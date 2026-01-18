ইউটিউব দেখে বাজি বানাতে গিয়ে কসবায় বিস্ফোরণ ! তদন্তে পুলিশ

ইউটিউব দেখে বাজি বানাতে গিয়ে কসবায় বিস্ফোরণ ! তদন্তে পুলিশ
হঠাৎ বিস্ফোরণে কাঁপল এলাকা ৷ আতঙ্কে রাস্তায় স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ কী হল কসবায় ? খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল ৷
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: ফের বাজি বিস্ফোরণের ঘটনা ! এবার ঘটনাস্থল কলকাতার কসবা থানার অন্তর্গত বিশ্বাসপাড়া ৷ একটি বাড়িতে শনিবার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ তাতে একজন আহত হয়েছেন বলে খবর ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ইউটিউব দেখে বাজি তৈরির সময়ই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে ৷ ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বাড়ির নীচের একটি ঘরে আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে । বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা । বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির একাধিক জানালার কাচ ভেঙে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কসবা থানার পুলিশ ও দমকল ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিস্ফোরক জাতীয় কোনও বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । তবে বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । বেআইনিভাবে বাজি তৈরি, নাকি বোমা বানানোর কাজ চলছিল; তা জানতে এই দুই দিকই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । লালবাজার সূত্রের খবর, প্রয়োজনে রবিবার ঘটনাস্থলে আসতে পারে ফরেনসিক টিম ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি ৷ তবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে বাড়ির ভিতরে বেশ কিছু আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন ৷ তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে কে বা কারা ছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ । সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে । এলাকা ঘিরে রেখে চলছে তল্লাশি । প্রয়োজনে বম্ব স্কোয়াড ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হতে পারে বলেও পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে । বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বস্তু কী ছিল, তা উদ্ধার হলেই ঘটনার আসল রহস্য খোলসা হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, "প্রথমে আমি ভেবেছিলাম গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে । ভয়ে আশপাশের বাড়ির সকলে বাইরে ছুটে আসে ।" তবে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বাজি তৈরি করা হচ্ছিল । তদন্তকারীদের মতে, বিস্ফোরক উপাদান মেশানো-সহ সব প্রস্তুতি নাকি ইউটিউবের ভিডিয়ো দেখে বানানো হচ্ছিল ৷
যদিও বাজি বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা এই প্রথম নয় । চলতি মাসেই দক্ষিণ 24 পরগনার চম্পাহাটিতে বাজি তৈরির কারখানায় ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটে । এর আগেও দক্ষিণ 24 পরগনা-সহ একাধিক জায়গায় একাধিক বার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে । তবে কসবার মতো এলাকায় বাড়িতে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।