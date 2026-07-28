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নেশামুক্তি কেন্দ্রে তরুণীকে শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতার কর্ণধার

নির্যাতিতার দাবি, মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ায় বাবা-মা তাঁকে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করান। কিন্তু ভর্তির পরের দিন থেকেই তাঁর উপর নির্যাতন চলে ৷

Woman physical and mental abuse
গ্রেফতার নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 10:23 PM IST

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দত্তপুকুর, 28 জুলাই: নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করতে পরিবারের লোকেরা তরুণীকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের বিরুদ্ধে তাঁকে দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল ৷ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসতের দত্তপুকুরে ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ ‌মঙ্গলবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাকে পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের এলাকায় গত কয়েক বছর আগে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে ওঠে ৷ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে নেশায় আসক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকেরা চিকিৎসার জন্য সেখানে ভর্তি করান। ওই তরুণীকে পরিবারের লোকেরা 2025 সালের অগস্টে দত্তপুকুরের এই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন।

অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার ওই তরুণীকে চিকিৎসার নামে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতন করেছেন ৷ ওই তরুণী পরিবারের লোকেদের কাছে ঘটনাটি জানান ৷ তারপর তিনি দত্তপুকুর থানায় নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। নির্যাতিতার অভিযোগের পরেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷

বারাসত পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, "চিকিৎসারত এক তরুণীকে অভিযোগে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ উঠেছে ৷ সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা হচ্ছে।"

নির্যাতিতা বলেন, "আমি কয়েক বছর ধরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম ৷ 2025 সালের অগস্ট মাসে পরিবারের লোকেরা সুস্থতার জন্য আমাকে দত্তপুকুরের ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন ৷ ভর্তির পরের দিন থেকেই নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার আমার ওপর নানা রকম অত্যাচার শুরু করেন ৷ আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতন করেছেন। আমার বিভিন্ন আপত্তিকর ছবি মোবাইলে তুলে রাখা হয়েছে ৷ সেই ছবি দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করে নির্যাতন করা হত।"

সোমবার রাতে এক আইনজীবীর সহায়তায় দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আইনজীবী গৌরব মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিচারক এদিন ধৃতকে 5 দিনের পুলিশে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ মামলাটিকে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টে নিয়ে ওই নির্যাতিতা যাতে দ্রুত বিচার পান আমরা সেই চেষ্টা করছি।"

TAGGED:

WOMAN HARASSED DE ADDICTION CENTRE
নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার
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WOMAN HARASSED
WOMAN PHYSICAL AND MENTAL ABUSE

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