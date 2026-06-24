টিকে থাকার লড়াইয়ে হারাচ্ছে সুর ! গানের মাস্টারমশাই শোভন আজ সিকিউরিটি গার্ড

টিকে থাকার লড়াইয়ে হারাচ্ছে সুর ! গানের মাস্টারমশাই শোভন আজ সিকিউরিটি গার্ড
কেন তাঁর জীবন থেকে সুর হারিয়ে যেতে বসেছে ? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : June 24, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: গানের মানুষ থেকে সিকিউরিটি গার্ড ! টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ হারিয়ে যাচ্ছে সুর । বলছি, শোভন চক্রবর্তীর কথা ৷ কেন তাঁর জীবন থেকে সুর হারিয়ে যেতে বসেছে ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।
'গানের মাস্টারমশাই' - একটা সময় এই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয় । ছোট-বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা শিক্ষার্থীদের গান শেখানো - সব মিলিয়ে সঙ্গীতকে ঘিরেই ছিল বেহালার বাসিন্দা শোভন চক্রবর্তীর জীবন । বাড়িতে দফায় দফায় আসত ছাত্রছাত্রী । কেউ গান শিখতে, কেউ বা তবলা শিখতে । একটি স্কুলে আংশিক সময়ের জন্য গানও শেখাতেন তিনি । সুর, তাল, ছন্দের দুনিয়াতেই সুখী ছিলেন শোভন চক্রবর্তী ।
এরপর হঠাৎই তাল কাটে জীবনের । পৃথিবীর বুকে বসে কোভিডের থাবা । পালটে গেল সবকিছু । একে একে বন্ধ হল ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা । টানা দু'বছর কেউ আসেনি গান শিখতে বা তবলার তালিম নিতে । ওদিকে ভাগ্যের পরিহাসে জোটেনি চাকরিও । এর দায় অবশ্য খানিকটা নিজের কাঁধেই নিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী ।
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "তখন গান আর পড়াশোনায় ডিগ্রি বাড়ানোর নেশায় অনেক সুযোগ আমি নিজেই হাতছাড়া করেছি । আবার পরীক্ষা দিয়েও জোটেনি চাকরি । আফসোস না-করে গানবাজনা নিয়েই সুখী ছিলাম । ছোট থেকে গানই ছিল আমার জীবনের সবথেকে বড় বন্ধু । পাশাপাশি বাংলা মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের আর্টস গ্রুপ পড়াতাম । নিচু ক্লাসের সব সাবজেক্টই পড়াতাম । 2023-এ এসে এই চাকরিটা পাই । পেয়ে আর হাতছাড়া করিনি । কেননা পেট চালাতে হবে তো । গানের টিউশন নেই, পড়তে আসছে না সেভাবে কেউ, চাকরি নেই, সংসার চলবে কীভাবে?"
সবথেকে দুঃখের কথা, একদিন যে বিলাসবহুল আবাসনের একাধিক বাচ্চাকে গান শেখাতেন, আজ সেখানকারই সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্মরত তিনি । মানুষটির শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে তাকালে তাক লেগে যায় ! ইংরেজি, ইতিহাস এবং ভূগোলে এম.এ করেছেন । তবে, বি.এড করা হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে । পাশাপাশি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গানে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতায় এসে গানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । তবলায় সিক্সথ ইয়ার অবধি পাঠ নিয়েছেন । এহেন মানুষটিই পেশায় আজ সিকিউরিটি গার্ড । মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াই তাঁর কাজ ।
কোনও কাজই খাটো নয়, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী তিনি । এই পেশাতে দিব্যি খুশিও । তাঁর দুঃখটা অন্য জায়গায় । আজ আর আগের মতো গান শিখতে আসে না কেউ তাঁর কাছে । একটা সময় প্রায় 40-50 জনকে গানের তালিম দিতেন । অনেকে শিখত তবলাও । কেউ আবার পড়তে এসেও শুরু করে দিত গান বা তবলা শেখা । এভাবেই বেড়ে উঠেছিল টিউশনের সংখ্যা । আজ সেই সংখ্যা মাত্র এক । আর বাড়িতে পড়তে আসে মাত্র দু'জন উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ।
শোভন চক্রবর্তীর ধারণা, পেশায় সিকিউরিটি গার্ড বলেই গান শিখতে চাইছে না কেউ । অভিভাবকরা চাইছেন না তাঁদের ছেলেমেয়ে একজন সিকিউরিটি গার্ডের কাছে গান শিখুক । সিকিউরিটি গার্ড আবার কী গান শেখাবে ! এমনও নাকি বলেছেন কেউ কেউ । ভরসা রেখেছিল একটি বাড়ি । সেই বাড়িতে আজও গান শেখান শোভন চক্রবর্তী । গান শিখতে না আসার আরও একটি কারণও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, "ছেলেমেয়েদের আজকাল পড়াশোনারও বড্ড চাপ । পরীক্ষা এলেই গানবাজনা বন্ধ করে দিতে দেখি অনেককে । আবার উঁচু ক্লাসে উঠলেও পড়ার চাপে অনেকে গান শেখা ছেড়ে দিয়েছে ।"
তিনি জানান, তাঁর গান শুনে অনেকেই নানা সময়ে তাঁর ফোন নম্বর নিয়েছেন গান শিখবেন বলে । কিন্তু পরে আর যোগাযোগ করেননি কেউ । এই কারণেও খানিকটা অভিমানে, দুঃখে, হতাশায় সর্বোপরি পেটের দায়ে এই পেশা বেছে নিয়েছেন তিনি । তবে, সুরের হাত ছাড়তে নারাজ লড়াকু এই মানুষটি । একইসঙ্গে যে সিকিউরিটি গার্ডের পেশা একদিন তাঁর পেটে ভাত জুগিয়েছে সেটিকেও ছাড়তে নারাজ তিনি । এই পেশা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গানের খিদেটাও মেটাতে চান তিনি । নিজে যতটুকু শিখেছেন তা অন্যকে বিলিয়ে দিতে চান । তাই সকলের কাছে বিনীত আবেদন করেছেন, "কটা টিউশন আমাকে জোগাড় করে দিন ।"
শোভন চক্রবর্তী বলছিলেন, তাঁর কাজের জায়গায় সবসময় ওভার টাইম মেলে না । তখন টান পড়ে পকেটেও । যে মাইনে পান তাতে আজকের দিনে সংসার ভালোভাবে চলে না । টাকাটাও দরকার । তাই গানের ক'টা ছাত্রছাত্রী পেলে আর্থিক অনটনের খানিকটা হলেও সামাল দিতে পারবেন । পড়াতেও চান তিনি । একদিকে গান আর লেখাপড়ার প্রতি অমোঘ টান, আরেকদিকে সংসার বাঁচাতে আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন - এই দুইই এখন জীবনের প্রথম পছন্দ হয়ে গিয়েছে তাঁর ।
বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন । শোভন চক্রবর্তীর বয়স যখন মাত্র দেড় কী দুই, তখনই তাঁর মায়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয় তাঁর বাবার । সেই থেকে শিক্ষিকা মায়ের সঙ্গেই জীবন তাঁর । মায়ের কাছেই গানে হাতেখড়ি । থাকতেন মামাবাড়িতে । মামাবাড়িতে বেশ আদর যত্নেই বেড়ে উঠেছেন । মামাবাড়ির মানুষজন আজও তাঁর পাশে আছে বলেই জানিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী । কিন্তু পরনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী নন তিনি । যেটুকু ভালো থাকার দরকার তা নিজের রোজগারে আর নিজের ক্ষমতার জোরেই থাকতে চান তিনি ।
শোভন চক্রবর্তী বলেন, "একটা বাড়িতে অনেকদিন হল শনি আর রবিবার গান শেখাই । তাঁরা আমার গুণটিকে কদর করেন । তাই আজও বাচ্চাটি গান শেখে আমার কাছে । ওখানেই নিজের রেওয়াজটাও হয়ে যায় । না-হলে আলাদা করে আর কাজ থেকে ফিরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসা হয় না । এক একদিন 48 ঘণ্টা ডিউটি করে বাড়ি ফিরি । এরপর আর শরীর চলে না ।"
মূলত রাগাশ্রয়ী গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান তিনি । তাঁর আশা, একদিন আবার সঙ্গীতই হবে তাঁর প্রধান পরিচয় । কঠিন বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনের এই গল্প একটি বড় প্রশ্নও সামনে আনে - সমাজ কি মানুষের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করে, নাকি কেবল তার পেশাগত পরিচয়কেই দেখে ? উত্তর যা-ই হোক, সিকিউরিটি গার্ডের পোশাকের আড়ালে আজও একজন সঙ্গীতশিল্পী নিজের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, যা শিক্ষণীয় ।