ওসমান হাদির হত্যা: মমতার মন্তব্য নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টে

ওসমান হাদির হত্যা: মমতার মন্তব্য নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টে
Mamata Banerjee: আগেই মামলাকারীকে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বলে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মামলা প্রত্যাহার না হওয়ায় তা আজ খারিজ করে দিল হাইকোর্ট ৷
Published : September 16, 2026 at 11:11 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ওসমান হাদির হত্যা নিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যে কয়েকমাস আগে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা ৷ বুধবার সেই জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
আগেই মামলাকারীকে এই মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট । কিন্তু মামলা প্রত্যাহার না করায় এদিন সেই মামলা খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।
উল্লেখ্য, গত 2 জুন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সমাবেশ থেকেই ওসমান হাদির হত্যার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি ৷ মমতা সেদিন দাবি করেন, ওসমান হাদির খুনিরা ভারতে এসেছিল ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার এসটিএফ তাদের গ্রেফতার করে ৷ তবে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গোপন রাখতে অনুরোধ করে ৷
তাঁর সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক ছড়ায় ৷ সেই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন জনৈক অভ্রতনু সরকার ৷ আদালতে তিনি দাবি করেন, মমতার এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত সংবেদনশীল । এর জেরে দেশের নিরাপত্তাও লঙ্ঘিত হতে পারে ৷ কারণ, মন্তব্যকারী নিজে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাই মমতার কথার অভিঘাত অনেক বেশি ।
কিন্তু এই মামলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট উষ্মা প্রকাশ করে ৷ এর আগের শুনানিতে আদালত প্রশ্ন তোলে, কেউ কোনও মন্তব্য করলেই তাতে আদালত হস্তক্ষেপ করবে কেন ? সেই সময় এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে ৷ মামলার আবেদনে একাধিক বানান ভুল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ৷
আদালত সেদিনই মামলাকারীকে আবেদন প্রত্যাহার করে নিতে বলেছিল ৷ তার পরও মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি ৷ তাই এদিন মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ উল্লেখ্য, এদিন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানান, ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত করেছে ৷ কিন্তু অপরাধযোগ্য কোনও কিছু ঘটেনি ।
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