ডিজিটাল সেনসাস প্রক্রিয়ার বাকি মাত্র একদিন, কী করবেন যাঁরা অংশ নিলেন না...

ডিজিটাল সেনসাস প্রক্রিয়ার বাকি মাত্র একদিন, কী করবেন যাঁরা অংশ নিলেন না...
16 অগস্ট থেকে শুরু হবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ডিজিটাল সেনসাসের তথ্য যাচাই ৷ 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে বাড়ি-বাড়ি জনগণনা ৷
Published : August 14, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: অগস্ট মাসের এক তারিখ থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ডিজিটাল সেনসাস ৷ রাজ্যের সব জেলার মতো কলকাতা শহরেও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ধুমধাম করে ৷ যার শেষদিন 15 অগস্ট ৷ অর্থাৎ, হাতে আর একটা দিন ৷ তবে, কলকাতা পুরনিগম এলাকায় এই ডিজিটাল সেনসাসের হাল বেহাল ৷ বরং জেলায় মানুষজন অনেক বেশি ডিজিটাল সেনসাসে অংশ নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম এলাকার তুলনায় ৷ কলকাতায় এখনও একটা বড় অংশের মানুষ এই প্রক্রিয়াতে অংশই নেয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে কী হবে ?
দেশে জনগণনা প্রক্রিয়ায় এই প্রথমবার ডিজিটাল সেনসাস ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেনসাস ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে যার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেরাই সেলফ এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা করতে পারবেন মোবাইল বা কম্পিউটারের কয়েকটি ক্লিকে ৷ পদ্ধতিও খুবই সহজ বলে দাবি করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে ৷
এই ডিজিটাল সেলফ সেনসাস বা স্ব-গণনা কীভাবে করতে হবে, শুরু থেকে তার ব্যাপক সচেতনতা প্রচার করেছিল কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷ একাধিক কর্মসূচির আয়োজনও করা হয় ৷ পুর-কর্মীদের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল কেএমসি-র তরফে ৷ পাশাপশি, তাঁদের নিজেদের পরিচিতদের পরিবারের তথ্য পূরণ করে দিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল ৷
সেই সঙ্গে কলকাতা সকল সরকারি ও একাধিক বেসরকারি স্কুলের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ তারা নিজেদের এবং আশেপাশের দুঃস্থ পরিবারগুলির ডিজিটাল জনগণনার ফর্ম পূরণ করে দেবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ এর জন্য স্কুল পিছু একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে যোগযোগ রাখতে বলা হয়েছিল ওয়ার্ড সেনসাস অফিসারদের সঙ্গে ৷ তবুও, এই ডিজিটাল সেনসাস প্রক্রিয়ায় জেলার থেকে অনেকটাই পিছনে কলকাতা শহর ৷
নির্ধারিত সময় অনুযায়ী 1-15 অগস্ট পর্যন্ত ডিজিটাল সেনসাসে সেলফ এন্যুমারেশন প্রক্রিয়া চলবে ৷ এরপর শুরু হবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ ৷ এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলছেন, "সেলফ এন্যুমারেশন প্রক্রিয়া খুবই সহজ ৷ আমরা সচেতনতা প্রচার করেছি ৷ যাঁরা এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, তাঁরা একটি 11 ডিজিটের নম্বর পেয়েছেন ৷ সেটা মোবাইল এসএমএস কিংবা ইমেল বা স্ক্রিনশট রেখে দিলেই হবে ৷ যাঁরা বাড়ি বাড়ি জনগণনার আবেদনপত্র পূরণ করতে যাবেন, তাঁদের এই নম্বরটি বললে আর সময় অতিবাহিত হবে না ৷ তাঁরা অ্যাপে এই নম্বরে দিয়ে ডাটা ফেচিং করে নেবেন ৷ আলাদা করে আর একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বা সময় অতিবাহিত করার কোনও প্রয়োজন পড়বে না ৷"
কিন্তু, এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় যারা শেষমেষ অংশ নিলেন না বা বাইরে থাকলেন, তাদের ভয়ের বা চিন্তার কারণ নেই ৷ তাদের বাড়িতে জন গণনাকারীরা গেলে, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ৷ যে সমস্ত তথ্য নথিপূরণে লাগবে সেগুলি দিতে হবে ৷ উল্লেখ্য, আগামী 16 অগস্ট থেকে বাড়ি বাড়ি জনগণনা কর্মীরা যাবেন ৷ বাড়ি গিয়ে জনগণনাক এই কাজ চলবে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷