দিনহাটায় ISI-চর সন্দেহে ধৃত আরও এক, 14 দিনের হেফাজতে পেল STF

দিনহাটায় ISI-চর সন্দেহে ধৃত আরও এক, 14 দিনের হেফাজতে পেল STF
পাকিস্তানি চর রানা রউফের রাজ্যে সহকারী ইমরান হোসেনের 9 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ ৷
Published : August 17, 2026 at 7:37 PM IST
কোচবিহার ও বারাসত, 17 অগস্ট: আইএসআই চর সন্দেহে আরও একজনকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷ রবিবার রাতে কোচবিহারের দিনহাটা-2 নম্বর ব্লকের নাজিরহাট থেকে মিঠু রহমান নামে ওই যুবককে ISI চর সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতকে 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে দিনহাটা আদালত ৷ অন্যদিকে, তপসিয়া থেকে STF-এর জালে ধরা পড়া ইমরান হোসেনকে 9 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে বারাসত আদালত ৷
রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ বা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷ যার শুরু হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডলকে দিয়ে ৷ সেখান থেকে এসটিএফ-এর জালে ধরা পড়ে অর্পিতা সরকার, আদিত্য সিং-রা ৷ হামিমকে জেরা করেই উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থেকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সদস্য রানা রউফ ওরফে ওয়াহাবকে গ্রেফতার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷ আর তাকে জেরা করে রবিবার রাজ্যে রানার সহযোগী ইমরান হোসেনের খোঁজ পায় তদন্তকারী সংস্থা ৷
সেই ইমরানকেই এ দিন ইমরানকে বারাসত আদালতে তুলে 14 দিনের হেফাজত দাবি করে এসটিএফ ৷ তবে, বিচারক ইমরান হোসেনের 9 দিনের এসটিএফ কাস্টডি মঞ্জুর করেছে ৷ জানা গিয়েছে, রানা রউফকে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে তপসিয়ায় শেলটার দেওয়া থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়া সমস্ত কিছু করেছিল এই ইমরান হোসেন ৷ এমনকি রানা যে ভারতী সেনা ও রেলের উপরে নজরদারি চালাচ্ছিল, তাতেও মদত দিয়েছে এই ইমরান ৷ তাই দেশবিরোধী চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগে রানাকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷
অন্যদিকে, কোচবিহারেও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর অভিযান চলছে ৷ গত শুক্রবার আইএসআই চর সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতারের পর, রবিবার রাতে আরও একজনকে পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মিঠু রহমান দিনহাটার নাজিরহাটের দীঘলটারির বাসিন্দা ৷ জানা গিয়েছে, ভারতীয় সিমকার্ড বাংলাদেশ ও নেপাল হয়ে পাকিস্তানে আইএসআই-এর হাতে পৌঁছে দিত মিঠু ৷ এমনকি জালনোট কারবারের সঙ্গেও মিঠুর যোগ রয়েছে ৷
এর আগে গ্রেফতার হওয়া সইফুল হক, নুর নাসিরুদ্দিন মিয়া এবং রশিদুল হক একই কাজ করত বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার থরাইখানা এলাকা দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে ৷ এদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন স্থানীয় একটি স্কুলে নাইটগার্ডের কাজ করত ৷ এমনকি তার বাড়ি থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্বে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই চারজনকে জেরা করে আরও অনেক তথ্য মিলবে বলে মনে করছেন তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ৷