জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে একটুকরো কেরলম, ওনাম উৎসবে হাতির উপস্থিতি নজর কাড়ছে দর্শনার্থীদের
CHANDANNAGAR JAGADHATRI PUJA 2026: দক্ষিণি রাজ্য কেরলমের ওনাম উৎসব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে ৷ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 14, 2026 at 7:11 PM IST
চন্দননগর, 14 নভেম্বর: জগদ্ধাত্রী পুজোয় শুধু চন্দননগরের আলো নয়, বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে নিত্যনতুন থিমের চমক ! চন্দননগরের উত্তরাঞ্চল জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি তাদের 60 বছরে দক্ষিণী রাজ্য কেরলরমের 'ওনাম' উৎসবের আদলে পুজো মন্ডপ সাজিয়েছে ৷ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে 1 হাজার 500 কিলোর পাডিআপ্পাকে আনা হয়েছে ৷
পাডিআপ্পা যে জ্যান্ত হাতি নয়, তা তার কার্যকলাপে মনেই হবে না ৷ মণ্ডপের সৌন্দর্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে এই মেকানিক্যাল এলিফ্যান্ট ৷ চতুর্থীর দিন চন্দননগরে এসে পৌঁছয় বিশালাকৃতির এই হাতি ৷ পরে ক্রেনের সাহায্যে সেটিকে নামিয়ে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ উদ্যোক্তাদের দাবি, এই রোবটিক এলিফ্যান্ট আনতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা ৷ তা দেখে পুজোর শুরু আগে থেকেই বহু দর্শনার্থী আসছেন এই মণ্ডপে ৷
পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, মহাবলি ছিলেন অত্যন্ত ভালো ও প্রজাবৎসল রাজা ৷ তাঁর রাজ্যে কোনও অভাব-অভিযোগ ছিল না ৷ মহাবলির জনপ্রিয়তা দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন ৷ এরপর ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারে মহাবলির কাছে এসে তিনটি পা রাখার মতো জমি চান ৷ রাজা সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে বামন অবতার বিশাল আকার ধারণ করেন ৷ এক পা স্বর্গে এবং অন্য পায়ে মর্ত্য ঢেকে ফেলার পর তৃতীয় পায়ের জন্য মহাবলি নিজের মাথা এগিয়ে দেন ৷ তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পাতালে যাওয়ার নির্দেশ দেন ৷ মহাবলির এই কাহিনি অবলম্বনেই কেরলমের ওনাম উৎসব ৷
কেরলমের সেই উৎসবকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে ৷ মণ্ডপের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য আলপনার চিত্র ৷ রয়েছে নৌকার আদলে তৈরি বিশেষ কাঠামো, যেখানে রাখা হয়েছে বিভিন্ন মডেল ৷ মণ্ডপের দেওয়ালে রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি ৷ আরও ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে অনন্তনাগের উপর শায়িত ভগবান বিষ্ণুর ৷ তাঁর সামনেই রয়েছেন দেবী জগদ্ধাত্রী ৷ অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে গোটা মণ্ডপ ৷
কেরলমের এই উৎসবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যান্ত্রিক হাতি রাখা হয়েছে পুজো মণ্ডপে ৷ দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, সেটি আসল নাকি নকল ৷ হাতির মতোই নড়ছে কান, চোখ-মুখ ৷ নাড়ছে লেজও ৷ এমনকী মাঝে মাঝে শুঁড় দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে গোলাপ জলও ৷ যান্ত্রিক হাতির এমন কর্মকাণ্ড দেখতে মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা ৷ এছাড়া কেরলমে থেকে আসা মিউজিশিয়ানদের দলের লাইভ অনুষ্ঠান দেখানো হবে এই মণ্ডপে ৷
এই বছরের ভাবনার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে কেরলের বিখ্যাত ওনাম উৎসবের পৌরাণিক কাহিনি ৷ পুজো কমিটির সম্পাদক মোহিত নন্দী বলেন, "কেরলের রাজা মহাবলির কাহিনিকে কেন্দ্র করেই মণ্ডপসজ্জার ভাবনা তৈরি করা হয়েছে । জ্যান্ত হাতি নয়, তবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার দেখা মিলছে জীবন্ত হাতির মতোই নড়াচড়া করা বিশাল রোবটিক এলিফ্যান্টের ৷" আর সেই হাতিই এখন উত্তরাঞ্চল সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর অন্যতম বড় আকর্ষণ ৷