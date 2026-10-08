এক পরিবারেই 16 দুর্গার আরাধনা ! কালিয়াচকের 200 বছরের পুজোয় ব্য়তিক্রমী ধারা

এক পরিবারেই 16 দুর্গার আরাধনা ! কালিয়াচকের 200 বছরের পুজোয় ব্য়তিক্রমী ধারা
One family 16 pujas: পরপর 8টি বাড়ির প্যান্ডেলে চলছে মূর্তি তৈরি ৷ এবার একজনের মৃত্যুর কারণে 8টি পুজো বন্ধ ৷ পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 3:23 PM IST
মালদা, 8 অক্টোবর: এক পরিবার ৷ অথচ সেই পরিবারেই অনুষ্ঠিত হয় 16টি দুর্গাপুজো ৷ এ'বছর অবশ্য পরিবারের এক সদস্যের মৃত্যুর কারণে 8টি ঘরে পুজো বন্ধ রয়েছে ৷ বাকি 8টি পরিবারে এখন পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ এমন কোনও পুজো মালদা জেলা তো বটেই, গোটা বঙ্গে আর কোথাও হয় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যরা দাবি করছেন, এমন পুজোর অস্তিত্ব ভূ-ভারতে কোথাও নেই !
গ্রামের নাম রামনগর ৷ কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকে এর অবস্থান ৷ গ্রাম থেকে 3 কিলোমিটার দূরে ইন্দো-বাংলা সীমান্তের কাঁটাতার চলে গিয়েছে ৷ মালদা শহর থেকে কালিয়াচকগামী 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বালিয়াডাঙা মোড় থেকে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে প্রায় 12 কিলোমিটার গেলে এই গ্রামে পৌঁছনো যাবে ৷
বর্ধিষ্ণু গ্রাম ৷ মূলত চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাস ৷ ভোটার সংখ্যা প্রায় 3600 ৷ বাসিন্দা হাজার দশেক ৷ বেশিরভাগ গ্রামবাসীই কৃষিজীবী ৷ তবে বর্তমান সময়ে অনেকে চাকরিও করেন ৷ সময়ের সঙ্গে অনেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ৷ কিন্তু পুজোর গন্ধ নাকে এলেই তাঁরা সবাই ফিরে আসেন শিকড়ের টানে ৷
ভরদুপুর ৷ গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য ৷ পরপর 8টি বাড়িতে প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা হচ্ছে ৷ চলছে মূর্তি তৈরি ৷ কোনওটা এখনও এক-মেটে অবস্থায়, কোনওটা বা দো-মেটে ৷ প্যান্ডেল শিল্পী আর মৃৎশিল্পীদের চূড়ান্ত ব্যস্ততা ৷ গ্রামের বেশিরভাগ পুরুষ কাজে চলে গিয়েছেন ৷ মহিলারা অন্তঃপুরে ঘরের কাজে ব্যস্ত ৷
শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এগিয়ে এলেন এক মধ্যবয়স্ক ৷ তিনি সুশীলকুমার মণ্ডল ৷ জানালেন, মণ্ডল পরিবারের এই পুজো শুরু হয়েছিল তাঁদের বাড়িতেই ৷ সময়ের সঙ্গে সেই পুজো এখন একাধিক ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে ৷
সুশীলবাবু জানালেন, “আমার প্রপিতামহ মংলু মণ্ডল মায়ের স্বপ্নাদেশে এই পুজো শুরু করেন ৷ যদিও তার প্রামাণ্য কোনও নথি আমাদের কাছে নেই ৷ সেই হিসাবে এই পুজো 200 বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের পরিবারে হয়ে আসছে ৷ পরবর্তীতে আমার ঠাকুরদা মধুলাল মণ্ডল, বাবা নরেশচন্দ্র মণ্ডল মায়ের পুজোকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ সময়ের সঙ্গে পরিবারে বিভাজন হয়েছে ৷ তবে পুজোর কোনও ভাগ হয়নি ৷ এখনও আমাদের প্রতিটি পরিবারে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ মা দুর্গা আমাদের কুলদেবী ৷ তাই পরিবার ভাগ হলেও মায়ের পুজো বন্ধ করেনি কেউ ৷ প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে মায়ের পুজো দেন ৷ এই গ্রামে আমাদের পরিবারের 20টি বাড়ি রয়েছে ৷ তার মধ্যে প্রতিবার 15-16টি বাড়িতে পুজো হয় ৷ বিভিন্ন কারণে বাকি বাড়িগুলিতে পুজো না হলেও তাঁরা অন্য পরিবারের সঙ্গে পুজোর সময় সংপৃক্ত হয়ে যান ৷ এবার অবশ্য এক বিশেষ কারণে 8টি বাড়িতে পুজো বন্ধ রয়েছে ৷ বাকি 8টি বাড়িতে পুজো হচ্ছে ৷”
সুশীলবাবু দাবি করেন, "দুর্গাপুজোর এমন নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতে দেখতে পাওয়া যাবে না ৷ শোনাও যাবে কি না জানি না ৷ আমাদের বংশে পুজোয় বলিপ্রথা চালু রয়েছে ৷ মহাসপ্তমী আর মহানবমী তিথিতে ছাগবলি দেওয়া হয় ৷ তবে এখন অনেক মানুষ অহিংস মনোভাব পোষণ করেন ৷ আমাদের অনেক ঘরে বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমারও মনে হচ্ছে, পুজোয় বলি দিয়ে আমি ভুল পথে চলছি ৷ পুজোয় প্রাণী হত্যা করা ঠিক হচ্ছে না ৷ তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মা যদি স্বপ্নাদেশে বলি চান তবে এই প্রথা বজায় রাখব ৷ তা না হলে এবার থেকে আমিও বলিপ্রথা বন্ধ করে দেব ৷ তবে পুজো আমাদের চলবেই ৷"
এই পরিবারের অন্য এক বাড়ির কর্ত্রী শিবানী মণ্ডল জানালেন, "26 বছর আগে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েই এই পুজো দেখছি ৷ শুনেছি, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক এই পুজো হয়ে আসছে ৷ আমাদের 16টি ঘরে এই পুজো হয় ৷ এখন অন্তত সওয়া 1 লাখ টাকার নীচে দুর্গাপুজো করা যায় না ৷ তবে পুজোর জন্য আমরা অন্য কোথাও থেকে অর্থ সংগ্রহ করি না ৷ বাড়ির অর্থেই মায়ের পুজো হয় ৷ ভবিষ্যতে পুজোর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷ যেমন আমাদের পরিবারে তিন ভাই ৷ এখন তারা একসঙ্গে রয়েছে ৷ যদি তারা আলাদা হয়ে যায় তবে পুজোর সংখ্যা আবার দু'টি বেড়ে যাবে ৷ এমন পুজোর কাহিনি আগে কখনও শুনিনি ৷ এখন দেখছি ৷ আমাদের পুজোয় এখনও বলিপ্রথা চালু রয়েছে ৷"
মণ্ডল পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁদের পুজোয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় পুলিশ প্রশাসনও ৷ পুজোর ক'টা দিন গ্রামের মূল রাস্তার একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ সেই সময় যানবাহন খানিক ঘুরপথে চলে ৷ এই পুজোর কাহিনি যাঁরা জানেন, তাঁরা পুজো দেখতেও আসেন ৷ তবে তাঁরা মূলত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন ৷ তাঁদের আশা, এই পুজোর কথা ছড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে জেলার বাইরে থেকেও অনেকে তাঁদের গ্রামে আসবেন৷ ভিন্নতর এই পুজোর স্বাদ নিতে ৷