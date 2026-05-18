আজ থেকে কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু, বিনা খরচে করা যাবে আবেদন

আজ থেকে কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু, বিনা খরচে করা যাবে আবেদন
রেজাল্ট বেরনোর চারদিনের মাথায় কলেজে শুরু হচ্ছে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। বিনা খরচে কোথায়, কীভাবে কলেজের ভর্তিতে আবেদন করবেন ছাত্রছাত্রীরা ? এই প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : May 18, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 18 মে: কলেজে ফর্ম তোলা বা ভর্তির জন্য আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না । এক কলেজ থেকে অন্য জায়গায় ছুটোছুটিও করতে হবে না । পোর্টালের মাধ্যমেই কলেজে ভর্তি হতে পারবেন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা । আজ (সোমবার) থেকেই সেই পোর্টাল অর্থাৎ কলেজে ভর্তির অনলাইন প্রক্রিয়া চালু করছে উচ্চশিক্ষা দফতর । যেখানে বিনা পয়সায় কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা । আবেদন করার সুযোগ থাকবে আগামী 1 জুন পর্যন্ত ।
ছাত্রছাত্রীরা কোথায় আবেদন করবেন ?
- বাংলার উচ্চশিক্ষা পোর্টাল www.banglaruchchashiksha.wb.gov.in-এ অথবা সরাসরি https://wbcap.in/ এ গিয়ে আবেদন করতে হবে ৷
- পড়ুয়ারা পোর্টালে থাকা 460টি সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি আবেদন করতে পারবেন ।
- একজন পড়ুয়া সর্বাধিক 25টি আবেদন করার সুযোগ পাবেন ।
- আবেদনের জন্য প্রথমে করতে হবে রেজিস্ট্রেশন ।
- পড়ুয়ার নিজস্ব মোবাইল নম্বর এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ।
- রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে একটি আবেদনপত্র দেওয়া হবে । তা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পূরণ করে জমা দিতে হবে ।
- রেজিস্ট্রেশন ও আবেদনের প্রক্রিয়া চলবে আগামী 1 জুন পর্যন্ত ।
আবেদনের পর কী কী করতে হবে ?
- আগামী 9 জুন কলেজ এবং কোর্সভিত্তিক মেধা তালিকা কেন্দ্রীয় পোর্টালেই প্রকাশিত হবে ৷ সেদিন থেকেই 15 জুন পর্যন্ত আসন সংখ্যার ভিত্তিতে হবে প্রথম দফার ভর্তি প্রক্রিয়া ।
- 20 জুন ফের প্রকাশিত করা হবে কলেজ ভিত্তিক আসন সংখ্যা বরাদ্দের তালিকা ।
- 20 থেকে 23 জুন আসন সংখ্যার ভিত্তিতে হবে কলেজে ভর্তির দ্বিতীয় দফার প্রক্রিয়া ।
- 27 জুন থেকে 4 জুলাই পর্যন্ত হবে কলেজে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে নথি যাচাইয়ের পর্ব ।
- 6 জুলাই থেকে শুরু হবে ক্লাস ।
পরবর্তী ধাপ কী ?
- এরপর হবে আবারও দ্বিতীয় দফার আবেদন ও ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ ।
- এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির আবেদন করতে কোনও অর্থের প্রয়োজন হবে না ।
- শুধুমাত্র কলেজে ভর্তির সময় অনলাইনের মারফত যথাযথ কোর্স ফি দিতে হবে ।
বিগত বছরগুলিতে কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে । অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে কলেজে ভর্তি করানোর অভিযোগ উঠেছিল । সেই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দফতর । গতবছর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত ধরেই উদ্বোধন হয়েছিল এই কলেজে ভর্তির এই কেন্দ্রীয় পোর্টাল ।
গত বছর থেকেই পড়ুয়ারা এই পোর্টালের সাহায্যে কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল । প্রথম দুটো দফার মাধ্যমে পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তি হয়েছিল । তৃতীয় দফার সময় এই পোর্টাল ব্যবহার করা হয়নি । এ বছর সরকার বদলেছে । নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেও শিক্ষাকে ঘিরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে । দুর্নীতির রুখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে । সেই দুর্নীতিকে রোখার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল এই কেন্দ্রীয় অ্যাডমিশন পোর্টাল ।