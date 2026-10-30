প্রাথমিকে 'এক ক্লাস, এক শিক্ষক' নীতি ! পরিকাঠামো ও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষামহলে

প্রাথমিকে 'এক ক্লাস, এক শিক্ষক' নীতি ! পরিকাঠামো ও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষামহলে
'One class, one teacher' policy: নয়া নীতি চালুর আগে স্কুলের পরিকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং শিক্ষকদের যোগ্যতার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করার দাবি উঠেছে ।
Published : October 30, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার হাল ফেরাতে 'এক ক্লাস, এক শিক্ষক' নীতি চালুর পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার । বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুষ্ঠানে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এই ভাবনার কথা জানান । প্রস্তাবিত নীতি অনুযায়ী, প্রতিটি শ্রেণির জন্য থাকবেন একজন নির্দিষ্ট শিক্ষক । তিনিই সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সমস্ত বিষয় পড়াবেন । বছর শেষে পড়ুয়ারা কতটা পড়তে ও লিখতে শিখল, তাদের সার্বিক অগ্রগতি কতটা হল, তার দায়ও নিতে হবে ওই শিক্ষককেই । তবে সরকারের এই পরিকল্পনা ঘিরে শিক্ষকমহলে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন ।
শিক্ষকদের একাংশের মতে, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি না-করে এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া এই নীতি কার্যকর করা হলে পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তাই নয়া নীতি চালুর আগে স্কুলের পরিকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং শিক্ষকদের যোগ্যতার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করার দাবি উঠেছে ।
শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি দীর্ঘদিনের বলে জানাচ্ছেন শিক্ষকদের একাংশ । তবে তাঁদের বক্তব্য, কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা উচিত নয় । কারণ, প্রধান শিক্ষকদের পঠনপাঠনের পাশাপাশি একাধিক প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে হয় । ফলে নিয়মিত একটি শ্রেণির দায়িত্ব পালন করা তাঁদের পক্ষে কঠিন । কোনও শিক্ষক অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে থাকলে বিকল্প শিক্ষক কীভাবে ক্লাস নেবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । শিক্ষকদের একাংশের প্রস্তাব, এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক বিকল্প হিসেবে ক্লাস নিতে পারেন । তবে তাঁকে নিয়মিত শ্রেণি-শিক্ষকের তালিকায় রাখা বাস্তবসম্মত নয় ।
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলি । নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডলের বক্তব্য, "কোনও শ্রেণিতে 20 জনের বেশি পড়ুয়া থাকলে একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেকের প্রতি সমান নজর দেওয়া কঠিন । ফলে শ্রেণিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বিবেচনা না-করে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না ।"
এ দিকে, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখতে সারপ্লাস শিক্ষক বদলির কথাও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, আপাতত প্রতিটি স্কুলে তিনজন করে শিক্ষক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । অতিরিক্ত শিক্ষকদের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী অন্য স্কুলে বদলি করা হবে । দ্রুত এই প্রক্রিয়া চালু হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি । তবে এই সিদ্ধান্তেও প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষকেরা ।
অনেক প্রাথমিক স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত রয়েছে । সে ক্ষেত্রে একটি স্কুলে তিনজন শিক্ষক রাখার পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । শিক্ষকদের বক্তব্য, কোনও স্কুলে 60 জন পড়ুয়া থাকলেও প্রধান শিক্ষককে বাদ দিয়ে তিনজন শিক্ষক থাকলে শ্রেণিভিত্তিক পঠনপাঠন চালানো কঠিন হতে পারে । কারণ, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণির জন্য একজন করে শিক্ষক প্রয়োজন । সেখানে তিনজন শিক্ষক দিয়ে পাঁচটি শ্রেণির দায়িত্ব সামলানো সম্ভব নয় । ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় থাকলেও স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ।
শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ না-করে এই নীতি চালু করলে তা ফলপ্রসূ হবে না । পাশাপাশি কোন শিক্ষক কোন শ্রেণিতে পড়াবেন, তা তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করার দাবি উঠেছে । স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই দায়িত্ব বণ্টন করলেও তার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছে সংগঠনটি ।
শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, বহু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষক প্রাথমিক স্তরে পড়ান । সে ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে । দ্বাদশ উত্তীর্ণ কোনও শিক্ষককে পঞ্চম শ্রেণির দায়িত্ব দিয়ে স্নাতক শিক্ষককে প্রথম শ্রেণিতে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । তাই শিক্ষক বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতি থাকা জরুরি ।
এবিষয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও প্রাথমিক সমিতির সদস্য আনন্দ হান্ডার বক্তব্য, রাজ্যের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক সংখ্যা মাত্র দু’ থেকে তিনজন । অথচ পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে ছ’টি শ্রেণি । এই পরিস্থিতিতে ‘এক শ্রেণি, এক শিক্ষক’ নীতি কার্যকর করতে হলে প্রথমেই প্রতিটি স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে । তাঁর কথায়, প্রতিটি শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনাও জরুরি ।
তাঁর মতে, "একজন শিক্ষককে দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বেঁধে রাখাও পড়ুয়াদের পক্ষে খুব একটা ইতিবাচক হবে না । কারণ, বিভিন্ন শিক্ষকের পড়ানোর ধরন ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলে পড়ুয়াদের শেখার পরিধি বাড়ে । সব পড়ুয়া একই শিক্ষকের কাছে সমান স্বচ্ছন্দ্য নয় । তাই বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ থাকলে তাদের শেখার প্রক্রিয়াও আরও উন্নত হবে ।"
তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারকে প্রথমে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ছ’জন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে । পাশাপাশি ভোটের কাজ, জনগণনা-সহ বিভিন্ন শিক্ষাদান বহির্ভূত দায়িত্ব থেকেও শিক্ষকদের অব্যাহতি দিতে হবে । তবেই শিক্ষকদের পুরোপুরি পড়ানোর কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব । তাঁর মতে, একজন শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বেঁধে না-রেখে বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ানোর সুযোগ দেওয়াই পড়ুয়াদের শিক্ষার পক্ষে বেশি কার্যকর ।
অন্যদিকে, বিজেপি শিক্ষক সেলের সহ-আহ্বায়ক এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটির সদস্য পিন্টু পাড়ুই এই পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছেন । তাঁর কথায়, “তলানিতে চলে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে । স্কুলশিক্ষামন্ত্রী সেটাই বলেছেন । শিক্ষকেরা আরও বেশি দায়িত্ব নিলে পড়ুয়ারাই উপকৃত হবে । মন্ত্রীর পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত । আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি ।”
তিনি আরও জানান, বর্তমানে বহু স্কুলে মাত্র দু’জন করে শিক্ষক রয়েছেন । তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে আপাতত একটি স্কুলে অন্তত তিনজন শিক্ষক রাখার কথা বলা হয়েছে । আগামী দিনে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ হলে বাকি সমস্যাগুলিও মিটে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ।
প্রস্তাবিত নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারও । তাঁর মতে, প্রশাসনিক দিক থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সহজ নয় । কোনও শিক্ষক অসুস্থ হতে পারেন, ছুটির প্রয়োজন হতে পারে । সে ক্ষেত্রে তাঁর নির্দিষ্ট শ্রেণির পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, তার বিকল্প ব্যবস্থা থাকা জরুরি ।
তাঁর কথায়, “একজন শিক্ষকের অসুখ-বিসুখ হতে পারে, ছুটি নিতে হতে পারে । সেই শিক্ষক যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলে তাঁর ক্লাসটাই মুখ থুবড়ে পড়বে । সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে বদলির বা বিকল্প ক্লাস নেওয়ার কী ব্যবস্থা হবে, তা নিশ্চয়ই মন্ত্রী ভেবেছেন ।”
পাশাপাশি পড়ুয়াদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শুধু শিক্ষকের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও সমর্থন করেন না তিনি । পবিত্র সরকারের বক্তব্য, পড়ুয়াদের পড়াশোনার দায়িত্ব শিক্ষক এবং অভিভাবক - উভয়েরই । বাড়িতে সন্তান কতটা পড়াশোনা করছে, সে দিকেও অভিভাবকদের নজর দেওয়া প্রয়োজন । শুধু শিক্ষকের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে বিষয়টি একপেশে হয়ে যাবে । তাঁর মতে, নয়া নীতি কার্যকর করার আগে প্রশাসনিক বাস্তবতা, বিকল্প শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা এবং অভিভাবকদের ভূমিকা - সব দিকই বিবেচনা করা প্রয়োজন ।