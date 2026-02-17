আর ফাইল-দৌড় নয়! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিষয় চালু করতে অনলাইন আবেদনের সুযোগ

আর ফাইল-দৌড় নয়! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিষয় চালু করতে অনলাইন আবেদনের সুযোগ
অনলাইন পোর্টালে থাকবে পৃথক লগ-ইন ও ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থা ৷ রিয়েল-টাইমে আবেদনপত্রের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ ৷
Published : February 17, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: কলেজে নতুন বিষয় চালু করতে আর দফতর ঘুরে ফাইল ঠেলাঠেলি নয়। আবেদন থেকে অনুমোদন—সবই হবে অনলাইনে। সরকারি, সরকার-পোষিত ও বেসরকারি কলেজগুলিতে নতুন বিষয় সংযোজনের প্রক্রিয়াকে সময়সীমাবদ্ধ ও স্বচ্ছ করতে বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ।
18 ফেব্রুয়ারি, বুধবার সকাল 10টা থেকে চালু হচ্ছে নতুন পোর্টাল— subjectaffiliation.wb.gov.in। সংসদ সূত্রে খবর, এই পোর্টালের মাধ্যমে কলেজগুলি সম্পূর্ণ অনলাইনে নতুন বিষয় চালুর আবেদন জানাতে পারবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই আবেদন খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। ফলে মাসের পর মাস অপেক্ষা বা প্রশাসনিক জটিলতার অভিযোগ অনেকটাই কমবে বলে দাবি শিক্ষা দফতরের।
এতদিন নতুন বিষয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে অফলাইন আবেদন, নথি জমা, যাচাই এবং বিভিন্ন স্তরে ফাইল ঘোরার কারণে প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতো। বহু কলেজকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু হলে আবেদন জমা থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন—সবটাই হবে এক ছাতার তলায়।
পোর্টালে থাকবে পৃথক লগ-ইন ও ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থা ৷ কলেজগুলি নিজেদের প্রোফাইল তৈরি করে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে পারবে এবং রিয়েল-টাইমে আবেদনপত্রের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে ৷ আবেদন কোন স্তরে রয়েছে, অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন কি না, বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কি না, সবই অনলাইনে জানানো হবে ৷ ফলে দফতরে ঘনঘন যোগাযোগ বা শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন অনেকটাই কমবে ৷
শিক্ষামহলের একাংশের মতে, দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া চালু হলে কলেজগুলির অ্যাকাডেমিক সম্প্রসারণে গতি আসবে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, ডেটা সায়েন্স, পরিবেশবিদ্যা বা অন্যান্য আন্তঃবিভাগীয় ও পেশাভিত্তিক কোর্স চালুর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকার কলেজগুলিও সমান সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
রাজ্য সরকারের দাবি, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত ও স্বচ্ছ নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য ৷ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল পদক্ষেপ প্রশাসনিক সংস্কারের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ৷ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত ও স্বচ্ছ নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। তাঁর কথায়, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের পথে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য।