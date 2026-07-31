দুর্যোগের ঘনঘটা উত্তরে, একাধিক জেলায় কমলা সতর্কতা; বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও

দুর্যোগের ঘনঘটা উত্তরে, একাধিক জেলায় কমলা সতর্কতা; বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও
ভরা বর্ষায় নতুন করে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ তার জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি হবে ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ৷
Published : July 31, 2026 at 7:30 AM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে আপাতত ছত্তিশগড়ে । এর সরাসরি প্রভাব থেকে মুক্ত বাংলা ৷ কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে ছত্তিশগড়ের নিম্নচাপের উপর দিয়ে পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে । এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে বৃষ্টির পরিস্থিতি আরও জোরদার হবে । আগামী বুধবার অর্থাৎ 5 অগস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । তবে মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে সব জেলায় । তার মধ্যে রবি এবং সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আজ শুক্রবার এবং আগামিকাল শনিবার এই দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে । রবি এবং সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য বাড়বে ।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের ভ্রকুটি
আজ উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার জেলায় ।
শনিবারও উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । রবিবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা । সোমবার বৃষ্টি আরও বাড়বে উত্তরবঙ্গে । সেদিনও অব্যাহত থাকছে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা । মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সব জেলাতে ।
কলকাতার আবহাওয়ার হালচাল
বিক্ষিপ্তভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিংবা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি তাই তাপমাত্রা বেশি না থাকলেও সামান্য অস্বস্তি হতে পারে । তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 03.01 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 88 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 13.07 মিলিমিটার ।