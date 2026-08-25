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এসআইআর শেষ নয়, জনগণনাও বাকি, তবু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস কেন ? সর্বদলীয় বৈঠকে একসুর বিরোধীদের

মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের প্রতিনিধিরা একাধিক বিষয়ে একই সুরে আপত্তি তুললেন ।

KMC
কলকাতা পুরসভা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 10:36 PM IST

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কলকাতা, 25 অগস্ট: এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । জনগণনার কাজও শেষ হয়নি । তার মধ্যেই কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে কেন তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে এই প্রশ্নেই সরব হল বিরোধীরা । সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের প্রতিনিধিরা একাধিক বিষয়ে একই সুরে আপত্তি তুললেন । বিজেপির একাংশ নেতাও ওয়ার্ডের সীমানা এবং মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । বিরোধীদের সাফ কথা, নতুন ওয়ার্ডের সীমানা, বুথ বা 'পার্ট' এর অবস্থান এবং ভোটারের সংখ্যা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য না দিলে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস বিচার করা সম্ভব নয় ।

কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে এদিন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয় । প্রশাসকের উপস্থিতিতে বৈঠকে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামেদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন । পুরসভার তরফে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রস্তাবিত ওয়ার্ডের মানচিত্র দেখানো হয় । কিন্তু সেই মানচিত্র বুথ বা 'পার্ট' ভিত্তিক নয় বলে বৈঠকে আপত্তি ওঠে ।

এসআইআর শেষ নয়, জনগণনাও বাকি, তবু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস কেন ? সর্বদলীয় বৈঠকে একসুর বিরোধীদের (ইটিভি ভারত)

বিরোধীরা একসুরে প্রশ্ন তোলেন, পুরনো ওয়ার্ডের কোন বুথ বা 'পার্ট' নতুন কোন ওয়ার্ডে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট না হলে নতুন সীমানার যৌক্তিকতা কীভাবে যাচাই করা হবে ? তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হবে । তা না হলে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক দল, কেউই কার্যকর মতামত দিতে পারবে না ।

এর পাশাপাশি ভোটারের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি । বহু ভোটারের নাম নিয়ে যাচাই বা শুনানি বাকি রয়েছে । এই অবস্থায় বর্তমান ভোটার সংখ্যাকে ভিত্তি করে ওয়ার্ডের পরিসর নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি ।

কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চক্রবর্তী বলেন, "জনসংখ্যা, না ভোটার সংখ্যা, কোনটার ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে, সেটাই পরিষ্কার নয় । জনগণনা শেষ হওয়ার পর এই কাজ করা উচিত ছিল । পুরো প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছে । জনশুনানিরও প্রয়োজন রয়েছে ।"

তৃণমূলের তরফে সন্দীপন সাহাও বুথভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবি জানান । তাঁর বক্তব্য, নতুন ওয়ার্ড তৈরি হলে পুরনো ওয়ার্ডের কোন বুথ বা 'পার্ট' কোথায় গেল, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার । সেই তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ্যে আনা হলে তবেই নতুন বিন্যাস নিয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি ।

বামেদের আপত্তি মূলত ভোটার তালিকার অসম্পূর্ণতার দিকে । সিপিএম নেতা জাভেদ খান বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । তাঁর বক্তব্য, আগে সেই কাজ শেষ করা উচিত । তার পরে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন ।

সিপিএম নেতা সুব্রত দত্তের অভিযোগ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হওয়ার কথা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না । তাঁর প্রশ্ন, ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করা হলে যাঁদের নাম এখন তালিকায় নেই, পরে তাঁদের নাম যুক্ত হলে সেই পরিবর্তনের হিসাব কীভাবে ধরা হবে ? তাঁর আরও অভিযোগ, "রাজনৈতিক দলগুলিকে বুথ নম্বর ধরে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হচ্ছে না । এই প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের ছাপ নেই ।" রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুব্রত । তাঁর বক্তব্য, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে হবে । সেই কমিশনের ভূমিকা এখানে কোথায়, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।

বিজেপির তরফে চিত্তরঞ্জন দে জানান, প্রস্তাবিত মানচিত্রে ওয়ার্ডের সীমানা এবং বিভিন্ন এলাকার অদলবদল নিয়ে তাঁদের আপত্তি রয়েছে । প্রশাসনের তরফে শুনানির মাধ্যমে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ।

শুধু ভোটার সংখ্যা বা সীমানা নয়, নতুন ওয়ার্ডগুলিতে পুর পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা । তাঁদের বক্তব্য, ওয়ার্ডের সংখ্যা বা সীমানা বদলালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুরসভার পরিষেবা কী ভাবে পৌঁছবে, সেই পরিকল্পনাও স্পষ্ট করা দরকার । নতুন ওয়ার্ডগুলিতে প্রয়োজনীয় পুর পরিকাঠামো তৈরি আছে কি না, তা নিয়েও প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হয় । তবে বৈঠকের পরে প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানান, সব রাজনৈতিক দলের মতামত শোনা হয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসেছি । ওরা তাদের পরামর্শ দিয়েছে । আমি লিখিত ভাবে মতামত দিতে বলেছি । শুনানির পরে যদি মডিফিকেশনের প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই সেই অনুযায়ী করা হবে ।"

তবে রাজনৈতিক মহলের নজর এখন মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে: এসআইআর শেষ হওয়ার আগে ভোটারের সংখ্যা কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, জনগণনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে জনসংখ্যার হিসাব কীভাবে ধরা হচ্ছে এবং নতুন ওয়ার্ডের বুথভিত্তিক সীমানা কেন প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না । এই প্রশ্নগুলির উত্তর না মেলা পর্যন্ত কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিতর্ক যে থামছে না, মঙ্গলবারের সর্বদলীয় বৈঠকেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷

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KMC
CENSUS IS STILL PENDING
BEFORE COMPLETION OF SIR
কলকাতা ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস
DELIMITATION PROCESS ISNT OVER

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