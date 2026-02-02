ETV Bharat / state

'বিশ্ব জলাভূমি দিবস' কলকাতায় জলাভূমি দখল নিয়ে সরব পরিবেশবিদরা

বাংলার পরিবেশবিদদের দাবি, পূর্ব কলকাতা ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট বর্তমানে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ এই জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হলে নাগরিকদের বিরাট মূল্য দিতে হবে ৷

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দখল নিয়ে সরব পরিবেশবিদরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 8:49 PM IST

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: আজ বিশ্ব জলাভূমি দিবস (ওয়ার্ল্ড ওয়েট ল্যান্ড ডে) । ভারতের একাধিক রাজ্য-সহ বিশেষ এই দিনটি পালিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৷ কোথাও জলাভূমির ধারে পরিযায়ী পাখিদের ছবি তুলে, কোথাও আবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলাভূমি সংরক্ষণের দিনটি পালন করছেন পরিবেশপ্রেমীরা ৷ তবে, বিশেষ এই দিনটিকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয় ৷ বরং, প্রতিবাদের মাধ্যমে পালন করলেন বাংলার পরিবেশবিদরা ৷

পূর্ব কলকাতা ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট বর্তমানে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ এই জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হলে নাগরিকদের বিরাট মূল্য দিতে হবে । কীভাবে একটা রামসার সাইট ভরাট করে গুদাম ও বহুতল গড়ে উঠেছে, সোমবার সেই হতাশা প্রকাশ করলেন একদল পরিবেশবিদ ও নাগরিক । এদিন, কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচন করলেন তাঁরা ৷

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ মাসুম আখতার, পরিবেশবিদ সমেন্দ্র মোহন ঘোষ-সহ অন্যান্যরা ৷ একাধিক তথ্য তুলে ধরে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির গুরুত্ব, কীভাবে ও কবে থেকে ভরাট শুরু, বর্তমানে জলাভূমির কী অবস্থা, তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে, বাম সরকারের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন তাঁরা ৷

উল্লেখ্য, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলিকে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে 1971 সালে ইরানের রামসারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ জলাভূমি রামসার সাইট হল রামসার কনভেনশনের অধীনে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সংরক্ষিত জলাভূমি, যা বিশেষত পাখির আবাসস্থল হিসেবে স্বীকৃত ৷ 2002 সালের 19 অগস্ট রামসার কনভেনশন অনুসারে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি 'আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমি' হিসেবে স্বীকৃতি পায় ৷

তথ্য তুলে ধরে সরকারের সমালোচনায় পরিবেশবিদরা (ইটিভি ভারত)

বাংলার পরিবেশবিদদের দাবি, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সাড়ে 12 হাজার হেক্টর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। নিউটাউন থেকে শুরু করে এই জলাভূমি ব্যারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, 2026 সালের মধ্যে এই জলাভূমির উপর সমস্ত নির্মাণ ভেঙে জলাভূমি ফেরাতে হবে ৷ যদিও সেই কাজ পুলিশ প্রশাসন করে উঠতে পারেনি । কোনও এক অজানা কারণে 6,00টি এফআইআর থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

পরিবেশবিদদের দাবি, নাজিরাবাদ-সহ আশপাশে 5,00টি গুদাম ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে । সেই সঙ্গে, 2012 সালের ম্যাপ দেখিয়ে জলাভূমির জায়গা কীভাবে ভরাট হয়ছে, সেটাও তুলে ধরেন তাঁরা ৷ বক্তাদের আরও দাবি, এই জলাভূমি নির্মাণ ভেঙে ফেলে ফেরাতে হবে জলাভূমি । আর তা না-হলে একসময় রাজস্থানের মতো অবস্থা হবে । কলকাতার প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে ব্যাপকভাবে ।

তাঁদের দাবি, ওই জমিতে গজিয়ে ওঠা কোনও গুদাম, কারখানা বা বহুতলের জন্য অনুমতি নেই । দমকল দফতরের অনুমতিও নেই । দমকল দফতরের তরফে কোনও অডিট হয়নি । ফলে, আগুন লাগলে তার পরিণতি নাজিরাবাদের মতো মর্মান্তিক হবে । বহু মানুষের প্রাণ যাবে । আর জলাভূমি বিপন্ন হলে তার সব ধরনের খারাপ ফল ভুগতে হবে সংলগ্ন এলাকার মানুষজনকে । আয়োজকদের কথায়, "আমরা তথ্য জানার অধিকার আইন জানতে চাইছি । উত্তর না-পাওয়া গেলে আইনি লড়াই শুরু হবে । প্রয়োজনে মাঠে নেমে আন্দোলন করা হবে । কিন্তু, এই জলাভূমি রক্ষায় আমরা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করব ৷"

