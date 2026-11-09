কলকাতায় 437, দিল্লিতে 1713 ! দীপাবলির রাতে ভয়াবহ রূপ নিল বায়ু দূষণের মাত্রা

কলকাতায় 437, দিল্লিতে 1713 ! দীপাবলির রাতে ভয়াবহ রূপ নিল বায়ু দূষণের মাত্রা
Kali Puja air pollution: রাতে কলকাতায় গড় বায়ু গুণমান সূচক বা একিউআই রেকর্ড হয়েছে 437। এই মাত্রাকে বিপজ্জনক বলেই দাবি করেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
Published : November 9, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: দীপাবলির রাতে বাজি পোড়ানোর ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতায়। সরকারি নির্দেশ উড়িয়ে দেদার বাজি ফাটানোর জেরে মধ্যরাতে শহরের বাতাসের মান পৌঁছে গেল মারাত্মক বিপজ্জনক স্তরে। তবে আশঙ্কার মধ্যেও কিছুটা স্বস্তির বিষয়, বাতাসের হাল এতটা বিষাক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশের সবচেয়ে দূষিত দশটি শহরের তালিকায় নাম ওঠেনি কলকাতার।
তথ্য অনুযায়ী, রাত দুটো নাগাদ গোটা কলকাতায় গড় বায়ু গুণমান সূচক বা একিউআই রেকর্ড হয়েছে 437। এই মাত্রাকে সরাসরি ‘বিপজ্জনক’ (Hazardous) হিসেবে চিহ্নিত করেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। বাতাসে সবচেয়ে ক্ষতিকারক অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা পিএম 2.5-এর পরিমাণ ছিল প্রতি ঘনমিটারে 293 মাইক্রোগ্রাম এবং পিএম 10-এর পরিমাণ পৌঁছেছিল 354 মাইক্রোগ্রামে।
মধ্যরাতে উত্তর থেকে দক্ষিণ-গোটা শহরই ঢেকে গিয়েছিল ধোঁয়াশার চাদরে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় উত্তর কলকাতায়। রাত দুটোর হিসাবে কাঁকুড়গাছিতে দূষণ সূচক পৌঁছয় মারাত্মক 610-এ। এর পরেই মানিকতলায় 538, বেনিয়াপুকুরে 528, লেবুতলায় 491, কাশীপুরে 490, তালতলায় 469, দক্ষিণ সিঁথিতে 419 এবং পাইকপাড়ায় 359 ছুঁয়েছে একিউআই।
বিধাননগরেও পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সল্টলেকের ইই ব্লকে সূচক রেকর্ড হয় 662। ডিজে ব্লকে 557 এবং বিধাননগর পুরসভা এলাকায় তা ছিল 490। মধ্য কলকাতার ছবিটাও ছিল সমান উদ্বেগের। ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে দূষণ সূচক দাঁড়ায় 484। এছাড়া এলগিন রোড ও হেস্টিংসে 462 এবং ময়দান এলাকায় 461 রেকর্ড করা হয়। দক্ষিণ কলকাতাতেও কার্যত একই চিত্র ধরা পড়ে। চক্রবেড়িয়ায় সূচক ছিল 478, বালিগঞ্জে 474, লেক টেরাসে 446, ভবানীপুরে 432, চেতলায় 425, ঢাকুরিয়ায় 397 এবং সাউথ সিটিতে 362।
কলকাতার বাতাসে এই চরম বিষাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হলেও দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে স্বস্তি একটাই। জাতীয় পরিসংখ্যান বলছে, দীপাবলির রাতে দেশের সর্বাধিক দূষিত দশটি শহরের ধারেকাছে নেই কলকাতা। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে নয়াদিল্লি, যেখানে মধ্যরাতে একিউআই 1713 ছুঁয়েছে। এর পরেই রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর (1597), উজ্জয়িনী (1530) ও রতলম (1270)। তালিকায় রয়েছে পঞ্জাবের ভাতিন্ডা (1225), ফরিদকোট (1077), লুধিয়ানা (1062), উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ (1050), লখনউ (1028) এবং দশম স্থানে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল (1024)। আন্তর্জাতিক স্তরেও দূষিত শহরের নিরিখে কলকাতার অবস্থান ছিল 72 নম্বরে।
বাতাসের এই হাল নিয়ে চিকিৎসকরা অবশ্য তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফুসফুস বিশেষজ্ঞ ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য বলেন, "একিউআই 400 ছাড়িয়ে যাওয়া মানে স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতি হওয়া। যাঁদের আগে থেকেই হাঁপানি, সিওপিডি বা অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে ইনহেলার ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং খুব প্রয়োজন না থাকলে সকালের দিকে বাইরে বেরনো একেবারেই বন্ধ রাখা উচিত।"
শহরের শিশু ও প্রবীণদের সুরক্ষায় চিকিৎসকরা জানলা বন্ধ রাখার পাশাপাশি এই পরিস্থিতিতে বাইরে বেরোলে এন-95 মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।