কেএমসি-র আইনি জটিলতায় নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তায় 'কার্তিক-গণেশ'

কেএমসি-র আইনি জটিলতায় নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তায় 'কার্তিক-গণেশ'
অষ্টাদশী কার্তিক এবং গণেশের হয়ে সার্টিফিকেট দিতে নারাজ কোনও চিকিৎসক ৷ যা নিয়ে জোর চর্চা কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে ৷
Published : November 21, 2025 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ, এসআইআর ৷ সেই আবহে জন্ম শংসাপত্র জোগাড় করতে কালঘাম ছুটছে কার্তিক, গণেশের ! যা এবার উঠে এল কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনের আলোচনায় ৷ কীভাবে জন্ম শংসাপত্র দেওয়া হবে সদ্য অষ্টাদশী কার্তিক-গণেশকে, সেই নিয়ে হল জোর আলোচনা ৷
18 বছর আগে দুই সদ্যজাতকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ৷ দুই শিশুর অভিভাবকের খোঁজ মেলেনি ৷ সেই সময় তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছিল শিয়ালদার বউবাজার এলাকার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের একটি রিফিউজি অনাথ আশ্রমে ৷ সেখানেই বড় হয়ে ওঠা তাদের ৷ বর্তমানে তাদের বয়স 18 বছর।
তারা আদর্শ বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়া ছিল ৷ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে কার্তিক-গণেশ ৷ তাদের পদবি রাখা হয়েছিল রিফিউজি অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বিশ্বাসের পদবি অনুযায়ী ৷ কার্তিক বিশ্বাস ও গণেশ বিশ্বাস ৷ তবে, নানা কারণে প্রয়োজন পড়ছে জন্ম শংসাপত্র ৷ যা হাতে মিললে আইনিভাবেই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন তাঁরা ৷
কিন্তু, কার্তিক ও গণেশের কাছে সেই জন্ম শংসাপত্র পাওয়া এখন ঈশ্বর দর্শনের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কর্পোরেশনের আইন অনুসারে আদৌ তাঁরা জন্ম শংসাপত্র পাবেন কি না, সেই নিয়েও তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা ৷
সম্প্রতি এই বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে অনাথ আশ্রমের কর্ণধার ও কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে একটি প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি জানতে চান, সংশ্লিষ্ট দুই তরুণ কীভাবে জন্ম শংসাপত্র পাবে ? উত্তরে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, "চিকিৎসককে একটি শংসাপত্র দিতে হবে ৷ সেটা দেখিয়ে আদালতের কাছে একটি এফিডেভিট কাম অর্ডার করে আনলে, তার ভিত্তিতেই কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ দু’জনের জন্ম শংসাপত্র দেবে ৷"
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, অতীতে বেশ কিছু সময়ে পথশিশুদের বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল রেজিস্ট্রার না-মেনে ৷ পরবর্তী সময়ে টাউন হলে উকিল দিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করে সেই সমস্ত সার্টিফিকেটগুলিকে বৈধতা দেওয়া হয় ৷ অতীতে এমন ক্ষেত্রে জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে ৷ যেখানে ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্তাকে বা কর্তৃপক্ষকে আদালতের দুয়ারে সময় কাটাতে হয়েছে ৷
সেই থেকে শিক্ষা নিয়েই পরে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ সেখানে বলা হয়েছিল, এমন পথশিশু বা অনাথ শিশুর ক্ষেত্রে চিকিৎসককে একটি সার্টিফিকেট করে দিতে হবে ৷ সেটা আদালতে নিয়ে গিয়ে এফিডেভিট করে তার ভিত্তিতে দেওয়া হবে জন্ম শংসাপত্র ৷ তবে, চিকিৎসক যিনি সার্টিফিকেট দেবেন, তিনি যেন রেজিস্টার মেনে কাজ করেন ৷
যদি, পরে পুরনিগম কর্তৃপক্ষের নজরে অন্যায় কিছু আসে, তখন জন্ম শংসাপত্র দেওয়া হবে না ৷ বরং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের কাজ বেআইনি বলে গণ্য হবে এবং তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য স্বাস্থ্য দফতরকে আবেদন করতে পারে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ ৷ আর সেই জটিলতার জালেই নাজেহাল হতে হচ্ছে কার্তিক এবং গণেশকে ৷
বিশ্বরূপ দে বলেন, "আমি জানতে চেয়েছিলাম এর সুরাহা কী ৷ মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন চিকিৎসককে দিয়ে লিখিয়ে আনতে হবে ৷ কিন্তু, কোনও চিকিৎসক রাজি নন সেই দায়িত্ব নিতে ৷ তাই আমি ফের কলকাতা পুরনিগমের কাছে আবেদন করব, যাতে তাঁদের চিকিৎসককে দিয়ে সার্টিফিকেট করানো যায় ৷"
এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের বিষয় খুবই জটিল ৷ অতীতে অনেক অভিজ্ঞতা আছে আইনি জোটে ফেঁসে যাওয়ার ৷ তাই কলকাতা পুরনিগম নিজেদের উপর আর এই বিষয়ে দায় নেয় না ৷ কোনও চিকিৎসককে লিখে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি তিনিই যে লিখছেন, সেই রেজিস্টার মেইনটেন করতে হবে ৷ আর সেটা হলে, আমরা তবেই এখান থেকে জন্ম শংসাপত্র দেব ৷ না-হলে আমাদের পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব নয় ৷ জন্ম শংসাপত্র পাওয়া মানে নাগরিকত্বের অধিকার লাভ ৷ এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ৷"