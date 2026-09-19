ঠিক যেন 'মৃত্যুদূত' ! ঝাড়গ্রামে খেলার মাঠে বাজ পড়ে মৃত নাবালক, জখম 21 খেলোয়াড়
Football Match in Jhargram: এক ঝলকে হুল্লোড় বদলে গেল বিষাদে। ফুটবল মাঠে বাজ পড়ে মৃত্যু এক নাবালকের ৷ বজ্রাহত আরও 21 জন ৷
Published : September 19, 2026 at 8:10 AM IST
মেদিনীপুর, 19 সেপ্টেম্বর: এক নিমেষে হুল্লোড় বদলে গেল আর্তনাদে। খেলার শেষ পর্বে হঠাৎ বিকট আওয়াজ... তারপর আর কিছু মনে নেই! এরপর চোখ খুলে দেখে সবাই মাঠে শুয়ে আছে। ঠিক এই রকমই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা খুদে খেলোয়াড় সমীর মুর্মুর। খেলার মাঠে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার আরও 21 জন খেলোয়াড় ৷ শুক্রবার ঝাড়গ্রামের লালগড় থানার কাঁটাপাহাড়ি এলাকায় বাজ পড়ে এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বছর দশেকের দিবা মুর্মু নামে এক খুদে খেলোয়াড়ের।
ঘটনার পর রাতেই হাসপাতালে পৌঁছন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ-সহ বিজেপি জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো, সমিত দাস, শুভজিৎ রায়, মদন রুইদাস-সহ অন্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিধায়কের আর্জি আর্থিক সাহায্যের ৷
গতকাল গ্রামবাসীদের উদ্যোগে কুমারবাঁধ ফুটবল মাঠে ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ এই খেলা শেষ হয় ৷ ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ প্রত্যক্ষদর্শী আরেন হাঁসদার কথায়, "এদিন ফুটবল খেলা শেষে যখন সবকিছু গোছানোর কাজ চলছিল ৷ বেশ কিছু খাবার বেঁচে যাওয়ায় অনেকেই খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন ৷ তখনই কালো মেঘ ঘনায় ৷ প্রকৃতি দ্রুত বদলে যায় ৷ নিমেষে বাজ পড়ে সবাই জ্ঞান হারায়। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখি সবাই মাঠে শুয়ে আছে। দু'চারজন কোনওক্রমে উঠে অন্যত্র খবর দেয় । এরপর সবাই ছুটে এসে আহতদের নিয়ে হাসপাতালে রওনা দেয়।"
আরেন আরও বলছেন, "আমাদের গ্রামের প্রায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ই আহত হয়েছে। সবাইকে নিয়ে আসা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিন হাসপাতালে আসেন বিজেপি নেতা-কর্মীরাও। হাসপাতালে পৌঁছন বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানান ৷"
এই বিষয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে খুদে সমীর মুর্মু বলে, "খেলা যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন ত্রিপল গোছানো চলছিল ৷ সেই সঙ্গে বেঁচে যাওয়া খাবার খাচ্ছিল অনেকই ৷ হঠাৎই বিকট আওয়াজ এবং বিদ্যুতের ঝলকানি ৷ তারপরেই আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে চোখ খুলে দেখি সবাই মাঠে শুয়ে আছে। আমাদের নিয়ে আসা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। প্রত্যেকে খেলোয়াড় ছিল এবং সকলেই আহত হয়েছে।"
সমীরের ঠাকুমা পূর্ণিমা মুর্মু বলেন, "খেলার মাঠে বাজ পড়ে জখম হয়েছে একাধিক গ্রামের খেলোয়াড়রা। আহত হয়েছে আমার নাতি।" এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ বলেন, "ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। খেলার শেষ পর্বে বাজ পড়ে আহত হয়েছে গ্রামেরই প্রায় 20-22 জন খেলোয়াড়। মারা গিয়েছে এক নাবালক ৷ আমরা খবর পেয়ে দ্রুত সেবা সুশ্রূষার ব্যবস্থা করছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করব, যাতে আহত ও মৃতদেরপরিবারকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া যায়।"