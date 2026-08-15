মাটিগাড়ায় উদ্ধার প্যাঙ্গোলিনের চামড়া-আঁশ, ধৃত এক

মাটিগাড়ায় উদ্ধার প্যাঙ্গোলিনের চামড়া-আঁশ, ধৃত এক
এশিয়ান হাইওয়ে 10-এ বন দফতরের বড় সাফল্য ৷ বিপুল প্যাঙ্গোলিনের চামড়া-আঁশ উদ্ধার ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে ৷
Published : August 15, 2026 at 9:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 অগস্ট: আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে বিরাট সাফল্য পেল বন দফতর। বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর সীমান্ত ইউনিটের থেকে আসা সুনির্দিষ্ট ও গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপন্ন প্রজাতির প্যাঙ্গোলিনের চামড়া ও আঁশ-সহ এক পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছেন সুকনা রেঞ্জের বনকর্মীরা।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, 14 অগস্ট (শুক্রবার) মধ্যরাতে সুকনা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দীপক রাসাইলির নেতৃত্বে বন দফতরের একটি বিশেষ দল মাটিগাড়ার এশিয়ান হাইওয়ে 10-এ ওত পেতে থাকে। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি পানিট্যাঙ্কি হয়ে নেপাল সীমান্তের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় বনকর্মীরা তাকে ঘিরে ফেলে ও আটক করে। তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে প্যাঙ্গোলিনের চামড়া এবং আঁশ। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় ধৃতকে।
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম বিকাশ খালকো, বয়স 45 বছর। জলপাইগুড়ির মালবাজার মহকুমার ডামডিম এলাকার বাসিন্দা। ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের 'শিলিগুড়ি করিডোর' অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি এলাকা। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি, এই শিলিগুড়ি করিডোর আন্তর্জাতিক সীমান্ত, যেমন নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত।
এই ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রগুলি প্রায়শই শিলিগুড়ি করিডোরকে ট্রানজিট রুট বা নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এবারও ডামডিম থেকে প্যাঙ্গোলিনের দেহাংশ সংগ্রহ করে সীমান্ত পার করে নেপালে নিয়ে যাওয়ার ছক ছিল এই চক্রের, যা আবার আন্তর্জাতিক কালোবাজারে পাচারের পরিকল্পনা বলে প্রাথমিক অনুমান বন আধিকারিকদের।
উদ্ধার হওয়া প্যাঙ্গোলিন IUCN-এর লাল তালিকায় অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে নথিভুক্ত। এছাড়া ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এটি Schedule-I ভুক্ত সর্বোচ্চ সুরক্ষা পাওয়া একটি বন্যপ্রাণী। এই কারণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের একাধিক কঠোর ও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।
শনিবার অভিযুক্ত বিকাশ খালকোকে কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয় ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বন আধিকারিক জানান, অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানালেও বিচারক তা নাকচ করে দেন এবং তাকে 6 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই চক্রের পিছনে কারা আছে, শিলিগুড়ি করিডোর ব্যবহার করে ইতিপূর্বে আর কতবার এমন পাচার হয়েছে এবং নেপালের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় এগুলি সরবরাহ করার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর।