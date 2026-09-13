জেলা সভাপতি বদল ঘিরে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের অসন্তোষ ! শুভঙ্করকে নিশানা প্রদীপের
PCC NEW DCC SABHAPATI: প্রদীপের হুঁশিয়ারি, অনেক হয়েছে, আর নয়, বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে । 24 ঘণ্টার মধ্যেই আমার অবস্থান ঘোষণা করব ।
Published : September 13, 2026 at 4:10 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: জেলা সভাপতি বদলের তালিকা প্রকাশ হতেই প্রকাশ্যে এল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্দরের অসন্তোষ । 'সংগঠন সৃজন অভিযান' এর হাত ধরে রাজ্যে নতুন করে জেলা সংগঠন সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইসিসি । শনিবার প্রকাশিত তালিকায় 35টি জেলা কংগ্রেস কমিটির নতুন সভাপতির নাম সামনে আসার পরই সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া এসেছে দক্ষিণ কলকাতা থেকে । দীর্ঘদিনের জেলা সভাপতি প্রদীপ প্রসাদকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র মিতা চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়ার পরেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রদীপ । তাঁর হুঁশিয়ারি, "24 ঘণ্টার মধ্যেই আমার অবস্থান ঘোষণা করব । অনেক হয়েছে । যা হবে বড় করে হবে । রাজ্য জুড়ে হবে । বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে ।"
প্রদীপের এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে কংগ্রেসের অন্দরে । বিশেষ করে, যে নেতাকে জেলা সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় মুখ বলে তাঁর অনুগামীরা দাবি করেন, তাঁকেই আচমকা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে । যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যাখ্যা, এর পিছনে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই । পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়াতেই দক্ষিণ কলকাতায় নতুন সভাপতি আনা হয়েছে ।
কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় যে সন্তুষ্ট নন প্রদীপ, তা তাঁর পর পর সমাজমাধ্যম পোস্টেই স্পষ্ট । তাঁর দাবি, সারা বছর দক্ষিণ কলকাতা জেলায় সবচেয়ে বেশি দলীয় কর্মসূচি হয়েছে । 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর সময়ও তাঁর জেলাতেই সবচেয়ে বেশি কর্মসূচি হয়েছিল । তার পরেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়াকে 'পুরস্কার' হিসাবে দেখেছেন তিনি । দীর্ঘদিন ধরে দল করার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে প্রদীপের দাবি, 1987 সাল থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন তিনি । দলের জন্য লড়াই করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর পরিচিতি রয়েছে । তাঁর কথায়, তিনি 'পরিযায়ী পাখি' নন, দলেই রয়েছেন এবং 24 ঘণ্টা দলকে সময় দিয়েছেন ।
ক্ষোভের সবচেয়ে তীব্র জায়গাটি অবশ্য নতুন সভাপতি মিতা চক্রবর্তীকে ঘিরে প্রদীপের মন্তব্যে । তাঁর বক্তব্য, তাঁকে সরিয়ে যদি কোনও 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে' দায়িত্ব দেওয়া হত, তা হলেও তিনি বিষয়টি মেনে নিতে পারতেন । কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে আরও বেশি অপমানজনক । সেই কারণেই তাঁর 'বিকল্প' ভাবার হুঁশিয়ারি । ঠিক কী করবেন, তা 24 ঘণ্টার মধ্যে জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
এর পরেই আরও একটি সমাজমাধ্যম পোস্টে 'সংগঠন সৃজন অভিযান' এর সময় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মিসভার প্রসঙ্গ তোলেন প্রদীপ । তাঁর দাবি, এআইসিসির পর্যবেক্ষক রসুল ওয়াশিং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন । অধিকাংশ কর্মীই জেলা সভাপতি হিসাবে প্রদীপকেই চাইছেন বলে তিনি দাবি করেন । অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম তালিকায় থাকেনি । প্রদীপের অভিযোগ, "প্রদেশ সভাপতির পছন্দের তালিকায় আমি ছিলাম না ।"
এখানেই নতুন করে উঠছে কংগ্রেসের অন্দরের সমীকরণের প্রশ্ন । বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস সংগঠন পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে । অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দীর্ঘ দিনের সাংগঠনিক প্রভাবও বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ । ফলে নতুন জেলা সভাপতিদের তালিকায় কারা জায়গা পেলেন, কারা বাদ পড়লেন এবং কোন শিবিরের নেতারা কোথায় দায়িত্ব পেলেন- তা নিয়েও দলের ভিতরে আলোচনা শুরু হয়েছে । যদিও প্রকাশ্যে প্রদেশ নেতৃত্বের বক্তব্য, জেলা সভাপতি নির্বাচনের সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও সম্পর্ক নেই ।
শুধু মুখ বদল নয়, জেলা সংগঠনের মানচিত্রেও বদল এনেছে কংগ্রেস । আগে রাজ্যে 33টি সাংগঠনিক জেলা ছিল । নতুন ব্যবস্থায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 35 । মুর্শিদাবাদকে ভেঙে জঙ্গিপুরকে পৃথক সাংগঠনিক জেলা করা হয়েছে । একই ভাবে উত্তর 24 পরগনার কাঠামো থেকে বসিরহাটকে আলাদা জেলা সংগঠন হিসাবে তৈরি করা হয়েছে । অর্থাৎ আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে নিচুতলার সংগঠনকে আরও ছোট প্রশাসনিক এককে ভাগ করে সক্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে ।
এই পুনর্গঠনের ধাক্কায় বাদ পড়েছেন বেশ কয়েক জন পরিচিত জেলা সভাপতি । মুর্শিদাবাদের মনোজ চক্রবর্তী, পুরুলিয়ার নেপাল মাহাতোর মতো পুরনো মুখ নতুন তালিকায় নেই । বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, হাওড়া গ্রামীণ-সহ একাধিক সাংগঠনিক জেলায়ও নতুন মুখকে সামনে আনা হয়েছে । ফলে জেলা স্তরে পুরনো নেতৃত্বের জায়গায় নতুন প্রজন্মকে কতটা সামনে আনা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও উঠছে ।
এআইসিসির ঘোষিত তালিকায় দক্ষিণ কলকাতায় মিতা চক্রবর্তী, জঙ্গিপুরে আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদে ইশা খান চৌধুরী, পুরুলিয়ায় ফণিভূষণ কুমার, পূর্ব বর্ধমানে গৌরব সামাদ্দার এবং উত্তর দিনাজপুরে তুষারকান্তি গুহ-সহ একাধিক নতুন মুখ দায়িত্ব পেয়েছেন । কংগ্রেসের দাবি, জেলা ধরে পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট, স্থানীয় কর্মী ও নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রবীণ নেতাদের মতামত বিবেচনা করেই এই নিয়োগ করা হয়েছে ।
কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর প্রদীপ প্রসাদের ক্ষোভ সেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে । কর্মীদের মতামত যদি তাঁর পক্ষে গিয়ে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে কেন বাদ দেওয়া হল- এই প্রশ্নই তুলছেন তিনি । অন্যদিকে প্রদেশ নেতৃত্ব বলছে, দীর্ঘ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সাংগঠনিক রদবদল স্বাভাবিক । উত্তর 24 পরগনা শহর সংগঠনের দীর্ঘ দিনের সভাপতি তাপস মজুমদারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হয়েছে বলে দলের তরফে জানানো হচ্ছে ।
ফলে এখন নজর প্রদীপ প্রসাদের পরবর্তী পদক্ষেপে । "বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে', এই ঘোষণার পর তিনি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই আপাতত বড় প্রশ্ন । তাঁর ক্ষোভ কি দলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা সংগঠনের অন্য অসন্তুষ্ট অংশকেও প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে, তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েক দিনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে ।