হোটেলের সাইনবোর্ডে লিখতে হবে মালিকের নাম, জেলাশাসকের কাছে দাবি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের
প্রশাসনের পক্ষ থেকেই মূল নির্দেশ হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে যাক । এমনটাই দাবি জানিয়েছেন আসানসোলের মুখ্য মার্গের সদস্যরা । কী যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : July 29, 2026 at 10:46 AM IST
আসানসোল, 29 জুলাই: রাজ্যে রাস্তার নাম বদল নিয়ে ইতিমধ্যেই নানান জল্পনা ছড়িয়েছে । এবার সেই জল্পনাকে আরও একটু উসকে দিল আসানসোলের মুখ্য মার্গ সংগঠন । হোটেলের সাইনবোর্ডে উল্লেখ করতে হবে মালিকের নাম । এই মর্মে মঙ্গলবার জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিল হিন্দুত্ববাদী মুখ্য মার্গ সংগঠন । দাবি পত্রে তাঁরা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, এবার থেকে সমস্ত খাবার হোটেলের নামের সঙ্গে তার মালিকের নাম বাধ্যতামূলকভাবে লিখতে হবে ।
মঙ্গলবার আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের অফিসের বাইরে দীর্ঘক্ষণ স্লোগান দেন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মুখ্য মার্গের আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সদস্যরা । এরপর জেলাশাসককে তারা স্মারকলিপি জমা দেন ।
মুখ্য মার্গ সংগঠনের সদস্যদের দাবি, যে সমস্ত হোটেল রয়েছে তার মালিক হিন্দু বা মুসলমান যেই হোন না কেন, তার নাম হোটেলের সাইনবোর্ডে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হোক । প্রশাসনের পক্ষ থেকেই মূল নির্দেশ হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে যাক । এমনটাই দাবি জানিয়েছেন মুখ্য মার্গের সদস্যরা ।
এহেন দাবির কারণ হিসেবে সংগঠনের ব্যাখ্যা
এখন শ্রাবণ মাস চলছে । এই সময় প্রচুর ভক্তকুল শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তে যান । কেউ বা যাচ্ছেন বিহারের সুলতানগঞ্জ, কেউ আবার তারকেশ্বর । ফলে বেশ কয়েকদিন ধরেই তাদের যাত্রা করতে হয় । আর এই অবস্থায় তারা রাস্তার ধারে যে সমস্ত হোটেল পান সেখানেই আহার সারেন ।
মুখ্য মার্গের সদস্য অশোক ঘোষের কথায়, "অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই ভক্তরা খাওয়ার পর জানতে পারছেন যে সেই হোটেলটি তাদের সম জাতির নয় । সে ক্ষেত্রে তাদের মনের মধ্যে নানান খুঁত ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে । হিন্দু বা মুসলিম যেই হোন না হোটেল বা খাবার দোকানের মালিক, তাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । সেই কারণেই আমরা জেলাশাসকের কাছে দাবি জানিয়েছি যে এবার থেকে সমস্ত হোটেলে মালিকের নাম লেখা হোক ।"
মুখ্য মার্গের সদস্যদের দাবি, যারা কানারিয়া বা শিবের মাথায় জল ঢালতে যান তারা নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মন্দিরে যান । ফলে খাবারের ক্ষেত্রে কোথাও তাদের সন্দেহ ঢুকলে মনের মনের মধ্যে সেই খুঁতখুতানি থেকে যাচ্ছে । সেই ভাবনা থেকে তাতে যারা মুক্ত হয় তাই এই দাবি । হোটেলে যদি মালিকের নাম লেখা থাকে তাহলে সেই বিভ্রান্তি হবে না । অতীতে যেমন প্রত্যেকটি দোকানেই প্রোপাইটারের বা প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখা থাকতো, সেই বিষয়টি এখন আর দেখা যায় না । ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয় ৷ তাই সব দোকানেই সেই নাম লেখার প্রথা আবার ফিরে আসুক ।