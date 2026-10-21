নিরঞ্জনে সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই প্রতিমা স্পর্শ করবেন, স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on immersion: বাজে কদমতলা ঘাটে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতিমা নিরঞ্জনের সমস্ত ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা এবং প্রতিমার পবিত্রতা রক্ষা করা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।
Published : October 21, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: দুর্গোৎসবের শেষ পর্যায়ে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাট পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক স্মিতা পান্ডে-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা। ঘাট পরিদর্শনের পর নিরাপত্তা এবং ঐতিহ্য বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম ও সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষরাই কেবলমাত্র প্রতিমা স্পর্শ করবেন।"
এদিন বাজে কদমতলা ঘাটে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু জানান, প্রতিমা নিরঞ্জনের সমস্ত ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা এবং মায়ের প্রতিমার পবিত্রতা রক্ষা করা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তিনি বলেন, "আমাদের পবিত্রতা রাখতে গেলে যে পরম্পরা, ঐতিহ্য, শাস্ত্র, নিয়ম হাজার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে, সেটা মেনেই করতে হবে। এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উৎসব তো বটেই, কিন্তু সেটা সেকেন্ডারি। কিন্তু প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে, আপনার ধর্মীয় ঐতিহ্য, সেটাকে ঠিকঠাক রাখা।"
প্রতিমা স্পর্শ করা এবং বিসর্জন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষরাই কেবলমাত্র প্রতিমা স্পর্শ করবেন।" এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, "যাঁরা সনাতন ধর্ম মানেন, তাঁরাই প্রতিমায় হাত দেবেন। এটার মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই।" তিনি আরও জানান, বিসর্জন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কাঠামোগুলি অন্যান্য নিয়ম মেনে সরিয়ে ফেলা হবে এবং ভোরের দিকেই এই কাজ করা হবে যাতে কোনও বিভ্রাট না ঘটে।
ঘাটগুলিতে সুরক্ষার জন্য অতীতের সমস্ত ত্রুটি শুধরে এবছর বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এনডিআরএফ (NDRF) এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের টিমকেও কাজে লাগানো হয়েছে। অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুলিশ, প্রশাসন ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে সম্পূর্ণ পেশাদার ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বিগত দিনে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও অ্যাকশন হবে। তবে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
ইছামতি ও টাকির বিসর্জন পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। দেশি নৌকা ও ডিঙিতে অতিরিক্ত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়ানোর জন্য লাইফ জ্যাকেট ও ওয়েট ব্যালেন্সের মতো জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান তিনি। বিএসএফ এবং এনডিআরএফের পাশাপাশি ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকদের সেখানে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিসর্জনের দিনগুলিতে বিভিন্ন ঘাট ঘুরে পরিস্থিতি দেখছেন তিনি। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও জানান। শুভেন্দু বলেন, "নিউ ব্যারাকপুর থেকে শুরু করব, চলবে নিউটাউন পর্যন্ত। 24 তারিখের মধ্যে 18টা পরিবারের সঙ্গেই দেখা করব ৷" স্বজনহারা পরিবারগুলির আইনি, প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যা সমাধানে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্পটে গিয়ে নানা সমস্যার সমাধান করছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।