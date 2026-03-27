ভোটে বঙ্গের থেকেও বেশি IAS-IPS বদলি অন্য রাজ্যে, হাইকোর্টে দাবি কমিশনের ! স্থগিত রায়দান

ভোটে বঙ্গের থেকেও বেশি IAS-IPS বদলি অন্য রাজ্যে, হাইকোর্টে দাবি কমিশনের ! স্থগিত রায়দান
নির্বাচন কমিশনের এই বদলির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় আজ শুনানি শেষ হল ।
Published : March 27, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই কয়েক ধাপে রাজ্যের আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শাসকদলের সব নেতারা সরব হয়েছেন ৷ কমিশনের এই বদলির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা ৷ আজ তার শুনানি শেষ । কমিশনের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের থেকেও বেশি আইএএস ও আইপিএস বদল করা হয়েছে অন্যান্য রাজ্যে ৷ সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ।
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ও মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পালটা জবাব দিয়ে এদিন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক অতীতে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি আমলা ও পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে ৷
কমিশনের আইনজীবী জানান, বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 48 জন আধিকারিকের বদলি করা হয় । তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হলেও শীর্ষ আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করেনি । পাশাপাশি অন্যান্য অন্যান্য রাজ্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, মহারাষ্ট্রে 61, উত্তরপ্রদেশে 83, মধ্যপ্রদেশে 49 জনকে বদলি করা হয়েছিল । সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 23 জন আমলা ও পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে ।
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে এই সংক্রান্ত নথি আগামী সোমবার আদালতে জমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সেই নথি খতিয়ে দেখার পর এই মামলার রায় ঘোষণা করবে হাইকোর্ট ।
এদিন শুনানিতে মামলাকারী অর্ক নাগের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কেন সিআইএসএফ-এর ডিজিকে ট্রান্সফার করা হল না ? কেন বিএসএফ-এর ডিজিকে ট্রান্সফার করা হয়নি ? কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার শীর্ষকর্তাকে ট্রান্সফার করা হয়নি । কেন ? নির্বাচন কমিশন কেন বিজ্ঞপ্তি জারির আগে বলেনি যে ডিজি, সিপি, সিএস ঠিক করে কাজ করছেন না ? নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব মুখ্যসচিবের নয় । তাঁর দায়িত্ব গোটা রাজ্যের সমস্ত কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনা করা ।"
অন্যদিকে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "ডিজি, আইজিপি কে কি করণিক বলা যায় ? সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন ক্লারিক্যাল স্টাফদের ক্ষেত্রে রদবদল করতে পারে ।" এদিন শুনানি শেষ হলেও আপাতত এই মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।