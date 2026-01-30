ETV Bharat / state

ই-মেইলেও মেলেনি সাড়া! এবারও শাহী-সাক্ষাতের আশা ক্ষীণ, হতাশ RG Kar-এর নির্যাতিতার মা-বাবা

শনিবার উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের৷ আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবার এবারও তাঁর সঙ্গে দেখা করার আশা প্রায় নেই৷

RG KAR RAPE AND MURDER CASE
এবারও শাহী-সাক্ষাতের আশা ক্ষীণ, হতাশ RG Kar-এর নির্যাতিতার মা-বাবা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 30, 2026 at 8:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ব্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 30 জানুয়ারি: বঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সম্প্রতি তাঁর দফতরে ই-মেইল করেছিলেন আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা তরুণীর বাবা-মা। কিন্তু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে সেই ই-মেইলের কোনও সাড়া এখনও অবধি মেলেনি বলে দাবি করলেন আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা, দু'জনেই।

শুক্রবার নিজের বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে গিয়ে এই নিয়ে কার্যত হতাশার সুর শোনা গেল তাঁদের গলায়। তরুণী চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা বলেন, "আগেও আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, পারিনি। এবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা ক্ষীণ। তবে, সাক্ষাৎ হলে ভালো লাগত।"

ই-মেইলেও মেলেনি সাড়া! এবারও শাহী-সাক্ষাতের আশা ক্ষীণ, হতাশ RG Kar-এর নির্যাতিতার মা-বাবা (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জানানোরও ইচ্ছে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক তরুণীর বাবা। তিনি বলেন, "আরজি কর মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা যে ঠিক মতো কাজ করছে না, সেটা দেখা হলে ওঁকে জানাব। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের মূলত অভিযোগ। তাই, তাঁদের সম্পর্কেই অভিযোগ জানাব ওঁর (অমিত শাহ) কাছে। এছাড়া আমাদের আর কোনও অভিযোগ নেই।"

রাজ‍্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন? এর জবাবে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, "রাজ‍্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমাদের থেকে বেশি খবর রাখেন ওঁরা। তাই, এই নিয়ে কেন ব‍্যতিব‍্যস্ত করতে যাব আমরা? আমাদের দাবি নিয়েই আমরা লড়াই করব। আমরা ভালো ভাবেই বুঝে গিয়েছি বিচার ছিনিয়ে আনতে হলে আদালতের মাধ‍্যমেই লড়াই করতে হবে। তবে, সিবিআইয়ের উপর যদি চাপ সৃষ্টি করা যেত, তাহলে তারা সঠিকভাবে তদন্ত করত। আমাদেরও ন‍্যায়বিচার পেতে সুবিধা হতো। এই আর কী!"

এদিকে, বঙ্গ সফরে থাকাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা না-হলেও হাল ছাড়তে নারাজ আরজি করের নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার। এই নিয়ে চিকিৎসক তরুণীর বাবা বলেন, "আজ না হোক, কাল তো দেখা হবেই। আমরা সব সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছি। এবারও সাক্ষাৎ করতে চেয়ে ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে। কিন্তু, সেখান থেকে এখনও অবধি কোনও সাড়া মেলেনি। ওঁর দফতরের এক আধিকারিক বলেছেন, বিষয়টি তিনি দেখছেন। এখনও অবধি কোনও কনফার্ম না-হওয়ায় আগামিকাল সাক্ষাৎ না-হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি। যদি কোনও প্রস্তাব আসে, নিশ্চয় ওঁর সঙ্গে দেখা করব।"

অন‍্যদিকে, স্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে আরজি কর মামলায় সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন নির্যাতিতা ছাত্রীর মা-ও। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আমার মেয়ের মৃত্যুর তদন্ত সঠিকভাবে হয়নি। সিবিআই যদি সঠিক ভাবে কাজ করত তাহলে অবশ্যই ন‍্যায়বিচার মিলত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে এই সমস্ত বিষয়ে অবশ্যই জানাব তাঁকে।"

আরজি করের চিকিৎসক তরুণীর মা আরও বলেন, "আমাদের রাজ‍্যটা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। এই রাজ‍্যে না-আছে শিক্ষা-চাকরি, না-আছে সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। নেই রাজ‍্যে নৈরাজ্যের অপশাসন থেকে মুক্তি চাই আমরা। যাতে পরবর্তী প্রজন্মের সুশিক্ষা, সু-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পেতে কোনও সমস্যা না-হয়। আমার মেয়ে সব সময় স্বপ্ন দেখত, তাঁর নামের পাশে বড় বড় ডিগ্রি থাকবে। সেই কারণে রাত জেগে পড়াশোনা করে ডাক্তার হল। কিন্তু, কর্মস্থলে নির্মম পরিমিতিতে আমার মেয়ের নামটাই হারিয়ে গেল। এখন মেয়ের নাম মুখে আনতে পারছি না। এটা দুঃখের। সেটাও আমরা জানাতে চাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে।"

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওঁর সম্পর্কে আমাদের নামে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। আমরা অবান্তর কোনও কথা বলিনি ওঁর বিষয়ে। আমরা যেটা বলেছি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তরফে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমাদের। আমরা সেই প্রস্তাবে সাড়া দিইনি। এটা নিয়ে বাজে কথা রটানো হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে।"

তবে, প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্র দফতরের কোনও আধিকারিক যদি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাহলে ন‍্যায়বিচারের লড়াইটা করতে আরও সুবিধা হতো বলে মনে করছেন আরজি করের চিকিৎসক তরুণীর মা।

আরও পড়ুন -

  1. আরজি কর তদন্তে তদারকি ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের তালিকায় সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তা
  2. পুলিশের মেরুদণ্ড নেই, ওদের ওপর কোনও ভরসাও নেই: আরজি করে নির্যাতিতার বাবা
  3. বদলে দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট, বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার বাবা

TAGGED:

AMIT SHAH
RAPE
MURDER
আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন
RG KAR RAPE AND MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.