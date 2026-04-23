দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে শহরে পরিবহণ সংকট, স্কুল-কলেজে অনলাইন ক্লাসই ভরসা

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে শহরে পরিবহণ সংকট, স্কুল-কলেজে অনলাইন ক্লাসই ভরসা
পুলকার চালক ও মালিকদের অভিযোগ, চলন্ত গাড়ি মাঝপথে থামিয়ে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভোটের জন্য ।
Published : April 23, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল পরিবহণ পরিষেবায় বড়সড় সমস্যা দেখা দিয়েছে । অভিযোগ, ভোটের কাজে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই পুলিশ একাধিক পুলকার ও স্কুল বাস রিকুইজিশন করছে । ফলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটছে এবং বাধ্য হয়ে বেশ কিছু স্কুল অনলাইন ক্লাসে ঝুঁকছে ৷ পাশাপাশি বদলাতে হচ্ছে স্কুলের সময়সূচিও ।
পুলকার চালক ও মালিকদের দাবি, মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা আগাম ডিউটির জন্য নিয়ে নেওয়া হচ্ছে । এর জেরে দেরি, পিক-আপ মিস হওয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে । পুলকার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে ৷ তাতে তারা জানিয়েছে, চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দেওয়া, বাজেয়াপ্ত করা বা তৎক্ষণাৎ ডিউটিতে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷ যার ফলে গাড়িতে থাকা শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে ।
পুলকার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদীপ দত্ত বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে এই ধরনের ঘটনা বেড়েছে ।" তাঁর অভিযোগ, কোথাও কোথাও কনস্টেবল গাড়িতে উঠে ছাত্রছাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পর গাড়ির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন । এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শহরের একাধিক স্কুলে ।
শ্রী শিক্ষায়তন স্কুলের অধ্যক্ষ সঙ্গীতা টন্ডন বলেন, "একটি পুলকার ছাত্রছাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পর আর ফেরেনি ৷ কারণ সেটিকে ডিউটির জন্য নিয়ে নেওয়া হয় । ফলে অভিভাবকদের ডেকে নিতে হয় এবং উপস্থিতির হারও কমতে শুরু করেছে ।" তিনি জানান, 28 এপ্রিল অনলাইন ক্লাস হবে ৷ 29 এপ্রিল স্কুল বন্ধ থাকবে এবং 4 মে ফের অনলাইন ক্লাস নেওয়া হবে ।
অন্যদিকে, ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুলের অধ্যক্ষ রেশমা ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের স্কুলের 22টি বাসই রিকুইজিশন করা হয়েছে । এর ফলে তিন থেকে চারদিন ক্লাসের ক্ষতি হচ্ছে, যা পুষিয়ে নিতে শনিবার স্কুল খোলা রাখা হবে ।"
এদিকে, নির্বাচনজনিত পরিস্থিতির কারণে উচ্চশিক্ষাতেও প্রভাব পড়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 22 এপ্রিল থেকে 5 মে পর্যন্ত সমস্ত স্নাতকস্তরের ক্লাস অনলাইনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অধিভুক্ত কলেজগুলিকে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলিতে 23 এপ্রিল ভোট না-থাকলেও, বহু পড়ুয়া ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন ভোট দিতে । ফলে তাঁদের পক্ষে সরাসরি ক্লাসে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয় । সেই কারণেই পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে পুলকার সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারির দাবি জানানো হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়ের আগে স্কুল পরিবহণকে রিকুইজিশন না-করা হয় এবং এই পরিষেবাকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয় ।