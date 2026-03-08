ETV Bharat / state

হাদি মৃত্যুতে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশি নাগরিক

গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে খুন হন তরুণ নেতা ওসমান হাদি ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল দুই অভিযুক্তকে ৷

political activist Sharif Osman Hadi in Bangladesh
বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ওসমান হাদি (ছবি: নেতার ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বনগাঁ, 8 মার্চ: ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশ নাগরিককে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷

গত 12 ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় খুব কাছ থেকে ছাত্রনেতা হাদিকে গুলি করা হয় ৷ মৃত্যু হয় হাদির ৷ প্রথমে জানা গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুতে অভিযুক্তরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ৷

রবিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ জানিয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ বনগাঁও সীমান্ত থেকে দু'জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে- রাহুল ওরফে ফইজল কারুম মাসুদ এবং আলমগীর হুসেন ৷ অবৈধ উপায়ে ভারতে প্রবেশ এবং বাস করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ওসমান হাদির হত্যায় তারা জড়িত ৷"

TAGGED:

OSMAN HADI
BANGLADESH OSMAN HADI KILLED
ওসমান হাদির খুনে অভিযুক্ত গ্রেফতার
OSMAN HADI MURDER ACCUSED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.