ভোট পরবর্তী হিংসায় কড়া অবস্থান আসানসোল প্রশাসনের, গ্রেফতার 200-র বেশি

ভোট পরবর্তী হিংসায় কড়া অবস্থান আসানসোল প্রশাসনের, গ্রেফতার 200-র বেশি
সব রাজনৈতিক দলকে ভয় দেখানো, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা থেকে বিরত থাকার বার্তা ৷ সাধারণ মানুষের জন্য পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর চালু ৷
Published : May 6, 2026 at 4:55 PM IST
আসানসোল, 6 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ভোট পরবর্তী হিংসার আঁচ পৌঁছেছে শিল্পাঞ্চল আসানসোলেও ৷ গত দু’দিনে আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যৌথভাবে নেমেছে জেলা প্রশাসন, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
এ নিয়ে বুধবার এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসন, পুলিশ ও আধাসেনার শীর্ষ আধিকারিকরা স্পষ্ট বার্তা দিলেন ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার, জেলাশাসক এস পোন্নামবলম এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোর্ডিনেটর সুনীল কুমার সিং (সিআইএসএফ) ৷ তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, হিংসার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে ৷
ইতিমধ্যেই অশান্তিতে জড়িত থাকার অভিযোগে 200 জনের বেশি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, নাগরিকদের সাহায্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বর 100 ও 102-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে, যাতে যে কোনও সমস্যায় দ্রুত পুলিশি সহায়তা পাওয়া যায় ৷
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক কার্যালয়, প্রশাসনিক ভবন বা ধর্মীয় স্থানের বর্তমান অবস্থান জোর করে বদলানোর চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দিন-রাত মাঠে নেমে কাজ করছে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী ৷ সব রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের তরফে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার বলেন, "হিংসা, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ৷ ইতিমধ্যেই 200 জনের বেশি মানুষকে গ্রেফতার হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কড়া নজরদারি চলছে ৷ সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে, সমস্যা হলে হেল্পলাইন বা নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করতে ৷"
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "ভোট যেমন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তেমনই ভোট-পরবর্তী সময়েও শান্তি বজায় রাখা জরুরি ৷ হিংসায় জড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রশাসন সর্বক্ষণ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ৷"
অন্যদিকে ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কো-অর্ডিনেটর তথা সিআইএসএফ-এর আধিকারিক সুনীল কুমার সিং বলেন, "যেভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে ভোট সম্পন্ন হয়েছে, একইভাবে সবাইকে এখন শান্তিপূর্ণ আচরণ করতে হবে ৷ কোনও ধরনের ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে ৷"