পুজোর আগেই পেঁয়াজ 35, চিনি 50 ! শিলিগুড়ির মার্কেটে আমূল সংস্কারের ঘোষণা দিলীপের

পুজোর আগেই পেঁয়াজ 35, চিনি 50 ! শিলিগুড়ির মার্কেটে আমূল সংস্কারের ঘোষণা দিলীপের
Onions at 35, sugar at 50 before Puja: রাজ্যের 50টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারকে আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজানোর যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট।
Published : September 22, 2026 at 6:24 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে পেঁয়াজ-চিনির দামে স্বস্তির বার্তা । একই সঙ্গে আমূল বদলে ফেলার পরিকল্পনা শিলিগুড়ির 50 একরেরও বেশি এলাকা জুড়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী রেগুলেটেড মার্কেটের । মঙ্গলবার বাজার পরিদর্শন ও প্রশাসনিক বৈঠকের পর একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । তাঁর ঘোষণা, পুজোর আগেই খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি 35 টাকার মধ্যে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । চলতি মাসের মধ্যেই চিনি 50 বা তার কম দামে বিক্রির ব্যবস্থা করারও চেষ্টা চলছে ।
রাজ্যের প্রায় 50টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারকে আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজানোর যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট । প্রতিদিন 200-রও বেশি ট্রাকে করে শাকসবজি, ফল ও মাছের বিপুল পরিমাণ পণ্য এই বাজারে ঢোকে এবং বেরোয় । এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলেও দীর্ঘদিনের পুরনো পরিকাঠামোয় নানা সমস্যা জমেছে । সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায় বাজারের একাধিক অংশে । অভ্যন্তরীণ রাস্তার পাশাপাশি নিকাশি ও প্রবেশপথ নিয়েও অভিযোগ রয়েছে ব্যবসায়ীদের ।
বৈঠকে মন্ত্রীর নির্দেশ, বাজারের সমস্ত অভ্যন্তরীণ নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার করা হবে । বন্ধ হয়ে থাকা হাইড্রেন সচল করার পাশাপাশি অবৈধ দখলও সরানো হবে । রবিবার রাস্তায় বসে যে সাধারণ চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করেন, তাঁদের জন্য বাজারের ভিতরেই নির্দিষ্ট জায়গা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বাজারের আলো ও বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে সোলার প্যানেল বসানোর উদ্যোগও শুরু হয়েছে । তৈরি হচ্ছে পৃথক হেলথ সেন্টার ।
বাজারে আসা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ফল বা অন্যান্য সামগ্রী চুরির অভিযোগ নিয়েও প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে । পুলিশি নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের অভিযোগ কেন উঠছে, তা খতিয়ে দেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে ।
বাজারের আবর্জনা নিয়েও বদল আসছে । মন্ত্রী জানান, বর্তমানে পুরনিগমকে টাকা দিয়ে বাজারের বর্জ্য সরাতে হয় । নতুন ব্যবস্থায় বাজার চত্বরেই তৈরি হবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা । পচনশীল জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির জন্য প্রসেসিং সেন্টার এবং থার্মোকল, প্লাস্টিকের মতো অজৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পৃথক প্লান্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । এতে এক দিকে বর্জ্য সমস্যা কমবে, অন্য দিকে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত খরচও কমবে ।
দূরদূরান্ত থেকে আসা ট্রাকচালক ও খালাসিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা হয়েছে । দিলীপ বলেন, বহুতল ভবন তৈরি করে তার উপরের তলায় থাকা, খাওয়াদাওয়া ও স্নানের ব্যবস্থা-সহ গেস্ট হাউস বা ধর্মশালা তৈরির ভাবনা রয়েছে । নিচের তলায় থাকবে গোডাউন ও কোল্ড স্টোরেজ । পাহাড়ের কমলালেবু, আনারস, অ্যাভোকাডোর মতো পচনশীল ফল কিংবা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা পেঁয়াজ ও সবজি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করতে এই মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে প্রশাসনের আশা । এতে চাষিরা ফসল মজুত রেখে পরে তুলনামূলক ভাল দাম পাওয়ার সুযোগ পাবেন । একই সঙ্গে বাজারে সরবরাহের ভারসাম্যও বজায় রাখা সম্ভব হবে ।
বাজারের ভিতরের যানজট নিয়ন্ত্রণেও একমুখী যান চলাচলের পরিকল্পনা করা হচ্ছে । অর্থাৎ নির্দিষ্ট পথ দিয়ে গাড়ি ঢুকবে এবং অন্য পথ দিয়ে বেরোবে । এতে পণ্যবাহী ট্রাক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের চলাচল অনেকটা সহজ হবে বলে প্রশাসনের আশা ।
এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নজর এখন পেঁয়াজ ও চিনির দামের দিকে । পুজোর আগে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে নাফেডের মাধ্যমে নাসিক থেকে পেঁয়াজ আনা হচ্ছে । এত দিন সীমিত পরিসরে সেই পেঁয়াজ বিক্রি হলেও এবার পুরো বাজারে ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে 35 টাকা কেজি দরে খুচরো পেঁয়াজ বিক্রির ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
চিনির দাম নিয়েও কলকাতার পোস্তা-সহ বড় পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি । সেই আলোচনার পর বাজারদর কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে প্রশাসনের দাবি । চলতি মাসের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের খুচরো বাজারে 50 টাকা বা তার কম দামে চিনি পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে ।
বৈঠকে কৃষি বিপণন দফতরের সচিব অভিনব চন্দ্র, দার্জিলিঙের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের, মহকুমাশাসক তথা রেগুলেটেড মার্কেটের সেক্রেটারি বিকাশ রুহেলা এবং স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন ।
পুরনো এই বিশাল বাজার কমপ্লেক্সকে এক ধাক্কায় বদলে ফেলা সম্ভব নয় বলেই প্রশাসনের বক্তব্য । তবে ধাপে ধাপে নিকাশি, রাস্তা, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং যান চলাচল - প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এগোনো হবে । পুজোর আগে পেঁয়াজ ও চিনির দামে স্বস্তি কতটা বাস্তবে আসে, এখন নজর সেদিকেই ।