'বিশ্ব জলাভূমি দিবস' কলকাতায় জলাভূমি দখল নিয়ে সরব পরিবেশবিদরা

'বিশ্ব জলাভূমি দিবস' কলকাতায় জলাভূমি দখল নিয়ে সরব পরিবেশবিদরা
বাংলার পরিবেশবিদদের দাবি, পূর্ব কলকাতা ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট বর্তমানে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ এই জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হলে নাগরিকদের বিরাট মূল্য দিতে হবে ৷
Published : February 2, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: আজ বিশ্ব জলাভূমি দিবস (ওয়ার্ল্ড ওয়েট ল্যান্ড ডে) । ভারতের একাধিক রাজ্য-সহ বিশেষ এই দিনটি পালিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৷ কোথাও জলাভূমির ধারে পরিযায়ী পাখিদের ছবি তুলে, কোথাও আবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলাভূমি সংরক্ষণের দিনটি পালন করছেন পরিবেশপ্রেমীরা ৷ তবে, বিশেষ এই দিনটিকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয় ৷ বরং, প্রতিবাদের মাধ্যমে পালন করলেন বাংলার পরিবেশবিদরা ৷
পূর্ব কলকাতা ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট বর্তমানে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ এই জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হলে নাগরিকদের বিরাট মূল্য দিতে হবে । কীভাবে একটা রামসার সাইট ভরাট করে গুদাম ও বহুতল গড়ে উঠেছে, সোমবার সেই হতাশা প্রকাশ করলেন একদল পরিবেশবিদ ও নাগরিক । এদিন, কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচন করলেন তাঁরা ৷
অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ মাসুম আখতার, পরিবেশবিদ সমেন্দ্র মোহন ঘোষ-সহ অন্যান্যরা ৷ একাধিক তথ্য তুলে ধরে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির গুরুত্ব, কীভাবে ও কবে থেকে ভরাট শুরু, বর্তমানে জলাভূমির কী অবস্থা, তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে, বাম সরকারের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলিকে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে 1971 সালে ইরানের রামসারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ জলাভূমি রামসার সাইট হল রামসার কনভেনশনের অধীনে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সংরক্ষিত জলাভূমি, যা বিশেষত পাখির আবাসস্থল হিসেবে স্বীকৃত ৷ 2002 সালের 19 অগস্ট রামসার কনভেনশন অনুসারে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি 'আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমি' হিসেবে স্বীকৃতি পায় ৷
বাংলার পরিবেশবিদদের দাবি, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সাড়ে 12 হাজার হেক্টর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। নিউটাউন থেকে শুরু করে এই জলাভূমি ব্যারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, 2026 সালের মধ্যে এই জলাভূমির উপর সমস্ত নির্মাণ ভেঙে জলাভূমি ফেরাতে হবে ৷ যদিও সেই কাজ পুলিশ প্রশাসন করে উঠতে পারেনি । কোনও এক অজানা কারণে 6,00টি এফআইআর থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেনি।
পরিবেশবিদদের দাবি, নাজিরাবাদ-সহ আশপাশে 5,00টি গুদাম ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে । সেই সঙ্গে, 2012 সালের ম্যাপ দেখিয়ে জলাভূমির জায়গা কীভাবে ভরাট হয়ছে, সেটাও তুলে ধরেন তাঁরা ৷ বক্তাদের আরও দাবি, এই জলাভূমি নির্মাণ ভেঙে ফেলে ফেরাতে হবে জলাভূমি । আর তা না-হলে একসময় রাজস্থানের মতো অবস্থা হবে । কলকাতার প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে ব্যাপকভাবে ।
তাঁদের দাবি, ওই জমিতে গজিয়ে ওঠা কোনও গুদাম, কারখানা বা বহুতলের জন্য অনুমতি নেই । দমকল দফতরের অনুমতিও নেই । দমকল দফতরের তরফে কোনও অডিট হয়নি । ফলে, আগুন লাগলে তার পরিণতি নাজিরাবাদের মতো মর্মান্তিক হবে । বহু মানুষের প্রাণ যাবে । আর জলাভূমি বিপন্ন হলে তার সব ধরনের খারাপ ফল ভুগতে হবে সংলগ্ন এলাকার মানুষজনকে । আয়োজকদের কথায়, "আমরা তথ্য জানার অধিকার আইন জানতে চাইছি । উত্তর না-পাওয়া গেলে আইনি লড়াই শুরু হবে । প্রয়োজনে মাঠে নেমে আন্দোলন করা হবে । কিন্তু, এই জলাভূমি রক্ষায় আমরা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করব ৷"