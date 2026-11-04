এক বছরে এক লক্ষ নিয়োগ, সমবায় পরিদর্শকদের নিয়োগপত্র দিয়ে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

এক বছরে এক লক্ষ নিয়োগ, সমবায় পরিদর্শকদের নিয়োগপত্র দিয়ে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu assures 1 lakh recruitment : এক বছরে মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন দফতরে এক লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়াই সরকারের লক্ষ্যমাত্রা।
Published : November 4, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর : রাজ্যে বড়সড় নিয়োগের রূপরেখা স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সভাঘর থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এক বছরের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে এক লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।
এই প্রক্রিয়ায় 100 পয়েন্ট রোস্টার মেনে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে সমস্ত সাংবিধানিক নিয়ম কঠোরভাবে মানা হবে। বুধবার নবান্ন সভাঘরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া সমবায় পরিদর্শকদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সময় এই ঘোষণা করেন শুভেন্দু।
নবনিযুক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রায় দু’বছরের বেশি অপেক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবারে যোগদান করছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা ৷" একই সঙ্গে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার নিয়োগে সরাসরি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। তাঁর কথায়, "বিগত সরকার যা ভুল করেছে, এই সরকারের আমলে একবারও হবে না ৷ এটা গ্যারান্টি দিয়ে আপনাদের বলতে পারি।"
রাজ্যের কর্মসংস্থানের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের 31 অক্টোবর পর্যন্ত মোট 63 হাজার 496টি শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 60 হাজার 838টি স্থায়ী পদ রয়েছে। যার আওতায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে 33 হাজার 409 জন, পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরে 12 হাজার 147 জন এবং পঞ্চায়েত স্তরে 7 হাজার 119 জনের নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।
এছাড়াও ইতিমধ্যে 10 হাজার 233 জন কনস্টেবল এবং এদিন সমবায় দফতরের 152 জন আধিকারিকের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে কলকাতা সহ পুলিশের আরও 5 হাজার 409টি পদে নিয়োগ। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই সরকার কোনও জটিলতা না রেখে সরাসরি জব ফেয়ারের মাধ্যমে দ্রুত নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে বলে শুভেন্দু জানান।
একইসঙ্গে এদিন নিয়োগ হওয়া কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করল সরকার ৷ নিষ্ঠা, সততা, স্বচ্ছতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি কর্মসূচি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের মুখ হিসেবে কাজ করবেন।"
সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, বকেয়া ডিএ মেটাতে প্রশাসন তৎপর। 12 হাজার কোটি টাকার মধ্যে 8 হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে ৷ বাকি 4 হাজার কোটি টাকা 30 নভেম্বরের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে।
15 অক্টোবর 20 শতাংশ ডিএ-সহ বেতন তুলে দেওয়ায় সর্বনিম্ন বেতনস্তরও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। পাশাপাশি, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস নবীন প্রকাশের নেতৃত্বে গঠিত সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ চলতি অর্থবর্ষে এলেই তা দ্রুত কার্যকর করার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী শনিবার লালবাজারে তিন শতাধিক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
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