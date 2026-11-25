'তোলা চাইলে মালাইচাকি ভেঙে দেব', বিজেপি বিধায়কের হুঙ্কারে 'হাসি পাচ্ছে' বিরোধীদের
Habra BJP Extortion: তোলাবাজি বন্ধ করতে দলের নেতা-কর্মীদের বারবার সতর্ক করছেন মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়করা এবার মাঠে হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক ৷ বিরোধীদের প্রশ্ন, গ্রেফতারি কোথায় ?
Published : November 25, 2026 at 4:11 PM IST
হাবড়া, 25 নভেম্বর: দলীয় কর্মীদের তোলাবাজি রুখতে এবার পথে নামলেন হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল ৷ বুধবার সকালে তিনি মাইক লাগিয়ে শহরে তোলাবাজির বিরুদ্ধে সরব হলেন ৷ দোকানে দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের তিনি তোলা না-দিতে অনুরোধ করলেন ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়কের হুংকার, "তোলাবাজি করলে হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে দেব ৷" যদিও বিধায়কের মাইক প্রচার ও হুঙ্কারকে 'হাস্যকর' বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷ সিপিএম ও কংগ্রেস একযোগে বলেছে, বিধায়কের উদ্যোগ লোক দেখানো কর্মসূচি ৷ আসলে তোলাবাজি বন্ধ করতে তাঁর সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোটপ্রচারে এসে বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল তখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলাবাজি নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন ৷ ওই সময় তিনি হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহাকে 'কালীচরণ' বলে অভিহিত করেছিলেন ৷ আর বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভা থেকে দেবদাস হুংকার দিয়েছিলেন, "হাবড়া পুরসভার 24টি ওয়ার্ডে কালীচরণ যে সব দুর্নীতি করেছেন, তার সব ফাইল, তৃণমূল নেতাদের তোলাবাজির সমস্ত নথিপত্র আমার কাছে আছে ৷ নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হলে কালীচরণের ফাইল খুলব ৷ তাঁকে এবং তৃণমূলের তোলাবাজ নেতাদেরও জেলে পাঠাব ৷"
বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার ছ'মাসেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে ৷ হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহা-সহ তৃণমূলের 'তোলাবাজ' নেতারা বহাল তবিয়তে ঘুরছেন ৷ কারও বিরুদ্ধে বিধায়ক ব্যবস্থা নেননি ৷ উল্টে তোলাবাজির যে সংস্কৃতি তৃণমূল চালু করেছিল, হাবড়ায় এখন তা বিজেপির নেতাকর্মীরা পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ তোলাবাজি দৈনন্দিন ঘটনা ঘটে চলেছে হাবড়ার বিখ্যাত বস্ত্রহাটে ৷ সেখানে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা চাওয়ার প্রচুর অভিযোগ উঠেছে ৷
গত সোমবার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল তোলাবাজদের বিরুদ্ধে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন ৷ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি থানায় অভিযোগ জানানোর বার্তা দিয়েছিলেন ৷ সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি ৷ বুধবার বিধায়ক নিজে বস্তুরহাটে মাইক বেঁধে তোলাবাজদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার আবেদন জানিয়েছেন ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "হাবড়ায় কাউকে এক টাকাও তোলাবাজি করতে দেব না ৷ কেউ তোলাবাজি করলে আমি থানায় অভিযোগ করতে বলেছি ৷ আমার কাছে কোনও খবর এলে, তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে দেব ৷ তিনি আমার দলের কর্মী হলেও ৷"
তোলাবাজি বন্ধ করতে বিধায়কের উদ্যোগকে কটাক্ষ করেছে বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস ৷ সিপিএমের হাবড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, "বিধায়কের বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি ৷ আমাদের হাসি পাচ্ছে ৷ নির্বাচনের সময় বিধায়ক তোলাবাজি সম্পর্কে যে সব হুংকার দিয়েছিলেন, তার একটাও তিনি পূরণ করেননি ৷ কারা তোলাবাজি করছে, বিধায়ক তা সব জানেন ৷ তিনি থানায় অভিযোগ করছেন না কেন ? আসলে তোলাবাজি বন্ধ করতে বিধায়কের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে ৷"
হাবড়া টাউন কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধানসভার প্রণব ভট্টাচার্য বলেন, "বিধায়ক বারবার বলেন, আমি তোলাবাজির কথা শুনেছি ৷ তোলাবাজিতে কারা জড়িত তাঁদের কথাও তিনি বলছেন ৷ অথচ তিনি থানায় কোনও অভিযোগ করছেন না ৷ আড়ালে কী হচ্ছে, তা আমরা অনুমান করতে পারছি ৷ সবকিছুই লোক দেখানো হচ্ছে ৷ আসলে তোলাবাজি বন্ধ করতে বিধায়কের কোনও সদিচ্ছা আছে বলে আমার মনে হয় না ৷"
তিনি আরও বলেন, "তোলাবাজি বন্ধ করতে বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল পথে নেমেছেন বটে ৷ কিন্তু তার অবস্থা হয়েছে শাঁখের করাতের মতো ৷ ঘরে বাইরে দু'দিকেই সমালোচনার মুখে পড়ছেন ৷ হাবড়ার তৃণমূলি পুরপ্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় দেবদাসের ভূমিকা নিয়ে হাবড়ায় নানা গুঞ্জন রয়েছে ৷ বিধায়কের দাবি, পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করুক ৷ পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলব ৷"