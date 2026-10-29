একজন পড়াবেন সব বিষয়, পড়ুয়াদের উন্নতির দায় শিক্ষকেরই ! নয়া নীতির ভাবনা রাজ্যে

একজন পড়াবেন সব বিষয়, পড়ুয়াদের উন্নতির দায় শিক্ষকেরই ! নয়া নীতির ভাবনা রাজ্যে
New education policy: উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ।
Published : October 29, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: পড়ুয়ারা কতটা শিখছে, তার দায় নিতে হবে শিক্ষকদেরই । বছর শেষে পড়ুয়াদের শেখার অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মনে না-হলে তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে । এমনকী পরবর্তী ইনক্রিমেন্ট কেন দেওয়া হবে, তাঁকে সেই প্রশ্নেরও জবাব দিতে হতে পারে । আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রাথমিক স্তরে এই ব্যবস্থা চালুর ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের । শুধু তাই নয়, প্রাথমিকে আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক না-রেখে, একজনকে দিয়েই সব বিষয় পড়ানোর ভাবনাচিন্তাও চলছে ৷
পাশাপাশি, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন । শিক্ষকদের একাংশের মতে, এই পদ্ধতিতে পড়ুয়ারা যথাযথ ভাবে উপকৃত হচ্ছে না । ব্যক্তিগত ভাবে সেই ধারণার সঙ্গে সহমত জানিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী । বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্রশাসনিক, পরিকাঠামো এবং পঠনপাঠন সংক্রান্ত বৈঠকের পরে এই দুই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি ।
একটি শ্রেণির দায়িত্বে একজন শিক্ষক
বৈঠকে 21টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ছাড়াও প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও । প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার বিষয়ে এ দিন জোর দেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক বা ভূগোলের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক রাখার প্রয়োজন নেই । যে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকরা নিয়োগ পান, তাঁরা সকলেই প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের পড়াতে সক্ষম । তাই একটি শ্রেণির জন্য একজন শিক্ষককে সামগ্রিক দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে সরকারের । সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে আলাদা আলাদা শিক্ষক নয়, বরং একটি শ্রেণির পড়াশোনার দায়িত্বে থাকবেন একজন শিক্ষক ।
শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি বোঝাতে নিজের উদাহরণও দেন মন্ত্রী । তাঁর কথায়, কোনও শ্রেণিতে 20 জন পড়ুয়া ভর্তি হলে বছর শেষে তারা কতটা শিখল, তার সম্পূর্ণ দায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের । 20 জনের মধ্যে 15 জনই যদি পড়তে না-পারে, তা হলে কেন এমন হল, সেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে শিক্ষককে । পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতি না-হলে তার কারণ খতিয়ে দেখা হবে । এমনকী পরবর্তী ইনক্রিমেন্ট কেন দেওয়া হবে, সেই ব্যাখ্যাও শিক্ষকের কাছে চাওয়া হতে পারে বলে জানান তিনি ।
মন্ত্রী বলেন, "দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে শিক্ষকদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা বাড়বে । যে পড়ুয়ারা পিছিয়ে পড়ছে, তাদের উন্নতির দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে নিতে হবে । এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি সম্ভব হবে ।" বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি আরও জানান, তাঁদের কাজ সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করা । তাঁরা যেন সরকারের মুখপাত্র হওয়ার চেষ্টা না-করেন ।
আলোচনায় শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাত
শিক্ষক-পড়ুয়া অনুপাত নিয়েও এ দিন বৈঠকে আলোচনা হয় । মন্ত্রীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে 26 জন পড়ুয়াপিছু একজন শিক্ষক রয়েছেন । মাধ্যমিক স্তরে এই অনুপাত আরও বেশি, প্রায় 50 থেকে 52 জন পড়ুয়াপিছু একজন শিক্ষক । প্রাথমিক স্তরে অন্তত 13 হাজার শিক্ষক নিয়োগ হলে অনুপাত কমে 20 জন পড়ুয়াপিছু একজন শিক্ষকে দাঁড়াতে পারে বলে জানান তিনি । মাধ্যমিক স্তরেও এই অনুপাত কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে ।
তবে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নির্ধারণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, উন্নত পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিকাঠামোর উপরেও জোর দিয়েছেন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা । নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডলের বক্তব্য, "প্রতি শ্রেণির জন্য একজন করে শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন । একজন শিক্ষকের উপর একাধিক শ্রেণির দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করা কঠিন ।"
তাঁর মতে, পড়ুয়াদের অগ্রগতির জন্য শিক্ষকের পড়ানোর পাশাপাশি উন্নত পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থাও জরুরি । প্রাথমিক স্তরে বহু প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া স্কুলে আসে । তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতি না-হলে শুধু শিক্ষকদের দায়ী করা সমীচীন নয় বলেও মনে করেন তিনি । তবে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলে সংগঠন সরকারের উদ্যোগের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
অন্যদিকে, অল পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন গড়াইয়ের বক্তব্য, এই উদ্যোগ কার্যকর করতে হলে আগে প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে ছ’জন করে শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে ।
উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন
এদিকে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে । সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়ুয়ারা যথাযথ ভাবে উপকৃত হচ্ছে না বলে অনেক শিক্ষক মনে করেন । এ দিন এই প্রসঙ্গে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী বলেন, "অনেক শিক্ষক আমাদের বলেছেন যে, সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়ুয়ারা যথাযথ উপকৃত হচ্ছে না । একটা বড় অংশের এটাই ধারণা । আমার ব্যক্তিগত ধারণাও সে রকমই ।" বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে বলে জানান তিনি ।
পাশাপাশি, এমসিকিউ বা বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের ধরন নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী । বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়াশোনা ও মূল্যায়ন হয় । সাধারণত সেপ্টেম্বর নাগাদ প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টার এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া হয় । প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টারে বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় ওএমআর শিটে । এই পদ্ধতিতে পড়াশোনার গভীরতা বজায় রাখা এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে ।
সেমেস্টারের পক্ষে ও বিপক্ষে মত
মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা সম্পাদক অনিমেষ হালদারের দাবি, "সেমেস্টার পদ্ধতির ফলে পড়ুয়ারা বিষয়গুলি গভীর ভাবে বোঝার পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছে না । সময়ের অভাবে শিক্ষকদের পক্ষেও বিস্তারিত ভাবে পড়ানো কঠিন হয়ে পড়ছে । কম সময়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে পড়ুয়ারা তৈরি করা উত্তর বা 'রেডিমেড' উপকরণের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে । এর ফলে কোচিং নির্ভরতা বাড়ছে এবং আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়ুয়ারাই ৷" সেমেস্টার পদ্ধতি বন্ধ করার দাবিতে আগের সরকারের কাছেও একাধিক বার আবেদন জানানো হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি । স্কুলশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর আশা, মন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন ।
একই ভাবে, শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীও সেমেস্টার পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে দাবি করেছেন । তাঁদের সংগঠনও আগের সরকারের কাছে এই পদ্ধতি বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিল বলে জানান তিনি । যদিও সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়ে সম্পূর্ণ আপত্তি নেই বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানিয়েছেন, "সেমেস্টার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই । তবে প্রশ্নের ধরন, বিশেষ করে এমসিকিউ পদ্ধতি এবং পরীক্ষার সময়সীমা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ।" তাঁর মতে, সেমেস্টার পদ্ধতি বজায় থাকলেও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা জরুরি ।
ফলে একদিকে প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের শেখার অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ও ইনক্রিমেন্টের বিষয়টি যুক্ত করার ভাবনা, অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে পর্যালোচনার ইঙ্গিত - দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । তবে প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত নিয়ম কবে থেকে কার্যকর হবে এবং উচ্চমাধ্যমিকের সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনার পরে সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই নজর শিক্ষামহলের ।