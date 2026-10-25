কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সকালে বাসন্তীতে অটো-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 1, আহত 6
Death in Basanti Road Accident: দ্রুত গতিতে এসে অটোকে ধাক্কা মারার অভিযোগ চারচাকা গাড়ির বিরুদ্ধে ৷ আটক ঘাতক গাড়ির চালক ৷
Published : October 25, 2026 at 2:18 PM IST
ক্যানিং, 25 অক্টোবর: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীতে ৷ সাত নম্বর বাজার এলাকায় যাত্রীবাহী অটো ও একটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 6 জন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ উৎসবের আনন্দের মাঝেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, যাত্রী নিয়ে একটি অটো সাত নম্বর বাজারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় সামনে থেকে একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে অটোতে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে দুমড়ে-মুচড়ে যায় অটোটি ৷ অটোর ভিতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর জখম হন ৷ দুর্ঘটনার আওয়াজ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷
তাঁরাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতরে ও রাস্তা পড়ে থাকা আহতদের উদ্ধারকাজে হাত লাগান ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ একজনকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ তবে, মৃতের নাম-পরিচয় এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি ৷ দুর্ঘটনায় আহত ছয় জন বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ৷
এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো ও চারচাকা গাড়ি দু’টিকে আটক করা হয়েছে ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ গাড়ি দু’টির গতি কত ছিল, চালকদের কোনও গাফিলতি ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে এই সংঘর্ষ, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি মৃত ও আহতদের পরিচয় জানারও চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷
এ বিষয়ে ক্যানিং এসডিপিও মোত্তাকিনুর রহমান বলেন, "লক্ষ্মীপুজোর সকালে বাসন্তীর 7 নম্বর বাজার এলাকায় একটি যাত্রীবাহী অটো এবং একটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে, আর এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর জখম হয়েছে 6 জন ৷ কী কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দু’টি গাড়িকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷"