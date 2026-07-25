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বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে সই জালিয়াতির অভিযোগ, নজিরবিহীন ঘটনায় সরব মুখ্যমন্ত্রী

স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

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বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 8:04 PM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই : বিধানসভার চলতি অধিবেশন শেষে শাসক ও বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তবে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সই জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ৷ বিষয়টির নিষ্পত্তি আদালতে বিচারাধীন ৷ সেই সংক্রান্ত আইনি প্রশ্নে তিনি মন্তব্য করেননি ৷ কিন্তু ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অন্তত ১৩ জন বিধায়কের সই জাল কিংবা বিকৃত করার যে অভিযোগ উঠেছে, তা যে গুরুতর, এদিন সাফ জানিয়েছেন শুভেন্দু ।
স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । বৈঠকে অনুপস্থিত সদস্যদের সই ব্যবহার করার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, "যাঁরা ওই বৈঠকে উপস্থিতই ছিলেন না, তাঁদের সই ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি ।" আইনসভার গরিমা ও সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা প্রত্যেকেই সাড়ে চার থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি। এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদা দেয় না ।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জনপ্রতিনিধিদের সাংবিধানিক সম্মান রক্ষা করাই সভার প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত । দলীয় অবস্থান বা বিধায়ক সংখ্যার উপর নির্ভর করে সংসদীয় পরিবেশ পরিচালিত হওয়া অনুচিত । বলেন, "দল বা সংখ্যার বিচারে নয়, প্রতিটি বিধায়ক মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই সকলের মতামত ও অংশগ্রহণকে সমান গুরুত্ব দিয়েই বিধানসভার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত ।"
পাশাপাশি, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের মতো অন্যান্য রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেখানে বিধায়কদের কাজের জন্য অনেক বেশি উন্নয়নমূলক তহবিল ও নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ থাকে । ওই রাজ্যগুলির উদাহরণ সামনে রেখে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধিরা যাতে সাধারণ মানুষের জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারেন, সেই পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি ।"

বর্তমান বিধানসভার গঠনগত পরিবর্তন তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিধানসভার মোট সদস্যদের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি প্রথমবার জিতে এসেছেন। নবীন বিধায়কদের এই বিপুল উপস্থিতি এবং সভার আলোচনায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি ।

বিরোধীদের পর্যাপ্ত জায়গা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথা তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, "শুরু থেকেই সরকারের লক্ষ্য ছিল বিধানসভাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা । সেই কারণেই বিরোধীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"

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