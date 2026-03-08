হাদি মৃত্যুতে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশি নাগরিক
গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে খুন হন তরুণ নেতা ওসমান হাদি ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল দুই অভিযুক্তকে ৷
Published : March 8, 2026 at 7:08 PM IST
বনগাঁ, 8 মার্চ: ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশ নাগরিককে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷
গত 12 ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় খুব কাছ থেকে ছাত্রনেতা হাদিকে গুলি করা হয় ৷ মৃত্যু হয় হাদির ৷ প্রথমে জানা গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুতে অভিযুক্তরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ৷
West Bengal police STF arrested two Bangladeshi nationals - Rahul alias Faisal Karum Masud and Alamgir Hossain near Bongaon border area for illegal entry and stay in India. These two people are connected with the murder of political activist Sharif Osman Hadi in Bangladesh. pic.twitter.com/8ZWrwZzhhl— ANI (@ANI) March 8, 2026
রবিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ জানিয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ বনগাঁও সীমান্ত থেকে দু'জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে- রাহুল ওরফে ফইজল কারুম মাসুদ এবং আলমগীর হুসেন ৷ অবৈধ উপায়ে ভারতে প্রবেশ এবং বাস করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ওসমান হাদির হত্যায় তারা জড়িত ৷"