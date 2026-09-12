তারাতলা গুদাম-কাণ্ডে গ্রেফতার কলকাতা পুরনিগমের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

তারাতলা গুদাম-কাণ্ডে গ্রেফতার কলকাতা পুরনিগমের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
Taratala Mishap Case: তারাতলা গুদাম-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক ৷ শুক্রবার গ্রেফতার করা হয় পুরনিগমের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ৷
Published : September 12, 2026 at 9:36 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ে 16 জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে আরও এক ধাপ এগোল লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। শুক্রবার কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের এক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আমিনুর শেখ (28)। বাঁশদ্রোণী এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গত 24 জুন ঘটনার পর গুদামের সুপারভাইজার-সহ 3 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে 2 জন ওই গুদামে কাজ করার জন্য শ্রমিক সরবরাহ করতেন বলে পুলিশ জানতে পারে। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷ এনিয়ে তারাতলা বিপর্যয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 4 ৷
তদন্তকারীদের দাবি, তারাতলার 80 নম্বর ওয়ার্ডের বিল্ডিং সংক্রান্ত দায়িত্বে ছিলেন আমিনুর। সেই কারণেই নির্মাণের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের বিষয়ে তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক এই বিষয়ে বলেন, "আর কে, কে এই ঘটনায় যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
তারাতলায় একটি গুদামের নির্মীয়মাণ কাঠামো আচমকাই ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় 16 জনের। ঘটনার পরই নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে কলকাতা পুরনিগমের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে লালবাজার। সেই তদন্তেই উঠে আসে গুদামটির নকশা, নির্মাণের অনুমোদন এবং নির্মাণের সময় নিয়ম মেনে কাজ করা হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত প্রশ্ন।