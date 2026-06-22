উত্তরজুড়ে কমলা সতর্কতা, বুধ থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরজুড়ে কমলা সতর্কতা, বুধ থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 22, 2026 at 8:54 AM IST
কলকাতা, 22 জুন: রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল ও কমলা সতর্কতা । আজ সোমবারে কমলা সতর্কতা । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । শুক্রবারে ফের কমলা সতর্কতা অর্থাৎ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । বৃষ্টি না হলে গরমের অস্বস্তি থাকবে । ফের বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
আবহাওয়া অফিস প্রদত্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির হালচাল
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, নিম্নচাপ অক্ষরেখা পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের ওপর দিয়ে গিয়েছে । এই আবহে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বাংলায় । উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ সোম ও মঙ্গলবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে । বৃষ্টি না হলে সেখানে গরম এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে সব জেলাতেই । আপাতত ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গজুড়ে । পরশু বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আবারও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা ।
উত্তরবঙ্গে আজ সোমবারেও দুর্যোগের কমলা সতর্কতা । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে ।
শুক্রবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে । ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে সেদিন থেকে । আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে কমলা সতর্কতা থাকবে এদিনও । উইকেন্ডে উপরের দিকের বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতায় আজ সোম ও আগামিকাল মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । তবে দক্ষিণবঙ্গজুড়েই ঝড়বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে ৷ তার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে । বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 62.01 মিলিমিটার ।