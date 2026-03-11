অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত থাকব, বাংলা ছাড়ার আগে রাজ্যবাসীকে খোলা চিঠি বিদায়ী রাজ্যপাল বোসের

অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত থাকব, বাংলা ছাড়ার আগে রাজ্যবাসীকে খোলা চিঠি বিদায়ী রাজ্যপাল বোসের
ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে আর লোকভবনে যাননি ৷ আজ কেরলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন সিভি আনন্দ বোস ৷ তার আগে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দিলেন খোলা চিঠি ৷
Published : March 11, 2026 at 11:14 AM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: আজ বেলা তিনটে নাগাদ কলকাতা ছেড়ে কেরলে উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিদায়ী রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস ৷ তার আগে রাজ্যবাসীর জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি । বলা ভালো, গত তিন বছরের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বাংলা সামাজিক সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেই কথায় তিনি উল্লেখ করেছেন । যে চিঠির পরতে পরতে মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন উদ্ধৃতি রয়েছে
রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর খোলা চিঠিতে সিভি আনন্দ বোস স্পষ্ট বলেছেন,"রাজ্যপাল পদে আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তবুও পশ্চিমবঙ্গে আমার যাত্রা এখনও শেষ হয়নি । আমি আমার দ্বিতীয় বাড়ি-পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত থাকব ।"
তিনি আরও লেখেন, "আমার প্রিয় বাংলার ভাই ও বোনেরা, কলকাতার লোকভবনে আমার ইনিংস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবারও আপনাদের প্রতি আমার সমর্থন এবং বিবেচনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । আমাদের প্রিয় রাজ্যের স্নেহশীল এবং যত্নশীল মানুষের আলিঙ্গনে কাটানো মুহূর্তগুলি আমি লালন করি । আমার বোনের আলিঙ্গন, আমার পিঠে সেই ছোট্ট ছেলের চাপড়, সেই যুবকের দৃঢ় করমর্দন, দূর থেকে তোলা হাতের শক্তিশালী বার্তা আমার মনে আছে ।
যদিও আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, তবুও পশ্চিমবঙ্গে আমার যাত্রা এখনও শেষ হয়নি । আমি আমার দ্বিতীয় বাড়ি-পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত থাকব ।
আমি ঈশ্বরকে খুঁজতে চেয়েছিলাম ৷ কলকাতার অলি-গলিতে, গ্রাম ও শহরের রাস্তায়, শিশুদের উজ্জ্বল উৎসাহী চোখে, বয়স্কদের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি । বন্ধুরা, গত তিন বছরে, আমি রাজ্যের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ভ্রমণ করার এবং মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছি; আমি তাদের খড়ের কুঁড়েঘরে মানুষের সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করেছি; আমি তরুণ পণ্ডিতদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি; আমি মহান শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছি । আমাদের ভাইদের সামাজিক ব্যবস্থায় যে গর্ব রয়েছে তা বাংলার মানসিকতার কথা বলে ।
কয়েক দশক আগে, মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, "আমি বাংলা ছেড়ে যেতে পারছি না এবং বাংলা আমাকে যেতে দেবে না ।" আজ আমি সেই অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছি । এই পবিত্র মাটির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চুম্বকত্ব এমনই, যা দেশের পথ দেখানো মহান পুরুষ ও নারীদের জন্ম দিয়েছে ।
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করে উদ্ধৃত করছি : "এই জপ, গান এবং পুঁতির বাণী ছেড়ে দিন... তিনি সেখানে আছেন যেখানে চাষী কঠিন মাটি চাষ করছে এবং যেখানে পথিক পাথর ভাঙছে..."
বন্ধুরা, আমি নিশ্চিত যে আমার বাংলার ভাই ও বোনেরা অনেক উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং আমি, আমার বিনীতভাবে এতে অবদান রাখব । আগামী দিনগুলিতে বাংলা গৌরবের উচ্চতায় পৌঁছাক । সকলের জন্য সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক । মা দুর্গা আমার জনগণকে রক্ষা করুন । বন্দে মাতরম ৷"
উল্লেখ্য, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ করেই গত 5 মার্চ বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন ডঃ সি ভি আনন্দ বোস । সেদিনই কলকাতা থেকে দিল্লি যান । তার তিনদিন পর তিনি গত রবিবার কলকাতায় ফেরেন । হঠাৎ ইস্তফার কারণ হিসেবে নিজের ইচ্ছেয় পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন । শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মানুষকেও । কিন্তু, কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আর লোকভবনে যাননি । দক্ষিণ কলকাতার অতিথিশালায় উঠেছিলেন । গতকাল মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন । আজ বিদায়ী রাজ্যপাল আনন্দ বোস কলকাতা ছাড়ার পাশাপাশি নতুন রাজ্যপাল আরএন রবির লোকভবনে আসার কথা রয়েছে । সন্ধ্যা নাগাদ তিনি কলকাতা পৌঁছবেন বলে সূত্রের খবর ।