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7 দিনের আলটিমেটাম! মাতলার চরে শওকত-পুত্রের ক্যাফে 'অরণ্যের কূলে' ভাঙার নির্দেশ

তদন্তে উঠে আসে, 'অরণ্যের কূলে' নামে ক্যাফেটি নদীর চর এলাকায় গড়ে উঠেছে । প্রশাসনের দাবি, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই এই নির্মাণ করা হয়েছে ।

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শওকত-পুত্রের ক্যাফে 'অরণ্যের কূলে' ভাঙার নির্দেশ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 3:35 PM IST

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ক্যানিং, 23 জুন: ক্যানিং মহকুমার মাতলা নদীর চর দখল করে নির্মিত বিতর্কিত ক্যাফে 'অরণ্যের কূলে'-কে ঘিরে বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের । অবৈধভাবে নদীর চর দখল করে বাণিজ্যিক নির্মাণ করার অভিযোগে ক্যাফেটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসক । সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে নির্মাণ সরিয়ে না-ফেললে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করা হবে । এই ক্যাফেটি প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ছেলে ইমরানের বলে জানা গিয়েছে ৷

প্রশাসন সূত্রে খবর, মাতলা নদীর চর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনি দখল এবং নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠছিল । দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অভিষেক তিওয়ারি বলেন, "স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির দাবি ছিল, নদীর চর দখল করে তৈরি হওয়া বিভিন্ন স্থাপনা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে এবং পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করে প্রশাসন ।"

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মাতলার চরে শওকত-পুত্রের ক্যাফে 'অরণ্যের কূলে' (নিজস্ব চিত্র)

তদন্তে উঠে আসে, 'অরণ্যের কূলে' নামে ক্যাফেটি নদীর চর এলাকায় গড়ে উঠেছে । প্রশাসনের দাবি, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই এই নির্মাণ করা হয়েছে । এরপরই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নোটিশ পাঠিয়ে জবাব তলব করা হয় । সমস্ত নথি পর্যালোচনার পর অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই ক্যাফেকে ঘিরে চর্চা রয়েছে । অভিযোগ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের মদতেই দীর্ঘদিন ধরে এই নির্মাণ চলেছে । এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই ক্যাফেটি শওকত মোল্লার পুত্র ইমরানের । যদিও এই বিষয়ে তাঁর বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ।

ISF নেতা আরাবুল ইসলাম এবিষয়ে বলেন, "তৎকালীন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লা ও তাঁর ছেলে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ এবং জমি দখল করেছে । মাতলা নদীর চর দখল করে অবৈধভাবে অরণ্যের কূলে নামে ক্যাফেটি তৈরি করেছে শওকতের ছেলে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধভাবে নির্মাণ দখলমুক্ত করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি ।"

প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও । তাঁদের বক্তব্য, নদীর চর দখল করে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছিল । অবশেষে প্রশাসন সক্রিয় হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি দেখা দিয়েছে ৷

অন্যদিকে, পরিবেশবিদদের মতে, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় নদীর চর এবং জলাভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে । ক্যানিং মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, সরকারি জমি বা নদীর চর দখল করে কোনও ধরনের স্থায়ী বা বাণিজ্যিক নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না । আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ।

এখন দেখার, প্রশাসনের দেওয়া সাতদিনের সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিজেরাই নির্মাণ সরিয়ে নেয় কি না । তা না-হলে আগামী দিনে মাতলা নদীর চর এলাকায় বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান এবং বুলডোজার চলার সম্ভাবনা প্রবল । ফলে 'অরণ্যের কূলে' ক্যাফের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ক্যানিং জুড়ে ৷

TAGGED:

ARONYER KULE
CAFE TO BE DEMOLISHED
শওকত মোল্লা
অরণ্যের কূলে
SAOKAT MOLLA

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