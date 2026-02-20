হাতে মাত্র আর 8 দিন, বাকি বিস্তর কাজ; ফের বাড়বে SIR চূড়ান্ত তালিকার সময়সীমা ?
21 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলার ভোটারদের নথি নিষ্পত্তির ডেডলাইন ঠিক করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে কার্যত সেই কাজ এখন বিশ বাঁও জলে!
Published : February 20, 2026 at 3:12 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: আগামী 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ৷ তবে এখনও বিস্তর কাজ বাকি। তাই নির্ধারিত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে । আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার নথি নিষ্পত্তির শেষ দিন। তাই সেই ডেডলাইন যদি পিছিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনটিও প্রভাবিত হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
এর আগে দু'বার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন পরিবর্তন হয়ে অবশেষে 28 ফেব্রুয়ারিতে তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের সময়সীমা বেড়ে যায় ৷ দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, 14 ফেব্রুয়ারির পর থেকে স্ক্রুটিনির জন্য এটি 7 দিন বাড়াতে হবে ৷ শুনানির প্রক্রিয়া 14 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে পারলেও নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ হতে হবে 21 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৷ আগামিকাল সেইদিন ৷
তবে এখনও বেশ ক'য়েকটি জেলায় বাকি রয়েছে অনেক কাজ। এদিকে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা, তার আগে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে এই পরিস্থিতি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
কত সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে ? মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত যাচাই করে প্রায় 4 লক্ষ 45 হাজার 970 ভোটার 'INELIGIBLE' বা SIR ফর্মের সঙ্গে নয় কোনও নথি জমা দেননি অথবা যেই নথি জমা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্যই নয় ৷ এরপর দেখা গিয়েছে, শুনানির নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও প্রায় 5 লক্ষ মানুষ শুনানিতে আসেননি বা অনুপস্থিত ৷ আর আগেই 58 লক্ষ মানুষের নাম বাদ হয়েছিল ৷ তাই দেখা যাচ্ছে, যে এই সংখ্যাগুলি যোগ করলে প্রায় 69 লক্ষের কত মানুষের নাম যে বাদ পড়তে চলেছে চূড়ান্ত তালিকা থেকে সেটা একরকম পাকা।
এবার আসা যাক, কত সংখ্যক কাজ বাকি রয়েছে- দেখা যাচ্ছে, 4 লক্ষ 66 হাজার 323 জনের ফর্ম এখনও যাচাই বাকি রয়েছে। পুনর্যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে আরও 30 লক্ষ ফর্ম। এছাড়াও আরও 20 লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই বাকি রয়েছে ৷ কারণ এই ফর্মগুলির জন্য ERO ও AERO-রা এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন না। এছাড়াও নথি যাচাইয়ের জন্য রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে আরও 1 লক্ষ ভোটারের তথ্য ৷
আগামিকাল অর্থাৎ 21 ফেব্রুয়ারি যাচাই পর্ব সম্পন্ন করার শেষ দিন ৷ কিন্তু এখনও বাকি অনেক কাজ। এদিকে হাতে মাত্র আর বাকি 8 দিন ৷ তাই এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে কমিশন। প্রসঙ্গত, নথি যাচাই করা এবং তার নিষ্পত্তি বা ডিসপোজ করার কাজ ERO/AERO-দের। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে, আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা না-বার করতে পারলে সেই ক্ষেত্রে নতুন করে সময় বাড়ানোর জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাতে হবে।