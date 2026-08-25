এসআইআর শেষ নয়, জনগণনাও বাকি, তবু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস কেন ? সর্বদলীয় বৈঠকে একসুর বিরোধীদের

এসআইআর শেষ নয়, জনগণনাও বাকি, তবু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস কেন ? সর্বদলীয় বৈঠকে একসুর বিরোধীদের
মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের প্রতিনিধিরা একাধিক বিষয়ে একই সুরে আপত্তি তুললেন ।
Published : August 25, 2026 at 10:36 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । জনগণনার কাজও শেষ হয়নি । তার মধ্যেই কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে কেন তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে এই প্রশ্নেই সরব হল বিরোধীরা । সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের প্রতিনিধিরা একাধিক বিষয়ে একই সুরে আপত্তি তুললেন । বিজেপির একাংশ নেতাও ওয়ার্ডের সীমানা এবং মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । বিরোধীদের সাফ কথা, নতুন ওয়ার্ডের সীমানা, বুথ বা 'পার্ট' এর অবস্থান এবং ভোটারের সংখ্যা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য না দিলে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস বিচার করা সম্ভব নয় ।
কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে এদিন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয় । প্রশাসকের উপস্থিতিতে বৈঠকে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামেদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন । পুরসভার তরফে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রস্তাবিত ওয়ার্ডের মানচিত্র দেখানো হয় । কিন্তু সেই মানচিত্র বুথ বা 'পার্ট' ভিত্তিক নয় বলে বৈঠকে আপত্তি ওঠে ।
বিরোধীরা একসুরে প্রশ্ন তোলেন, পুরনো ওয়ার্ডের কোন বুথ বা 'পার্ট' নতুন কোন ওয়ার্ডে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট না হলে নতুন সীমানার যৌক্তিকতা কীভাবে যাচাই করা হবে ? তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হবে । তা না হলে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক দল, কেউই কার্যকর মতামত দিতে পারবে না ।
এর পাশাপাশি ভোটারের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি । বহু ভোটারের নাম নিয়ে যাচাই বা শুনানি বাকি রয়েছে । এই অবস্থায় বর্তমান ভোটার সংখ্যাকে ভিত্তি করে ওয়ার্ডের পরিসর নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি ।
কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চক্রবর্তী বলেন, "জনসংখ্যা, না ভোটার সংখ্যা, কোনটার ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে, সেটাই পরিষ্কার নয় । জনগণনা শেষ হওয়ার পর এই কাজ করা উচিত ছিল । পুরো প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছে । জনশুনানিরও প্রয়োজন রয়েছে ।"
তৃণমূলের তরফে সন্দীপন সাহাও বুথভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবি জানান । তাঁর বক্তব্য, নতুন ওয়ার্ড তৈরি হলে পুরনো ওয়ার্ডের কোন বুথ বা 'পার্ট' কোথায় গেল, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার । সেই তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ্যে আনা হলে তবেই নতুন বিন্যাস নিয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি ।
বামেদের আপত্তি মূলত ভোটার তালিকার অসম্পূর্ণতার দিকে । সিপিএম নেতা জাভেদ খান বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । তাঁর বক্তব্য, আগে সেই কাজ শেষ করা উচিত । তার পরে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন ।
সিপিএম নেতা সুব্রত দত্তের অভিযোগ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হওয়ার কথা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না । তাঁর প্রশ্ন, ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করা হলে যাঁদের নাম এখন তালিকায় নেই, পরে তাঁদের নাম যুক্ত হলে সেই পরিবর্তনের হিসাব কীভাবে ধরা হবে ? তাঁর আরও অভিযোগ, "রাজনৈতিক দলগুলিকে বুথ নম্বর ধরে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হচ্ছে না । এই প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের ছাপ নেই ।" রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুব্রত । তাঁর বক্তব্য, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে হবে । সেই কমিশনের ভূমিকা এখানে কোথায়, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।
বিজেপির তরফে চিত্তরঞ্জন দে জানান, প্রস্তাবিত মানচিত্রে ওয়ার্ডের সীমানা এবং বিভিন্ন এলাকার অদলবদল নিয়ে তাঁদের আপত্তি রয়েছে । প্রশাসনের তরফে শুনানির মাধ্যমে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ।
শুধু ভোটার সংখ্যা বা সীমানা নয়, নতুন ওয়ার্ডগুলিতে পুর পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা । তাঁদের বক্তব্য, ওয়ার্ডের সংখ্যা বা সীমানা বদলালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুরসভার পরিষেবা কী ভাবে পৌঁছবে, সেই পরিকল্পনাও স্পষ্ট করা দরকার । নতুন ওয়ার্ডগুলিতে প্রয়োজনীয় পুর পরিকাঠামো তৈরি আছে কি না, তা নিয়েও প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হয় । তবে বৈঠকের পরে প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানান, সব রাজনৈতিক দলের মতামত শোনা হয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসেছি । ওরা তাদের পরামর্শ দিয়েছে । আমি লিখিত ভাবে মতামত দিতে বলেছি । শুনানির পরে যদি মডিফিকেশনের প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই সেই অনুযায়ী করা হবে ।"
তবে রাজনৈতিক মহলের নজর এখন মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে: এসআইআর শেষ হওয়ার আগে ভোটারের সংখ্যা কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, জনগণনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে জনসংখ্যার হিসাব কীভাবে ধরা হচ্ছে এবং নতুন ওয়ার্ডের বুথভিত্তিক সীমানা কেন প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না । এই প্রশ্নগুলির উত্তর না মেলা পর্যন্ত কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিতর্ক যে থামছে না, মঙ্গলবারের সর্বদলীয় বৈঠকেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷