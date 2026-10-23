চোরবাগান বিপর্যয় ! আরও এক ঘোষক গ্রেফতার, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 9

চোরবাগান বিপর্যয় ! আরও এক ঘোষক গ্রেফতার, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 9
Chorbagan Durga Puja Pandal: চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার আরও 1 ৷ মাইকে 'বিভ্রান্তিকর' ঘোষণা করার অভিযোগে গ্রেফতার কুশল মজুমদার ৷
Published : October 23, 2026 at 12:24 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় 19 জনের মৃত্যুর তদন্তে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের। ঘটনার দিন মাইকে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা করার অভিযোগে সহকারী ঘোষক কুশল মজুমদার ওরফে বাবুকে গ্রেফতার করা হল। এর আগে একই ঘটনায় মূল ঘোষক ওরফে সেন্টুকে নদিয়া জেলা থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ এই নিয়ে এই নিয়ে চোরবাগান বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ন'জন।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, কুশল শুক্রবার ভোরে গিরিশ পার্ক থানায় এসে নিজের পরিচয় দেন। এরপর তাঁকে সেখান থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেফতার করা হয় বলে খবর । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "তাকে জেরা চলছে ৷" উল্লেখ্য, হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনায় 6 জনের তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী। কমিটিতে রাখা হয়েছে একাধিক অভিজ্ঞ ও পদস্থ আধিকারিককে।
তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ঘটনার দিন সঞ্জীব রাহার সঙ্গে কুশলও মাইকে ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কি না, পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং পদপিষ্টের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটল কীভাবে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর এই দুর্ঘটনা নিয়ে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
তিনি জানিয়েছিলেন, ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট (SIT) গঠন করা হবে। সেই তদন্তকারী দল যে রিপোর্ট জমা দেবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, প্রথম সপ্তমীর রাতে মাইকে বিতর্কিত ঘোষণা না-করা হলে এত বড় দুর্ঘটনা হয়তো ঘটত না। তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকে ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।
এবার সহকারী ঘোষক কুশল মজুমদারের গ্রেফতারির পর তদন্তকারীরা ঘটনার দিনের পরিস্থিতি, ঘোষণার ধরন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তবে ঠিক কী ধরনের ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে দুর্ঘটনার সরাসরি যোগ ছিল কি না, তা তদন্তের রিপোর্টেই স্পষ্ট হবে। চোরবাগান কাণ্ডে একের পর এক গ্রেফতারির মধ্য দিয়ে এখন তদন্তের নজর ঘটনার দিন মাইকে ঘোষণার ভূমিকা এবং তার জেরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির দিকে। 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত দায় কার, তা জানতে তদন্তকারী দলের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে ৷