নামী আর্থিক সংস্থার নামে মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা ! কসবা থেকে গ্রেফতার 1
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ফোন করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতেন ধৃত ৷ অস্ত্র ছিল টেলিগ্রাম গ্রুপ ৷
Published : December 13, 2025 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: ভুয়ো পরিচয়ে অনলাইন প্রতারণার অভিযোগে কসবা থানা এলাকার নস্করহাট দেব বন্দ্যোপাধ্যায় রোড থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয় ৷ নামী বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলার অভিযোগ ৷ ধৃত অভিযুক্তের নাম এম সঞ্জয় (39) ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের সময় সঞ্জয় নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, নিজেকে এক নামী মার্কিন আর্থিক প্রযুক্তি সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন নাগরিককে ফোন করে প্রতারণা ফাঁদে ফেলতেন ৷ এই প্রতারণা চক্র চালানোর জন্য তিনি একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ সেই গ্রুপ থেকে সঞ্জয় গ্রাহকদের নম্বর, কল এক্সটেনশন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আমরা তদন্ত চালাচ্ছি ৷ সবদিকটা খতিয়ে দেখছি ৷" লালবাজার সূত্রের খবর, অভিযুক্তের কাছ থেকে দু’টি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, একটি রাউটার এবং প্রতারণা সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রিনশট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, একটি সংগঠিত অনলাইন প্রতারণা চক্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন ধৃত ব্যক্তি ৷
গ্রেফতার হওয়া এম সঞ্জয়ের বাড়ি কসবা থানার অন্তর্গত নস্করহাট দেব বন্দ্যোপাধ্যায় রোড এলাকায় ৷ শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ গোটা ঘটনার তদন্তের জন্য সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
পাশাপাশি, ধৃতের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, অনলাইন ওয়ালেট এবং ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ পুলিশ মনে করছে, এই গ্রেফতারির সূত্র ধরে আরও বেশ কয়েকজন সাইবার প্রতারকের নাম উঠে আসতে পারে ৷
লালবাজার সূত্রের খবর, ধৃতের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে ৷ কারণ, এই ধরনের বড় অপরাধ একজনের পক্ষে সংঘটিত করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছে ৷ তাই ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে এই ঘটনায় আর কারা যুক্ত এবং তারা কোথা থেকে গোটা ঘটনাটি অপারেট করেন, সেই বিষয়গুলি জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷