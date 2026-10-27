কলকাতা পুরনিগমের খসড়া তালিকা ঘিরে ক্ষোভ ! কমিশনের 'প্রস্তুতি' নিয়ে ক্ষুব্ধ বিরোধীরা
Kolkata Municipal Election: বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও ঋতব্রত তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি ।
Published : October 27, 2026 at 11:40 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি । আলিপুরে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাশাসকের দফতরে আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে বুথের খসড়া তালিকা, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এবং অভিযোগ জমা দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বাম শিবিরের প্রতিনিধিরা । তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও স্পষ্টতা নেই । তার উপর বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিতর্কও মেটেনি । ফলে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোটের প্রস্তুতি ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতা আরও বেড়েছে ।
আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ 24 পরগনার ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার তথা জেলাশাসকের উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয় । কলকাতা পুরনিগমের 16টি বোরোর অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলির নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় দু'টি পর্বে । প্রথম পর্বে 1 থেকে 8 নম্বর বোরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয় । দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা হয় 9 থেকে 16 নম্বর বোরো নিয়ে ।
বৈঠকে মমতা তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও ঋতব্রত তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি । কমিশনের তরফে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের লক্ষ্যে আগাম প্রস্তুতি সেরে ফেলার কথা জানানো হলেও বাস্তবে প্রস্তুতির একাধিক দিক নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ।
বৈঠকে কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থা নিয়ে সরব হন । তাঁর অভিযোগ, পুরভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য একটি কার্যকর সরকারি ই-মেইলের ব্যবস্থাও নেই । ফলে ভোটার তালিকা বা বুথ সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি জানাতে রাজনৈতিক দলগুলিকে শুধু কাগজে-কলমে আবেদন জমা দেওয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ।
আশুতোষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসারদের কাছে দাবি ও আপত্তি বা 'ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশনস' জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে হার্ড কপির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । তাঁর কথায়, "সব সময় হার্ড কপির মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো সম্ভব নয় । বোরো 1-এর প্রতিনিধি এই দফতরে বসছেন । সেই বোরোরই দূরদূরান্তের এলাকা থেকে বারবার এসে অভিযোগ জমা দেওয়া সম্ভব নয় । এতে যাতায়াতের খরচও অনেক বেড়ে যাবে ।"
ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হলেও কমিশনের আধিকারিকরা তাতে সম্মতি দেননি বলে অভিযোগ কংগ্রেসের । আশুতোষের আরও দাবি, 9, 13 ও 14 নম্বর বোরোর বেশ কিছু তথ্য ও নথি এখনও রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া হয়নি । ফলে প্রয়োজনীয় নথি হাতে না পেয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে কার্যকর আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
কংগ্রেসের বক্তব্য, বুথের খসড়া তালিকা প্রকাশ করলেই নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না । ভোটার তালিকা, বুথের অবস্থান, দাবি ও আপত্তি জানানোর পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট নথি- সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন ।
বৈঠক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তৃণমূলও । দলের প্রতিনিধি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য শোনার পরিবর্তে অতিরিক্ত জেলাশাসক বা এডিএম নিজেই কিছু কথা বলে বৈঠক ছেড়ে চলে যান । ফলে বিভিন্ন দল তাদের অভিযোগ ও আপত্তি নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনার সুযোগ পায়নি বলে দাবি তাঁর ।
তৃণমূলের আপত্তির কেন্দ্রে রয়েছে ভোটার তালিকা । দলের বক্তব্য, কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোটার তালিকা থেকে এক লক্ষেরও বেশি নাগরিকের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ রয়েছে । বাদ পড়া যোগ্য ভোটারদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত না করে নির্বাচন করানো হলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল ।
পুরভোটের প্রস্তুতি ঘিরে সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভোটার তালিকা নিয়ে । রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করেই পুরভোট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে । কিন্তু তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলির আপত্তি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। সেই নামগুলি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত পুরভোটের প্রক্রিয়া এগোনো উচিত নয় বলে দাবি তাদের ।
বিরোধীদের একাংশের বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকলে আগের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত । সেই যুক্তিতে 2024 সালের ভোটার তালিকা ব্যবহার করার দাবি উঠেছে । কোন তালিকা আইনসম্মত ভাবে ব্যবহার করা যাবে, তা নির্ভর করবে প্রযোজ্য নির্বাচনী বিধি, ভোটার তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের উপর । বিরোধীদের দাবি, ভোটাধিকার নিশ্চিত করেই নির্বাচনের পরবর্তী ধাপে এগোনো উচিত ।
জেলাশাসকের দফতরের এই বৈঠকে কলকাতা পুরনিগমের 209টি ওয়ার্ডের জন্য বুথের খসড়া তালিকা পেশ করা হয় । কিন্তু সেই তালিকা নিয়েও সন্তুষ্ট নয় বিরোধী দলগুলি । তাদের অভিযোগ, তাড়াহুড়ো করে তালিকা প্রকাশ করা হলেও বুথের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অবস্থান নিয়ে একাধিক অসংগতি রয়েছে । খসড়া তালিকা খতিয়ে দেখে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠেছে । তবে বিরোধীদের আনা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি নেতা চিত্তরঞ্জন দে বলেন, নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ীই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে ।
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 10 নভেম্বর বুথের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে । সেই সময়সীমা মেনে তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় কি না এবং তার আগে রাজনৈতিক দলগুলির দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি কতটা হয়, সেদিকে নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের ।