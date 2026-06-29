জমিদাতাদের বাদ দিয়ে বহিরাগত ও নাবালক শ্রমিক নিয়োগ ! দুর্গাপুরের নার্সারিতে উত্তেজনা

জমিদাতাদের বাদ দিয়ে বহিরাগত ও নাবালক শ্রমিক নিয়োগ ! দুর্গাপুরের নার্সারিতে উত্তেজনা
অভিযোগ, যাঁরা শিল্প প্রকল্পের জন্য জমি দিয়েছিলেন, সেই জমিদাতা পরিবারের একাধিক সদস্যকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
Published : June 29, 2026 at 3:10 PM IST
দুর্গাপুর, 29 জুন: বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ, নাবালকদের কাজে লাগানো এবং জমিদাতা পরিবারের সদস্যদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর-ফরিদপুরের কাঁটাবেড়িয়া এলাকার একটি বেসরকারি শিল্প সংস্থার নার্সারি । স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে নার্সারির ভিতরে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ । পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট নার্সারিতে স্থানীয় শ্রমিকদের উপেক্ষা করে বিহার থেকে বহিরাগত শ্রমিক এনে কাজ করানো হচ্ছে । এমনকি কয়েক জন নাবালককেও কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে বলেও তাঁদের দাবি । পাশাপাশি, যাঁরা শিল্প প্রকল্পের জন্য জমি দিয়েছিলেন, সেই জমিদাতা পরিবারের একাধিক সদস্যকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বহালের দাবি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি বলেও অভিযোগ আন্দোলনকারীদের ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা । তাঁদের বক্তব্য, শিল্পাঞ্চলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না । অবিলম্বে স্থানীয় যোগ্য শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ এবং বরখাস্ত হওয়া জমিদাতা পরিবারের সদস্যদের পুনর্বহালের দাবি তোলেন তাঁরা । দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ।
বিজেপির পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল-4 এর সম্পাদক সন্তোষ গুঁই অভিযোগ করে বলেন, "তৃণমূলের মদতে বহিরাগতদের কাজে ঢোকানো হয়েছে । যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁদেরই কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । একাধিকবার পুনর্বহালের দাবি জানানো হলেও নার্সারি কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে । প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাই ।" অবিলম্বে সমস্যার সুরাহা না হলে পুলিশের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন সন্তোষ ৷
বিক্ষোভের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ । পুলিশ আধিকারিকেরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকার মানুষের জমা দেওয়া অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ।