তৃণমূল প্রার্থী না করায় অসন্তুষ্ট; দল ছাড়ার ইঙ্গিত অসিত মজুমদারের, হতাশ মনোরঞ্জনও

তৃণমূল প্রার্থী না করায় অসন্তুষ্ট; দল ছাড়ার ইঙ্গিত অসিত মজুমদারের, হতাশ মনোরঞ্জনও
টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ, অভিমান এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ উগরে দিলেন বলাগড়ের বিদায়ী বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী । রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বললেন অসিত মজুমদার ।
Published : March 18, 2026 at 10:30 AM IST
হুগলি, 18 মার্চ: প্রার্থীপদ না পাওয়ায় দল ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদারের । রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথাও শোনা গেল তাঁর মুখে । অন্যদিকে, টিকিট না পেয়ে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ, অভিমান এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ উগরে দিলেন বলাগড়ের বিদায়ী বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী । যদিও তিনি যে এবার টিকিট পাবেন না তাও আগেভাগে বুঝতে পেরেছিলেন বলেও দাবি করেছেন মনোরঞ্জন ৷ তবে টিকিট পাননি বলে নিজের চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন অসিত মজুমদার ৷
চুঁচুড়া বিধানসভা নিয়ে হতাশ অসিত
চুঁচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের মতে, দল যা মনে করেছে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এক রাশ ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন, "দেবাংশু হয়তো জেতাতে পারবে তাই চুঁচুড়া বিধানসভা থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে দল ।" খেদের সঙ্গে, নিজেকে চুনোপুঁটিও বলেছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা । রীতিমতো কান্নার রোল উঠেছে অসিত মজুমদার ঘনিষ্ঠ নেতা-নেত্রীদের মধ্যে । পাশাপাশি চুঁচুড়া পুরসভা চেয়ারম্যান থেকে কাউন্সিলররাও চূড়ান্ত হতাশ হয়েছেন । যদিও নাম প্রকাশের পরই চুঁচুড়া বিধানসভায় উৎসাহের সঙ্গে দেবাংশু ভট্টাচার্যের নামে দেওয়াল লেখার কাজ শুরু করেছে তৃণমূলের কর্মীরা ।
দীর্ঘদিন ধরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সু-সম্পর্ক অসিত মজুমদারের । তিনবারের বিধায়ক তিনি । 2011 সালে চুঁচুড়া থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে প্রথমবার জয়ী হয়েছিলেন অসিত মজুমদার । কিন্তু 2026-এর বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হল না অসিত মজুমদারকে । এতেই চোখে জল দেখা গেল তাঁর । আক্ষেপের সুরে তিনি নিজেকে চুনোপুঁটি লোকও বললেন ।
তার কাজের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি মনে করছি কোনও খামতি নেই আমার কাজে ৷ দল মনে করেছে আমার খামতি আছে ! না হলে তিনবার আমাকে দিল এবার দিল না কেন ? দল মনে করেনি তাই আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি ৷ দলের এখন মনে হয়েছে দেবাংশু ভালো হবে, তাই প্রার্থী করেছে । দলকে ধন্যবাদ ।" এবার অবসর জীবনে কী করবেন ?
অসিতের জবাব, "বই আছে, ক্লাব আছে ৷ এখন বই পড়ে সময় কাটাব । একদম তো বেকার হয়ে যায়নি, আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব । উকিলের ডিগ্রি আছে, বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে আবার কোর্টে যাব । তবে রাজনীতি আর করব না । রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলাম । দল কাজ করতে বললেই করতে হবে নাকি ? আমি কি দলের ঠ্যাকা নিয়েছি নাকি ?"
তবে অন্য দল বিজেপি বা কংগ্রেসে যাবেন কি না সেই প্রসঙ্গে অসিত বলেন, "এখনই কোনও চিন্তা ভাবনা করিনি । এখনও ভেবে দেখিনি । তবে আমারও দলের একটা পরিবার আছে । তাদের সঙ্গে আলোচনা করব । তারপর ভেবে দেখব কি করা যায় ।"
বলাগড় বিধানসভায় অভিমানী মনোরঞ্জন ব্যাপারী
অসিতের মতোই এবার টিকিট পাননি বলাগড়ের বিদায়ী বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী । প্রার্থী না হওয়ার পর ক্ষোভ অভিমান থেকে নিজেস্ব ভঙ্গিমায় ফেসবুক পোস্ট করেন সাহিত্যিক মনোরঞ্জন । বিধায়ক থাকাকালীন তিনি বলাগড়ের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ৷ তবে ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, গামছা গলায় এসেছিলেন, সেভাবেই চলে যাবেন । তবে আগামী দিনে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকবে কি না, তা পরিষ্কার করেননি । বিধায়ক জীবন ছেড়ে সাহিত্যিকের জীবনে ফিরে যাবেন বলেই জানিয়েছেন মনোরঞ্জন । বই লেখায় মনোযোগ দেবেন ।
তাঁর কথায়, "আমি মনে করেছিলাম লটারির টিকিট পেয়েছি । এবারে দল আমাকে প্রার্থী করেনি । সেটা নিয়ে আমার কোনও আফসোস নেই । আমি আমার লেখা নিয়ে বেঁচে থাকব । আমি মানুষের জন্য লিখে যাব । টিকিট যে পাব না সেটা আমি অনেক আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম । সেইভাবে একটা মানসিক প্রস্ততিও নিয়ে রেখেছিলাম । তাই এই সংবাদে আমার খুব একটা আশ্চর্য লাগেনি ।"
একই সঙ্গে তিনি বলেন, "যা হবে সেটা জানতাম বলেই অনেকদিন পরে আজ দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । এখন পরপর কয়েকটা ফোন এসে আমাকে দিবানিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিল । সেই ফোনের অধিকাংশই বিষন্ন বিমর্ষ হতাশ ! আবার কয়েকটা ভীষন আনন্দিত উল্লাসিত ! এটা তো হয়ই । পাঁচবছর আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আপনারা আমাকে খুব ভালোবেসেছেন, আমিও আপনাদের খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম । আমি যে 'বহিরাগত' ! বলাগড়ের লোক নই, সেটা কোনওদিন মনে হয়নি । সত্যি বলতে আপনাদের ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে ।"
সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের শ্রম, ঘাম, রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা দল । ওনার দলে উনি কাকে টিকিট দেবেন আর কাকে দেবেন না- সেটা একান্তই ওনার ব্যক্তিগত বিষয় । সে নিয়ে কার কী বলার থাকতে পারে !"