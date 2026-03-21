লিফট চালাতে পারে না সরকার চালাবে কী করে ! আরজি কর মৃত্যু-কাণ্ডে সরব বিরোধীরা
বিরোধীদের দাবি, আরজি কর হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারের বেহাল পরিকাঠামোর যে বদল হয়নি আরেকবার তার প্রমাণ মিলল ।
Published : March 21, 2026 at 6:19 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটে আটকে ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রতিবাদে সরব বিরোধীরা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই ইস্যুতে ফের গর্জে উঠল বাম-রাম থেকে কংগ্রেস । বিরোধীদের কটাক্ষ, যারা লিফট চালাতে পারে না তারা কী করে সরকার চালাবে ৷
মূলত বৃহস্পতিবার রাত 3টে নাগাদ কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনাটি ৷ হাসপাতালের ভর্তি বড় ছেলেকে দেখতে গিয়ে লিফটে আটকে মৃত্যু হয় নাগেরবাজারের বাসিন্দা 41 বছরের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ আর এই ঘটনায় তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের পর ফের একবার খবরের শিরোনামে আরজি কর ৷
লিফটে আটকে ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনার পরই বিরোধীদের অভিযোগ, আবারও প্রকাশ্যে চলে এল নীল-সাদা রঙের পিছনে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল পরিকাঠামো । আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর রাজ্য সরকার খোলনলচে বদলে দেওয়ার যে আশ্বাস দিয়েছিল শুক্রবারের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল সেই আশ্বাস ছিল খাতায় কলমে । বাস্তবে সেই আঁধারেই রয়েছে পরিকাঠামো ৷
রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপির আইনজীবী তথা মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "যারা লিফট চালাতে পারে না তারা আবার সরকার চালাবে কী করে? এর আগেও এই ধরনের হাসপাতালকেন্দ্রিক ঝামেলা অনেক হয়েছিল । বিজেপি খতিয়ে দেখেছে যে যাদের এই হাসপাতালে লিফট চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের তিন শিফটে লোক থাকার কথা ছিল, কিন্তু সেই লোক তখন ছিল না ৷ সেই লোক তখন কোথায় ছিল? তাই সরকারের এসব কথা বলে লাভ নেই ৷ এই সরকার আর কয়েকদিন আছে । এরপর প্রথমবার এই রাজ্যে বাঙালি সরকার আসতে চলেছে । জনতা সরকার আসতে চলেছে । বিজেপি সরকার । তাই তখন সব সমস্যার সমাধান হবে । আর তার আগে পর্যন্ত এইসব সমস্যা সহ্য করতে হবে ।"
অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের প্রাক্তন সম্পাদক চিকিৎসক তথা বাম নেতা মানস গুমটা বলেন, "যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল আরজি করের বুকে, এটাকে হত্যা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না । স্ত্রীর মুখে যে ঘটনা শুনলাম তাতে মর্মান্তিক বললেও খুব কম বলা হয় । এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে তাও শহরের প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে তাতে সেই বেহাল পরিকাঠামো যে বদল হয়নি আরেকবার প্রমাণ মিলল । একটা আগুন লাগলে পাশের ঘর থেকে মানুষ বাঁচাতে আসেন । আর লিফটে আটকে রইল ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তালা খোলার কেউ নেই । অভয়া আন্দোলনের সময় সুপ্রিম কোর্টে পাতার পর পাতা লিখেছিল কী কী করছে পরিকাঠামো উন্নতিতে । সেগুলো কী হল? এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না রাজ্যের প্রশাসন ও স্বাস্থ্য প্রশাসন । দায় এদের নিতেই হবে ।"
কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরীর কথায়, "একের পর এক ঘটনা বাংলার মানুষ দেখছেন, স্বাস্থ্য হোক বা শিক্ষক সব ক্ষেত্রেই অবহেলা করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাধান্য পায় এসআইআর ইস্যু আঁকড়ে ভোটে জেতা । মন্দির তৈরি করা, গীতা পাঠ করলে পালটা চণ্ডী পাঠ করা । কিন্তু চাকরি, শিক্ষা, মানুষের নিরাপত্তা এসব নিয়ে কিছু শুনতে পারবেন না । তীব্র ধিক্কার জানাই ।"