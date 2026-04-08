একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির কমলা-হলুদ সতর্কতা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির কমলা-হলুদ সতর্কতা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
আজ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : April 8, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল : ফের কি ভেস্তে যেতে পারে ইডেনে আইপিএলের প্রস্তুতি এবং ম্যাচ ? বিঘ্ন ঘটতে পারে আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রচার কর্মসূচি ? আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি সেদিকেই নির্দেশ করছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়াতেই আকাশের মুখ কালো । বাতাসের গরম ভাপ উধাও । বদলে স্বস্তির ঠান্ডা হাওয়া । সন্ধ্যার মুখে ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির ঝাপটায় সারাদিনের গরম নেই । চৈত্রের শেষবেলায় প্রকৃতির এই ছবিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে রাশ । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে আজ বুধবারও দক্ষিণবঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে । কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । দমকা হাওয়ার কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা হওয়ার গতিবেগ হতে পারে । তাই আজ মৎস্যজীবীদের সাগরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা । একই সঙ্গে এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার গতিতে কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে । গত কয়েকদিনের মতো কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাস । ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার হতে পারে ।
হাওয়া অফিস জানাচ্ছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ঝড়বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা । বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিতে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে । দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাতেই আজ বুধবার ঝড়বৃষ্টি হবে । জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার উপরের পাঁচটি জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে । বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুক্রবারও উপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বাকি পাঁচ জেলাতে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি কমতে পারে । সপ্তাহান্তে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 05 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।