চেকপোস্টে 'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডে ধৃত দালাল চক্রের অন্যতম পাণ্ডা
Danda Tax Kingpin Arrest: এই কারবারের পিছনে আর্থিক লেনদেনের জাল কতদূর বিস্তৃত, সংশ্লিষ্ট দফতরের আর কারও যোগসাজশ ছিল কি না, তা নিয়েও চলছে তদন্ত ।
Published : November 13, 2026 at 1:50 PM IST
আসানসোল, 13 নভেম্বর: বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় রামপুর এমভিআই চেকপোস্টে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের বহুচর্চিত 'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডের তদন্তে নয়া মোড় । এবার রাজ্যের অ্যান্টি-কোরাপশন ব্যুরোর (এসিবি) হাতে গ্রেফতার চেকপোস্টের অন্যতম প্রধান দালাল পাঁচু মণ্ডল ।
বৃহস্পতিবার রাতে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে কুলটি থানার অন্তর্গত চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচুকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা । ধৃতের বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
কুলটি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পাঁচুকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে 'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডের আড়ালে থাকা আরও বড় মাথাদের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পণ্যবাহী গাড়ি ছাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে চালকের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময়ই পাঁচুকে হাতেনাতে ধরে এসিবি । এরপর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে । চেকপোস্টে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের পিছনে আরও কারা সক্রিয়, সেই সূত্র খুঁজতেই ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে । বাজেয়াপ্ত নথিপত্র থেকেও আর্থিক লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
রামপুর এমভিআই চেকপোস্টে ভিনরাজ্যের পণ্যবাহী ট্রাক আটকে চালকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ সামনে আসার পরই রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায় । অভিযোগ ছিল, একটি ট্রাককে আটকে করের অজুহাতে চালকের কাছে 22 হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পরিবহণ দফতরের দুই এমভিআই নাজিমুল হক ও অনুপম চট্টোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয় । পরবর্তীতে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ । তদন্তের দায়িত্বও দেওয়া হয় এসিবিকে ।
এই মামলায় এর আগে কুলটি থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন চেকপোস্টের সঙ্গে যুক্ত দালাল তথা 'মামা হোটেল'-এর মালিক অভিজিৎ ঘোষ ওরফে মামা । তাঁর সূত্র ধরে চলবলপুরের বাসিন্দা বাবলু ভান্ডারিকেও গ্রেফতার করা হয় । বাবলুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ নগদ, দু'টি মোবাইল ফোন এবং একাধিক ডায়েরি উদ্ধার করে পুলিশ । তদন্তকারীদের ধারণা, ওই ডায়েরিতে চক্রের টাকা লেনদেনের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য থাকতে পারে ।
একাধিক গ্রেফতারির পরও যে এই চক্রের সমস্ত মাথাকে এখনও আইনের আওতায় আনা যায়নি, পাঁচু মণ্ডলের গ্রেফতারি সেই প্রশ্নকেই ফের সামনে এনেছে । তদন্তকারীদের নজরে এখন চেকপোস্টের সঙ্গে যুক্ত বাকি দালাল এবং সম্ভাব্য প্রভাবশালীরা । এই অবৈধ কারবারের পিছনে আর্থিক লেনদেনের জাল কতদূর বিস্তৃত এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আর কারও যোগসাজশ ছিল কি না, তা নিয়েও কৌতূহল বাড়ছে ।