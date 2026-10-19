চোরবাগানের ঘটনায় মৃতদের চোখ চুরি, মিথ্যে-গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার 1

চোরবাগানের ঘটনায় মৃতদের চোখ চুরি, মিথ্যে-গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার 1
Chorbagan Sarbojonin Stampede: কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার সাম্প্রতিক একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং বিগত তথ্য মিলিয়ে চোরবাগানের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় নেওয়া হল বড়সড় আইনি পদক্ষেপ ৷
Published : October 19, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: ঠাকুর দেখতে গিয়ে আর ফেরা হয়নি... প্যান্ডেল চত্বরেই মৃত্যুর কোলে ঢেলে পড়েছেন 19 জন। মহাসপ্তমীর রাতে চোরবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপের এই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃতদের চোখ চুরি যাওয়ার মতো 'মিথ্যা' অভিযোগ ওঠে ৷ সোশাল মিডিয়া তা নিমেষেই ছড়িয়ে পড়ে ৷ সমাজে আতঙ্ক ও অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এবার কঠোর আইনি পদক্ষেপ করল পুলিশ ।
কোচবিহারের কোতোয়ালি থানা এলাকার টাপুরহাট থেকে আইনুল হক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হল । তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন এই আইনুল সোশাল মিডিয়ায় চোখ চুরি যাওয়া সংক্রান্ত মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন । এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল । সেই মামলার তদন্ত চলাকালীনই এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "আমরা নজর রাখছি। ব্যবস্থা নিচ্ছি।"
জানা গিয়েছে, চোরবাগানের ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে আতঙ্ক তৈরি করতে ওই ব্যক্তি সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেন মৃতদের চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে । সমাজে হিংসা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয় বলে অভিযোগ।
পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এবং পুলিশের কঠোর নজরদারির মুখে পড়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে নিজেই একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করতে বাধ্য হন ৷ সেই ভিডিয়োতে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে তাঁর আগের অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। তবে অপরাধমূলক প্ররোচনা ও গুজব ছড়ানোর মতো ঘটনায় হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি প্রশাসন। ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।
ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে বর্তমান আইনি ধারা এবং কঠোর শাস্তির বিধান
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহার করে ভুয়া খবর ও উস্কানিমূলক গুজব ছড়ানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় সমাজে অসন্তোষ তৈরি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টির মতো অপরাধে কঠোর ধারা প্রযোজ্য হয়। এর ফলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হতে পারে।
সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বা ডিজিটাল মাধ্যমে কোনও ভুয়া তথ্য বা বিভ্রান্তিকর ভিডিয়ো ছড়ালে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় জেল ও আর্থিক জরিমানার কঠোর বিধান রয়েছে।
প্রশাসনের কঠোর বার্তা
পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম সেল বারবার সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানিয়েছে, যাচাই না-করে কোনও তথ্য বা ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা বা তৈরি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরনের অপপ্রচারের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।