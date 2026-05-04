আজ বাংলা-সহ দেশের 823 বিধানসভা আসনে ফলপ্রকাশ, শুরু ভোটগণনা
পশ্চিমবঙ্গের মোট 294টির মধ্যে সোমবার 293টি আসনের ফল ঘোষণা হবে । বাংলার মসনদে বসবে কে ? নজর সেদিকেই ৷
Published : May 4, 2026 at 8:00 AM IST
কলকাতা, 4 মে: দীর্ঘ আড়াই মাসের প্রতীক্ষা এবং টানটান উত্তেজনার অবসান । সোমবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের মোট চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা । সকাল 8টা থেকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে শুরু ভোটগণনা প্রক্রিয়া । বাংলার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷
গত 15 মার্চ নির্বাচন কমিশন নির্ঘণ্ট ঘোষণার মাধ্যমে যে মহাযজ্ঞের সূচনা করেছিল, এদিন তার চূড়ান্ত পরিণতি । পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আজ ভাগ্য নির্ধারণ অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির । নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই পাঁচটি রাজ্য মিলিয়ে মোট 823টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে । মোট 8 হাজার 904 জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আজ ইভিএম থেকে বেরিয়ে আসবে ।
তবে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলের নজর আটকে রয়েছে বাংলার দিকেই । কারণ, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির কাছে এই নির্বাচন আক্ষরিক অর্থেই এক বিরাট মর্যাদার লড়াই । পশ্চিমবঙ্গের মোট 294টি আসনের মধ্যে আজ 293টি আসনের ফল ঘোষণা । এই আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট 2 হাজার 926 জন প্রার্থী । ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী 21 মে পুনর্নির্বাচন হওয়ার কারণে ওই একটি মাত্র কেন্দ্রের ফল ঘোষণা আপাতত স্থগিত থাকছে । বাকি সমস্ত কেন্দ্রের জন্য রাজ্যের মোট 77টি গণনাকেন্দ্রে আজ সকাল থেকে শুরু ভোটগণনার কাজ ।
ভোটগণনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও রকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের জন্য থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় । নিরাপত্তার প্রথম স্তরে অর্থাৎ বাইরের দিকে মোতায়েন রয়েছেন লাঠিধারী রাজ্য পুলিশ এবং সার্জেন্টরা । দ্বিতীয় স্তরে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর যৌথ নজরদারি থাকবে । আর তৃতীয় তথা গণনাকেন্দ্রের সবচেয়ে সুরক্ষিত বলয়ে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাই পাহারায় থাকবেন ।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে গণনাকেন্দ্রের 200 মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএসএন) 163 ধারা জারি করা হয়েছে, যা আগে 144 ধারা হিসেবে পরিচিত ছিল । এর ফলে গণনাকেন্দ্রের আশেপাশে কোনও ধরনের জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । প্রতিটি কেন্দ্র এবং তার সংলগ্ন এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে । গণনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মী, আধিকারিক, প্রার্থী বা তাঁদের কাউন্টিং এজেন্টদের সকাল 7টা 45 মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
এবার জালিয়াতি রুখতে এজেন্টদের পরিচয়পত্রে বিশেষ কিউআর (QR) কোড যুক্ত করা হয়েছে, যা স্ক্যান করার কাউন্টিং সেন্টারের পরেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি মিলবে । কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আজ সকাল 8টায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁদের অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের সিল খোলা হয় । প্রথমে একটি আলাদা কক্ষে পোস্টাল ব্যালট গোনার কাজ শুরু হয় । এরপর সাড়ে 8টা থেকে একে একে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট গণনা টেবিলে আনার কথা ।
কেন্দ্রগুলির আয়তন অনুযায়ী ন্যূনতম 14 রাউন্ড থেকে সর্বাধিক 28 রাউন্ড পর্যন্ত গণনা হতে পারে । ফল ঘোষণার প্রক্রিয়ায় এবার বড়সড় পরিবর্তন এনেছে কমিশন । প্রতি রাউন্ডের শেষে ফলের হিসেব মিলিয়ে তা যাচাই করবেন রিটার্নিং অফিসার । এরপর সেই ফলের স্ক্রিনশট নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে । দিল্লি থেকে কমিশনের সবুজ সংকেত মিললে তবেই পরবর্তী রাউন্ডের গণনা শুরু করা যাবে । এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা হবে ।
কড়া এবং সময়সাপেক্ষ এই নিয়মের কারণে বাংলার চূড়ান্ত ফলাফল জানতে বিকেল গড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । বাংলার পাশাপাশি আজ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলও ঘোষণা করা হবে । এর মধ্যে রয়েছে কর্ণাটক, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, গোয়া এবং নাগাল্যান্ডের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র । রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের এই মেগা কভারেজে ভোটের সবচেয়ে দ্রুত এবং বিশ্বাসযোগ্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতে ।