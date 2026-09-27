সভাপতি-সফরের আগের দিনই আবারও গেরুয়া শিবিরে পরিবর্তন, দায়িত্ব বাড়ল সজলের

সভাপতি-সফরের আগের দিনই আবারও গেরুয়া শিবিরে পরিবর্তন, দায়িত্ব বাড়ল সজলের
Bengal BJP: বিধায়ক সজল ঘোষ এখন থেকে হলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র। শুভেন্দু সরকার মালদার সহ আহ্বায়ক । ইটিভি ভারতের পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : September 27, 2026 at 1:08 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: একদিনের মাথায় আবারও রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক পরিবর্তন। রবিবার রাজ্যে আসছেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি । আর তাঁর রাজ্যে আসার আগের দিনই দলে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল করা হল। শনিবার সন্ধ্যায় এই সংক্রান্ত ঘোষণা করা হয় দলের তরফে। দলীয় স্তরে দায়িত্ব বণ্টন ও সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এই রদবদল হয়েছে বলে দাবি বিজেপি সূত্রে ।
বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ এখন থেকে হলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র। আরেক বিধায়ক শুভেন্দু সরকারকে মালদা বিভাগে দলের সহ আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার জন্য 'জেলা ইন-চার্জ' বা district incharges নিয়োগের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।
সাংগঠনিক জেলার ইন-চার্জদের তালিকা
কোচবিহারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনন্ত দেব অধিকারীকে । আলিপুরদুয়ারে দায়িত্ব পেয়েছেন সুকুমার রায়। জলপাইগুড়িতে ভূষণ মোদক । শিলিগুড়ির দায়িত্বে এলেন শঙ্কর চক্রবর্তী । দার্জিলিং দেখবেন মোহন শর্মা । উত্তর দিনাজপুরের দলের কাজ সামলাবেন অজিত দাস । দক্ষিণ দিনাজপুরে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ।
মালদা উত্তরের দায়িত্বে পার্থ সারথী ঘোষ । মালদা দক্ষিণে বাসুদেব সরকার মনোজ সরকার নিলেন জঙ্গিপুরের দায়িত্ব । বহরমপুরে বিজেপির কাজ দেখবেন সুব্রত কবিরাজ । মুর্শিদাবাদের ভার সামলাবেন মহদেব সরকার । উত্তর নদিয়ায় আসছেন ফাল্গুনী পাত্র (গতকালই রাজ্যের মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে। নতুন সভানেত্রী হয়েছেন অঞ্জনা বসু।) দক্ষিণ নদিয়ার দায়িত্বে এলেন রামপদ দাস । বনগাঁ দেখছেন অমিতাভ রায় । বারাসতের দায়িত্বে বিভা মজুমদার । বসিরহাট দেবশ্রী চৌধুরী । ব্যারাকপুর প্রবাল রাহা । কলকাতার উত্তর শহরতলীতে দলের দায়িত্ব পেয়েছেন অরিত্র চট্টোপাধ্যায় । উত্তর কলকাতায় তাপস রায় । দক্ষিণ কলকাতায় তনুজা চক্রবর্তী । যাদবপুরে দীপঞ্জন কুমার গুহ ।
এর পাশাপাশি মথুরাপুরের দায়িত্বে প্রসেনজিৎ ভৌমিক । হাওড়া শহর অনল বিশ্বাস । হাওড়া গ্রামীণ বিজেন মিত্র । শ্রীরামপুরের দায়িত্বে অনুপম মল্লিক । হুগলিতে অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগ মনোজ পাণ্ডে, তমলুকে স্বপন দত্ত, কাঁথিতে দায়িত্ব পালন করবেন রতন দত্ত । ঘাটালে নিলঞ্জন অধিকারী, ঝাড়গ্রাম সোনালী মুর্মু, মেদিনীপুর লক্ষ্মী কান্ত সাউ, বাঁকুড়ায় দায়িত্বে বিবেক রাঙ্গা এবং বিষ্ণুপুরের দায়িত্ব বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী ।