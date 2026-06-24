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টিকে থাকার লড়াইয়ে হারাচ্ছে সুর ! গানের মাস্টারমশাই শোভন আজ সিকিউরিটি গার্ড

কেন তাঁর জীবন থেকে সুর হারিয়ে যেতে বসেছে ? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

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গানের মাস্টারমশাই শোভন আজ সিকিউরিটি গার্ড (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 7:14 PM IST

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কলকাতা, 24 জুন: গানের মানুষ থেকে সিকিউরিটি গার্ড ! টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ হারিয়ে যাচ্ছে সুর । বলছি, শোভন চক্রবর্তীর কথা ৷ কেন তাঁর জীবন থেকে সুর হারিয়ে যেতে বসেছে ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।

'গানের মাস্টারমশাই' - একটা সময় এই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয় । ছোট-বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা শিক্ষার্থীদের গান শেখানো - সব মিলিয়ে সঙ্গীতকে ঘিরেই ছিল বেহালার বাসিন্দা শোভন চক্রবর্তীর জীবন । বাড়িতে দফায় দফায় আসত ছাত্রছাত্রী । কেউ গান শিখতে, কেউ বা তবলা শিখতে । একটি স্কুলে আংশিক সময়ের জন্য গানও শেখাতেন তিনি । সুর, তাল, ছন্দের দুনিয়াতেই সুখী ছিলেন শোভন চক্রবর্তী ।

শোভন চক্রবর্তী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এরপর হঠাৎই তাল কাটে জীবনের । পৃথিবীর বুকে বসে কোভিডের থাবা । পালটে গেল সবকিছু । একে একে বন্ধ হল ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা । টানা দু'বছর কেউ আসেনি গান শিখতে বা তবলার তালিম নিতে । ওদিকে ভাগ্যের পরিহাসে জোটেনি চাকরিও । এর দায় অবশ্য খানিকটা নিজের কাঁধেই নিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী ।

ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "তখন গান আর পড়াশোনায় ডিগ্রি বাড়ানোর নেশায় অনেক সুযোগ আমি নিজেই হাতছাড়া করেছি । আবার পরীক্ষা দিয়েও জোটেনি চাকরি । আফসোস না-করে গানবাজনা নিয়েই সুখী ছিলাম । ছোট থেকে গানই ছিল আমার জীবনের সবথেকে বড় বন্ধু । পাশাপাশি বাংলা মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের আর্টস গ্রুপ পড়াতাম । নিচু ক্লাসের সব সাবজেক্টই পড়াতাম । 2023-এ এসে এই চাকরিটা পাই । পেয়ে আর হাতছাড়া করিনি । কেননা পেট চালাতে হবে তো । গানের টিউশন নেই, পড়তে আসছে না সেভাবে কেউ, চাকরি নেই, সংসার চলবে কীভাবে?"

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টিকে থাকার লড়াইয়ে হারাচ্ছে সুর ! (নিজস্ব চিত্র)

সবথেকে দুঃখের কথা, একদিন যে বিলাসবহুল আবাসনের একাধিক বাচ্চাকে গান শেখাতেন, আজ সেখানকারই সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্মরত তিনি । মানুষটির শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে তাকালে তাক লেগে যায় ! ইংরেজি, ইতিহাস এবং ভূগোলে এম.এ করেছেন । তবে, বি.এড করা হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে । পাশাপাশি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গানে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতায় এসে গানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । তবলায় সিক্সথ ইয়ার অবধি পাঠ নিয়েছেন । এহেন মানুষটিই পেশায় আজ সিকিউরিটি গার্ড । মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াই তাঁর কাজ ।

কোনও কাজই খাটো নয়, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী তিনি । এই পেশাতে দিব্যি খুশিও । তাঁর দুঃখটা অন্য জায়গায় । আজ আর আগের মতো গান শিখতে আসে না কেউ তাঁর কাছে । একটা সময় প্রায় 40-50 জনকে গানের তালিম দিতেন । অনেকে শিখত তবলাও । কেউ আবার পড়তে এসেও শুরু করে দিত গান বা তবলা শেখা । এভাবেই বেড়ে উঠেছিল টিউশনের সংখ্যা । আজ সেই সংখ্যা মাত্র এক । আর বাড়িতে পড়তে আসে মাত্র দু'জন উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ।

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গানের মাস্টারমশাই শোভন আজ সিকিউরিটি গার্ড (নিজস্ব চিত্র)

শোভন চক্রবর্তীর ধারণা, পেশায় সিকিউরিটি গার্ড বলেই গান শিখতে চাইছে না কেউ । অভিভাবকরা চাইছেন না তাঁদের ছেলেমেয়ে একজন সিকিউরিটি গার্ডের কাছে গান শিখুক । সিকিউরিটি গার্ড আবার কী গান শেখাবে ! এমনও নাকি বলেছেন কেউ কেউ । ভরসা রেখেছিল একটি বাড়ি । সেই বাড়িতে আজও গান শেখান শোভন চক্রবর্তী । গান শিখতে না আসার আরও একটি কারণও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, "ছেলেমেয়েদের আজকাল পড়াশোনারও বড্ড চাপ । পরীক্ষা এলেই গানবাজনা বন্ধ করে দিতে দেখি অনেককে । আবার উঁচু ক্লাসে উঠলেও পড়ার চাপে অনেকে গান শেখা ছেড়ে দিয়েছে ।"

তিনি জানান, তাঁর গান শুনে অনেকেই নানা সময়ে তাঁর ফোন নম্বর নিয়েছেন গান শিখবেন বলে । কিন্তু পরে আর যোগাযোগ করেননি কেউ । এই কারণেও খানিকটা অভিমানে, দুঃখে, হতাশায় সর্বোপরি পেটের দায়ে এই পেশা বেছে নিয়েছেন তিনি । তবে, সুরের হাত ছাড়তে নারাজ লড়াকু এই মানুষটি । একইসঙ্গে যে সিকিউরিটি গার্ডের পেশা একদিন তাঁর পেটে ভাত জুগিয়েছে সেটিকেও ছাড়তে নারাজ তিনি । এই পেশা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গানের খিদেটাও মেটাতে চান তিনি । নিজে যতটুকু শিখেছেন তা অন্যকে বিলিয়ে দিতে চান । তাই সকলের কাছে বিনীত আবেদন করেছেন, "কটা টিউশন আমাকে জোগাড় করে দিন ।"

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সিকিউরিটি গার্ড শোভন চক্রবর্তী (নিজস্ব চিত্র)

শোভন চক্রবর্তী বলছিলেন, তাঁর কাজের জায়গায় সবসময় ওভার টাইম মেলে না । তখন টান পড়ে পকেটেও । যে মাইনে পান তাতে আজকের দিনে সংসার ভালোভাবে চলে না । টাকাটাও দরকার । তাই গানের ক'টা ছাত্রছাত্রী পেলে আর্থিক অনটনের খানিকটা হলেও সামাল দিতে পারবেন । পড়াতেও চান তিনি । একদিকে গান আর লেখাপড়ার প্রতি অমোঘ টান, আরেকদিকে সংসার বাঁচাতে আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন - এই দুইই এখন জীবনের প্রথম পছন্দ হয়ে গিয়েছে তাঁর ।

বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন । শোভন চক্রবর্তীর বয়স যখন মাত্র দেড় কী দুই, তখনই তাঁর মায়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয় তাঁর বাবার । সেই থেকে শিক্ষিকা মায়ের সঙ্গেই জীবন তাঁর । মায়ের কাছেই গানে হাতেখড়ি । থাকতেন মামাবাড়িতে । মামাবাড়িতে বেশ আদর যত্নেই বেড়ে উঠেছেন । মামাবাড়ির মানুষজন আজও তাঁর পাশে আছে বলেই জানিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী । কিন্তু পরনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী নন তিনি । যেটুকু ভালো থাকার দরকার তা নিজের রোজগারে আর নিজের ক্ষমতার জোরেই থাকতে চান তিনি ।

শোভন চক্রবর্তী বলেন, "একটা বাড়িতে অনেকদিন হল শনি আর রবিবার গান শেখাই । তাঁরা আমার গুণটিকে কদর করেন । তাই আজও বাচ্চাটি গান শেখে আমার কাছে । ওখানেই নিজের রেওয়াজটাও হয়ে যায় । না-হলে আলাদা করে আর কাজ থেকে ফিরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসা হয় না । এক একদিন 48 ঘণ্টা ডিউটি করে বাড়ি ফিরি । এরপর আর শরীর চলে না ।"

মূলত রাগাশ্রয়ী গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান তিনি । তাঁর আশা, একদিন আবার সঙ্গীতই হবে তাঁর প্রধান পরিচয় । কঠিন বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনের এই গল্প একটি বড় প্রশ্নও সামনে আনে - সমাজ কি মানুষের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করে, নাকি কেবল তার পেশাগত পরিচয়কেই দেখে ? উত্তর যা-ই হোক, সিকিউরিটি গার্ডের পোশাকের আড়ালে আজও একজন সঙ্গীতশিল্পী নিজের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, যা শিক্ষণীয় ।

Last Updated : June 24, 2026 at 7:14 PM IST

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SHOVON CHAKRABORTY INTERVIEW
শোভন চক্রবর্তী
সিকিউরিটি গার্ড
SECURITY GUARD
SHOVON CHAKRABORTY

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