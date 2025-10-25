SIR আবহে কল্যাণীতে উদ্ধার শতাধিক ভোটার কার্ড, আটক 1
উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডের মধ্যে তিনটি অসমের বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে, সেগুলি আসল না নকল, তা তদন্ত করে দেখছে প্রশাসন ৷
Published : October 25, 2025 at 6:20 PM IST
কল্যাণী (নদিয়া), 25 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন বা SIR চালুর প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে ৷ সেই আবহে এবার নদিয়ার কল্যাণীতে এক ভবঘুরে ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হল শতাধিক ভোটার আইডি কার্ড ৷ যেখানে নতুন ও পুরনো সবরকম ভোটার কার্ড রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে, সেগুলি ওই ব্যক্তির কাছে কোথা থেকে এল, সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ৷ কল্যাণী থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে কল্যাণী পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের চরে এক ব্যক্তিকে ঘুরতে দেখা যায় ৷ আর তাঁর কাঁধে একটি ব্যাগ ছিল ৷ সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় দুই যুবক তাঁকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ কিন্তু, কথাবার্তায় অসঙ্গতি থাকায় তাঁর কাঁধের ব্যাগে কী আছে, তা জানতে চান স্থানীয়রা ৷ এরপর ওই ব্যক্তির ব্যাগ খুলতে চোখ কপালে ওঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ দেখা যায় ব্যাগের ভিতরে প্রচুর ভোটার কার্ড ৷
তক্ষণাৎ ওই ব্যক্তিকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয় ওই দুই যুবক ৷ খবর দেওয়া হয় কল্যাণী মহকুমা শাসকের দফতরেও ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভোটার কার্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করে এবং ওই ব্যক্তির তল্লাশি চালানো হয় ৷ দেখা যায় ভোটার কার্ডগুলির মধ্যে তিনটিতে অসমের ঠিকানা রয়েছে ৷ আর সেগুলি ডিজিটাল কার্ড বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, কল্যাণী-সহ আশেপাশের অঞ্চল ও জেলার ঠিকানায় ভোটার কার্ড রয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ এই পরিস্থিতি ভোটার কার্ড-সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷
জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, তাঁর নাম উত্তম প্রসাদ ৷ তিনি হুগলির হিন্দমোটর এলাকার বাসিন্দা ৷ কল্যাণী সীমান্ত এলাকায় তাঁর দিদির বাড়ি ৷ সেখানেই ঘুরতে এসেছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁর কাছে কীভাবে এত ভোটার কার্ড এল, কোথায় বা নিয়ে যাচ্ছিলেন এগুলি ৷ পুলিশকে উত্তম জানিয়েছেন, রাস্তার ধারে ঘাসপাতা চাপা দিয়ে এই ভোটার আইডি কার্ডগুলি রাখা ছিল ৷ তাঁর নজরে আসতে, সেগুলিকে নিজের কাছে রেখে দেন ৷
প্রশ্ন উঠছে, যদি ভোটার কার্ডগুলি উত্তম রাস্তায় ধারে কুড়িয়ে পেয়ে থাকেন, তাহলে কেন পুলিশের কাছে গেলেন না ? কেন সেগুলিকে ব্যাগে নিয়ে ঘুরছিলেন ? এ নিয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই ভোটার কার্ডগুলি কোথায় পেয়েছে, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, ভোটার কার্ডগুলির কোনও বৈধতা আছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে ৷"
এই বিষয়ে জেলা তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি ৷ তবে, যে ব্যক্তি এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন, তিনি আমাদের দলের কেউ নন ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ ওই ভোটার কার্ডগুলি কোথা থেকে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ নিশ্চয়ই আসল সত্য সামনে বেরিয়ে আসবে ৷"
তবে, এই বিপুল পরিমাণ ভোটার কার্ড উদ্ধার হওয়ার ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকেই নিশানা করেছেন কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় ৷ তিনি বলেন, "আজকে কল্যাণীতে বিপুল পরিমাণে ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়েছে ৷ এর পিছনে নিশ্চয়ই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল রয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোটার কার্ড ব্যবহার করে দেদার ছাপ্পা দেওয়া হবে ৷ আর এভাবেই ফের ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের ৷ আমি বলব, এখনই নির্বাচন কমিশনের তদন্ত করে দেখা উচিত, এই ভোটার কার্ডগুলি আসল না নকল ৷ কারা রয়েছে এর পিছনে, তার তদন্ত করে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হোক ৷"