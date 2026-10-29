স্বাস্থ্যসাথীতে ‘নিখোঁজ’ 30 লক্ষেরও বেশি উপভোক্তা, কোটি কোটি টাকা অপচয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যসচিব
Swasthya Sathi scheme in bengal: স্বাস্থ্যসাথীই নয়, রেশন থেকে শুরু করে কৃষক প্রকল্প— সর্বত্রই এমন হাজার হাজার ‘অদৃশ্য’ উপভোক্তার নাম বহাল রয়েছে।
Published : October 29, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে 30 থেকে 40 লক্ষ উপভোক্তার কোনও হদিস মিলছে না। নির্দিষ্ট ঠিকানায় বাড়ি বাড়ি গিয়েও তাদের খুঁজে পাননি সমীক্ষকেরা। অথচ এই ‘নিখোঁজ’ ব্যক্তিদের নামেই সরকারি কোষাগার থেকে নিয়মিত চলে যাচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। পাশাপাশি তাঁদের শনাক্ত করতে গিয়েও বিপুল প্রশাসনিক ব্যয় বহন করতে হচ্ছে সরকারকে। শুধু স্বাস্থ্যসাথীই নয়, রেশন থেকে শুরু করে কৃষক প্রকল্প— সর্বত্রই এমন হাজার হাজার ‘অদৃশ্য’ উপভোক্তার নাম বহাল রয়েছে। সব মিলিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় 25 হাজার কোটি টাকার অপচয় হচ্ছিল বলে জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল।
সাধারণ মানুষের করের টাকার এমন ক্ষতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তিনি সাফ বলেন, "সরকারের টাকা মানে আমার আপনার সকলের টাকা। আমাদের টাকারই অপচয় হচ্ছে।"
প্রশাসনের একটি সূত্রের মতে, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় নিখোঁজ, স্থানান্তরিত, মৃত ও ভুয়ো মিলিয়ে মোট 58 লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ যায়। প্রশাসনিক মহলের অনুমান, স্বাস্থ্যসাথী-সহ অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় এই ভোটারদের একটি বড় অংশ এখনও যুক্ত রয়ে গিয়েছেন। তবে এই অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নারাজ মুখ্যসচিব।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "বাদ যাওয়া ভোটার তালিকার সঙ্গে এই নিখোঁজ উপভোক্তাদের নামের মিল আছে কি না, তা এখনও সরকারিভাবে মিলিয়ে দেখা হয়নি।" তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অবিলম্বে এই নামগুলি চিহ্নিত করে সরকারি স্কিম থেকে ‘ব্ল্যাকলিস্ট’ বা কালো তালিকাভুক্ত না করলে কোষাগারের এই রক্তক্ষরণ রোখা অসম্ভব। প্রশাসনের এই জট কাটাতে বর্তমান সরকারকে কতটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে, সে কথাও অকপটে তুলে ধরেছেন মুখ্যসচিব। তাঁর কথায়, "রাজ্যের প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রকল্পেই কম-বেশি এই ধরনের মারাত্মক অসঙ্গতি ঢুকে বসে রয়েছে।"
ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "এই সরকার এই আবর্জনা পরিষ্কার করবে, নাকি রাজ্যটাকে কীভাবে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করবে !"
মুখ্যসচিব জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিকড় গেড়ে বসা এই অনিয়ম ও দুর্নীতির জাল সাফ করতে রাতারাতি কোনও জাদু চলবে না। এই জঞ্জাল দূর করে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি স্বচ্ছ রূপ দিতে এখনও বছরের পর বছর সময় লাগবে। তবে এই মুহূর্তে সরকারি অর্থের অপচয় রুখতে নিখোঁজ উপভোক্তাদের চিহ্নিত করাই এই সরকারের অগ্রাধিকার।