ETV Bharat / state

জেলা সভাপতি বদল ঘিরে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের অসন্তোষ ! শুভঙ্করকে নিশানা প্রদীপের

PCC NEW DCC SABHAPATI: প্রদীপের হুঁশিয়ারি, অনেক হয়েছে, আর নয়, বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে । 24 ঘণ্টার মধ্যেই আমার অবস্থান ঘোষণা করব ।

PCC NEW DCC SABHAPATI
শুভঙ্কর সরকার ও প্রদীপ প্রসাদ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 4:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: জেলা সভাপতি বদলের তালিকা প্রকাশ হতেই প্রকাশ্যে এল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্দরের অসন্তোষ । 'সংগঠন সৃজন অভিযান' এর হাত ধরে রাজ্যে নতুন করে জেলা সংগঠন সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইসিসি । শনিবার প্রকাশিত তালিকায় 35টি জেলা কংগ্রেস কমিটির নতুন সভাপতির নাম সামনে আসার পরই সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া এসেছে দক্ষিণ কলকাতা থেকে । দীর্ঘদিনের জেলা সভাপতি প্রদীপ প্রসাদকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র মিতা চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়ার পরেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রদীপ । তাঁর হুঁশিয়ারি, "24 ঘণ্টার মধ্যেই আমার অবস্থান ঘোষণা করব । অনেক হয়েছে । যা হবে বড় করে হবে । রাজ্য জুড়ে হবে । বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে ।"

প্রদীপের এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে কংগ্রেসের অন্দরে । বিশেষ করে, যে নেতাকে জেলা সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় মুখ বলে তাঁর অনুগামীরা দাবি করেন, তাঁকেই আচমকা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে । যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যাখ্যা, এর পিছনে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই । পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়াতেই দক্ষিণ কলকাতায় নতুন সভাপতি আনা হয়েছে ।

PCC NEW DCC SABHAPATI
বিজেপির বিরুদ্ধে এক কর্মসূচিতে মিতা চক্রবর্তী বক্তব্য রাখছেন। (ইটিভি ভারত)

কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় যে সন্তুষ্ট নন প্রদীপ, তা তাঁর পর পর সমাজমাধ্যম পোস্টেই স্পষ্ট । তাঁর দাবি, সারা বছর দক্ষিণ কলকাতা জেলায় সবচেয়ে বেশি দলীয় কর্মসূচি হয়েছে । 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর সময়ও তাঁর জেলাতেই সবচেয়ে বেশি কর্মসূচি হয়েছিল । তার পরেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়াকে 'পুরস্কার' হিসাবে দেখেছেন তিনি । দীর্ঘদিন ধরে দল করার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে প্রদীপের দাবি, 1987 সাল থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন তিনি । দলের জন্য লড়াই করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর পরিচিতি রয়েছে । তাঁর কথায়, তিনি 'পরিযায়ী পাখি' নন, দলেই রয়েছেন এবং 24 ঘণ্টা দলকে সময় দিয়েছেন ।

ক্ষোভের সবচেয়ে তীব্র জায়গাটি অবশ্য নতুন সভাপতি মিতা চক্রবর্তীকে ঘিরে প্রদীপের মন্তব্যে । তাঁর বক্তব্য, তাঁকে সরিয়ে যদি কোনও 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে' দায়িত্ব দেওয়া হত, তা হলেও তিনি বিষয়টি মেনে নিতে পারতেন । কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে আরও বেশি অপমানজনক । সেই কারণেই তাঁর 'বিকল্প' ভাবার হুঁশিয়ারি । ঠিক কী করবেন, তা 24 ঘণ্টার মধ্যে জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ।

PCC NEW DCC SABHAPATI
দক্ষিণ কলকাতার নতুন জেলা সভাপতি মিতা চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)

এর পরেই আরও একটি সমাজমাধ্যম পোস্টে 'সংগঠন সৃজন অভিযান' এর সময় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মিসভার প্রসঙ্গ তোলেন প্রদীপ । তাঁর দাবি, এআইসিসির পর্যবেক্ষক রসুল ওয়াশিং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন । অধিকাংশ কর্মীই জেলা সভাপতি হিসাবে প্রদীপকেই চাইছেন বলে তিনি দাবি করেন । অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম তালিকায় থাকেনি । প্রদীপের অভিযোগ, "প্রদেশ সভাপতির পছন্দের তালিকায় আমি ছিলাম না ।"

এখানেই নতুন করে উঠছে কংগ্রেসের অন্দরের সমীকরণের প্রশ্ন । বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস সংগঠন পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে । অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দীর্ঘ দিনের সাংগঠনিক প্রভাবও বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ । ফলে নতুন জেলা সভাপতিদের তালিকায় কারা জায়গা পেলেন, কারা বাদ পড়লেন এবং কোন শিবিরের নেতারা কোথায় দায়িত্ব পেলেন- তা নিয়েও দলের ভিতরে আলোচনা শুরু হয়েছে । যদিও প্রকাশ্যে প্রদেশ নেতৃত্বের বক্তব্য, জেলা সভাপতি নির্বাচনের সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও সম্পর্ক নেই ।

PCC NEW DCC SABHAPATI
বিজেপির বিরুদ্ধে এক কর্মসূচিতে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ। (ইটিভি ভারত)

শুধু মুখ বদল নয়, জেলা সংগঠনের মানচিত্রেও বদল এনেছে কংগ্রেস । আগে রাজ্যে 33টি সাংগঠনিক জেলা ছিল । নতুন ব্যবস্থায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 35 । মুর্শিদাবাদকে ভেঙে জঙ্গিপুরকে পৃথক সাংগঠনিক জেলা করা হয়েছে । একই ভাবে উত্তর 24 পরগনার কাঠামো থেকে বসিরহাটকে আলাদা জেলা সংগঠন হিসাবে তৈরি করা হয়েছে । অর্থাৎ আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে নিচুতলার সংগঠনকে আরও ছোট প্রশাসনিক এককে ভাগ করে সক্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে ।

এই পুনর্গঠনের ধাক্কায় বাদ পড়েছেন বেশ কয়েক জন পরিচিত জেলা সভাপতি । মুর্শিদাবাদের মনোজ চক্রবর্তী, পুরুলিয়ার নেপাল মাহাতোর মতো পুরনো মুখ নতুন তালিকায় নেই । বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, হাওড়া গ্রামীণ-সহ একাধিক সাংগঠনিক জেলায়ও নতুন মুখকে সামনে আনা হয়েছে । ফলে জেলা স্তরে পুরনো নেতৃত্বের জায়গায় নতুন প্রজন্মকে কতটা সামনে আনা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও উঠছে ।

এআইসিসির ঘোষিত তালিকায় দক্ষিণ কলকাতায় মিতা চক্রবর্তী, জঙ্গিপুরে আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদে ইশা খান চৌধুরী, পুরুলিয়ায় ফণিভূষণ কুমার, পূর্ব বর্ধমানে গৌরব সামাদ্দার এবং উত্তর দিনাজপুরে তুষারকান্তি গুহ-সহ একাধিক নতুন মুখ দায়িত্ব পেয়েছেন । কংগ্রেসের দাবি, জেলা ধরে পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট, স্থানীয় কর্মী ও নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রবীণ নেতাদের মতামত বিবেচনা করেই এই নিয়োগ করা হয়েছে ।

কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর প্রদীপ প্রসাদের ক্ষোভ সেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে । কর্মীদের মতামত যদি তাঁর পক্ষে গিয়ে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে কেন বাদ দেওয়া হল- এই প্রশ্নই তুলছেন তিনি । অন্যদিকে প্রদেশ নেতৃত্ব বলছে, দীর্ঘ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সাংগঠনিক রদবদল স্বাভাবিক । উত্তর 24 পরগনা শহর সংগঠনের দীর্ঘ দিনের সভাপতি তাপস মজুমদারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হয়েছে বলে দলের তরফে জানানো হচ্ছে ।

ফলে এখন নজর প্রদীপ প্রসাদের পরবর্তী পদক্ষেপে । "বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে', এই ঘোষণার পর তিনি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই আপাতত বড় প্রশ্ন । তাঁর ক্ষোভ কি দলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা সংগঠনের অন্য অসন্তুষ্ট অংশকেও প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে, তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েক দিনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে ।

TAGGED:

CONGRESS
DISTRICT LEVEL PRESIDENT RESHUFFLE
SUBHANKAR SARKAR
PCC NEW DCC SABHAPATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.